Обзорные и познавательные экскурсии Луксора

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Луксоре, цены от €90, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Луксор
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Знакомьтесь, Луксор: Путешествие по древним храмам и долинам
Погрузитесь в историю Египта с эксклюзивной экскурсией по Луксору. Откройте для себя величие древних храмов и тайны фараонов
Начало: В любой точке Луксора
«Вы увидите все его главные достопримечательности: Карнакский и Луксорский храмы, долину Царей, храм Хатшепсут и колоссы Мемнона»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
166100 за всё до 8 чел.
Луксор: цари и боги Древнего Египта
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнак, Долина царей и Нил
Путешествие в Луксор - это уникальная возможность познакомиться с величием Древнего Египта. Посетите Карнакский комплекс, Долину царей и храм Хатшепсут
«Далее вы познакомитесь с настоящим чудом инженерной мысли»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 8 чел.
Вечерний Луксор
🚗 На машине
скидка
44%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вечерний Луксор: Индивидуальная экскурсия по храмам и музеям
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
«За один вечер мы побываем в двух важных локациях, а также совершим обзорную поездку по городу, чтобы вы увидели и современные реалии»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
16290 за всё до 8 чел.
Самобытный Луксор
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Величие древних храмов и гробниц
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив знаменитые храмы и гробницы Луксора с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
«Грандиозные храмы, статуи и древние гробницы — на обзорной экскурсии перед вами откроется настоящий музей под открытым небом»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
250175 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    23 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор
    Отличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусе. Отдельно про гида. Нашим гидом был Ахмед, очень
    читать дальше

    интеллигентный и заботливый. В отличии от других экскурсоводов, не было навязывания дополнительных услуг. Очень интересно рассказывал и корректировал маршрут в соответствии с нашим интересом. Остались только приятные впечатления. Рекомендую эту и любые экскурсии Ахмеда.

    Отличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусеОтличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусеОтличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусе
  • Т
    Тагир
    22 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор
    Гид - Таха. Забрали. Перекусили. Повозил по всем местам. Много рассказал о Древнем Египте во время экскурсии. После гулял уже сам и фоткал. По времени тоже все отлично. Привезли обратно Короче все понравилось.
  • D
    Daniil
    7 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор
    Отличная экскурсия. Гид Таха рассказывал интересно и отвечал на любые вопросы. Также давал время на самостоятельный осмотр достопримечательностей. За один день получилось посмотреть очень много мест. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2024
    Вечерний Луксор
    Рекомендую!!!! Вечерний Луксорский храм -это прекрасно! Вечером он смотрится более монументально, грандиозно и загадочно! Спасибо большое Тахе за организацию экскурсии,
    читать дальше

    за правильно выбранное время начала экскурсии. Наш гид- Ахмет до наступления сумерек ознакомил нас с храмом, рассказал много интересного, показал самые интересные и значимые места. У Ахмета - прекрасный русский язык, он очень много знает, чувствуется, что он очень любит свой город и историю свой страны и старается поделиться своими знаниями!

  • А
    Александ
    5 апреля 2024
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Мухамед и его команда Исмаил и Шаркави очень профессиональны, и мы настоятельно рекомендуем их! У нас было два дня в
    читать дальше

    Каире и полтора дня в Луксоре и мы остались в восторге от экскурсий и посещений, программа была тщательно подготовлена, включая все знаковые места с заранее куплеными билетами без очередей. Выражаем вам огромную благодарность!

  • Л
    Луна
    27 марта 2024
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Хочу поблагодарить организатора нашей двухдневной экскурсии Мухамеда и нашего прекрасного гида, профессора Шаркави. Мы провели незабываемые 2 дня, посетив максимально
    читать дальше

    возможное количество достопримечательностей. Везде успели пройти и прочувствовать места с великой историей без очередей и навязчивых продавцов. Программа составлена максимально грамотно и комфортно. Эта команда профессионалов действительно учитывает все пожелания и делает ваш день на 5+. Благодарю 🙏

  • О
    Ольга
    27 декабря 2023
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Большое спасибо Мухамеду за отличную подготовительную работу! Особая благодарность нашему гиду Шаркави! Экскурсия на русском языке, все понятно, интересно изложено. Много
    читать дальше

    исторических фактов. Шаркави ответил на наши вопросы и о жизни современного Египта. На комфортабельном автомобиле быстро нас довозили до всех точек. Накормили вкусным обедом. Очень насыщенная программа, на память останутся красивые фотографии, которые нам помог сделать Шаркави. Будем рекомендовать друзьям!

    Большое спасибо Мухамеду за отличную подготовительную работу!

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Луксоре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомьтесь, Луксор
  2. Луксор: цари и боги Древнего Египта
  3. Вечерний Луксор
  4. Самобытный Луксор
Какие места ещё посмотреть в Луксоре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Луксору в июне 2024
Сейчас в Луксоре в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 180 со скидкой до 44%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Изучение достопримечательностей города Луксора нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Луксоре много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам