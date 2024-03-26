1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
«Трансфер осуществляется на новом комфортабельном микроавтобусе»
Сегодня в 15:00
Завтра в 01:30
€20 за всё до 8 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие во времени: Экскурсия по Дендере и Луксору с посещением древних храмов
Завораживающее путешествие в сердце Древнего Египта: откройте тайны храма Хатхор и гробницы Тутанхамона
Начало: Из луксора
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
235€153 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Луксор и Дендеру: архитектурные чудеса Древнего Египта
Погрузитесь в мир древнеегипетской истории и культуры, посетив легендарные храмы, гробницы и колоссы Мемнона
Начало: Начало экскурсии в любой точке в луксоре
«Экскурсия проводится на современном микроавтобусе»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$130 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий26 марта 2024Все прошло отлично. Таха заранее связался с нами, уточнил рейс и сказал что машина точно нас дождется, если рейс задержат.
- ААлена9 марта 2024Эта экскурсия влюбит вас в Египет! Его историю, древних богов и современных египтян. Мы прилетели в Люксор из Каира на один
- ААндрей8 января 2024Всё прошло замечательно! Нашим гидом был Махмуд, весёлый, отзывчивый, артистичный - настоящий знаток своего дела. Понравилась насыщенная и хорошо продуманная
- ААндрей7 января 2024Всё прошло замечательно! Нашим гидом был Махмуд, весёлый, отзывчивый, артистичный - настоящий знаток своего дела. Понравилась насыщенная и хорошо продуманная
- ООлег1 января 2024Хорошая организация. Встретили, довезли до отеля. Все прошло отлично и очень дружелюбно. Современный микроавтобус с кондиционером и водой.
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «На микроавтобусе»
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