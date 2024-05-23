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за правильно выбранное время начала экскурсии. Наш гид- Ахмет до наступления сумерек ознакомил нас с храмом, рассказал много интересного, показал самые интересные и значимые места. У Ахмета - прекрасный русский язык, он очень много знает, чувствуется, что он очень любит свой город и историю свой страны и старается поделиться своими знаниями!