Экскурсии на микроавтобусе в Луксоре с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Луксоре, цены от €20, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
«Трансфер осуществляется на новом комфортабельном микроавтобусе»
Сегодня в 15:00
Завтра в 01:30
20 за всё до 8 чел.
Экскурсия в Дендеру и Луксор
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
35%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Путешествие во времени: Экскурсия по Дендере и Луксору с посещением древних храмов
Завораживающее путешествие в сердце Древнего Египта: откройте тайны храма Хатхор и гробницы Тутанхамона
Начало: Из луксора
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
235153 за всё до 8 чел.
Экскурсия в Луксор и дендеру с посещением Долины царей
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Луксор и Дендеру: архитектурные чудеса Древнего Египта
Погрузитесь в мир древнеегипетской истории и культуры, посетив легендарные храмы, гробницы и колоссы Мемнона
Начало: Начало экскурсии в любой точке в луксоре
«Экскурсия проводится на современном микроавтобусе»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$130 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    26 марта 2024
    Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
    Все прошло отлично. Таха заранее связался с нами, уточнил рейс и сказал что машина точно нас дождется, если рейс задержат.
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    В день прилета, на выходе из терминала, нас встретил водитель помог с багажом. До отеля в центре Луксора ехать 20-25 минут.

  • А
    Алена
    9 марта 2024
    Экскурсия в Дендеру и Луксор
    Эта экскурсия влюбит вас в Египет! Его историю, древних богов и современных египтян. Мы прилетели в Люксор из Каира на один
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    день с задержкой рейса на 2 часа. Таха, наш прекрасный экскурсовод, предложил оптимальный маршрут с учетом времени, которым мы располагали. Рассказал про историю, людей, обычаи с увлекательной подачей. Нам даже немного жаль, что мы начали с Каира) Дендера и Люксор - любовь, обязательно вернемся ❤️ Огромная благодарность Тахе и нашему водителю!

  • А
    Андрей
    8 января 2024
    Экскурсия в Луксор и дендеру с посещением Долины царей
    Всё прошло замечательно! Нашим гидом был Махмуд, весёлый, отзывчивый, артистичный - настоящий знаток своего дела. Понравилась насыщенная и хорошо продуманная
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    программа: времени у нас было совсем немного, но за день мы успели посетить самые важные достопримечательности Луксора, составили максимально полное представление о городе и о великом наследии Египта!

  • А
    Андрей
    7 января 2024
    Экскурсия в Луксор и дендеру с посещением Долины царей
    Всё прошло замечательно! Нашим гидом был Махмуд, весёлый, отзывчивый, артистичный - настоящий знаток своего дела. Понравилась насыщенная и хорошо продуманная
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    программа: времени у нас было совсем немного, но за день мы успели посетить самые важные достопримечательности, составили максимально полное представление о городе и о великом наследии Египта! Спасибо большое.

  • О
    Олег
    1 января 2024
    Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
    Хорошая организация. Встретили, довезли до отеля. Все прошло отлично и очень дружелюбно. Современный микроавтобус с кондиционером и водой.

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «На микроавтобусе»

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Сколько стоит экскурсия по Луксору в июне 2024
Сейчас в Луксоре в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 153 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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