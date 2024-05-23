1 чел.
По популярности
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Луксор: Путешествие по древним храмам и долинам
Погрузитесь в историю Египта с эксклюзивной экскурсией по Луксору. Откройте для себя величие древних храмов и тайны фараонов
Начало: В любой точке Луксора
«Вы увидите все его главные достопримечательности: Карнакский и Луксорский храмы, долину Царей, храм Хатшепсут и колоссы Мемнона»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
166€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнак, Долина царей и Нил
Путешествие в Луксор - это уникальная возможность познакомиться с величием Древнего Египта. Посетите Карнакский комплекс, Долину царей и храм Хатшепсут
«Далее вы познакомитесь с настоящим чудом инженерной мысли»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€180 за всё до 8 чел.
скидка
44%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Луксор: Индивидуальная экскурсия по храмам и музеям
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
«За один вечер мы побываем в двух важных локациях, а также совершим обзорную поездку по городу, чтобы вы увидели и современные реалии»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
162€90 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Величие древних храмов и гробниц
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив знаменитые храмы и гробницы Луксора с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
«Грандиозные храмы, статуи и древние гробницы — на обзорной экскурсии перед вами откроется настоящий музей под открытым небом»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
250€175 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья23 мая 2024Отличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусе. Отдельно про гида. Нашим гидом был Ахмед, очень
- ТТагир22 мая 2024Гид - Таха. Забрали. Перекусили. Повозил по всем местам. Много рассказал о Древнем Египте во время экскурсии. После гулял уже сам и фоткал. По времени тоже все отлично. Привезли обратно Короче все понравилось.
- DDaniil7 мая 2024Отличная экскурсия. Гид Таха рассказывал интересно и отвечал на любые вопросы. Также давал время на самостоятельный осмотр достопримечательностей. За один день получилось посмотреть очень много мест. Рекомендую!
- ТТатьяна7 апреля 2024Рекомендую!!!! Вечерний Луксорский храм -это прекрасно! Вечером он смотрится более монументально, грандиозно и загадочно! Спасибо большое Тахе за организацию экскурсии,
- ААлександ5 апреля 2024Мухамед и его команда Исмаил и Шаркави очень профессиональны, и мы настоятельно рекомендуем их! У нас было два дня в
- ЛЛуна27 марта 2024Хочу поблагодарить организатора нашей двухдневной экскурсии Мухамеда и нашего прекрасного гида, профессора Шаркави. Мы провели незабываемые 2 дня, посетив максимально
- ООльга27 декабря 2023Большое спасибо Мухамеду за отличную подготовительную работу! Особая благодарность нашему гиду Шаркави! Экскурсия на русском языке, все понятно, интересно изложено. Много
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Обзорные»
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