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Дайвинг из Шарм-Эль-Шейха

Карим А.
Карим А. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Во время нашей дайвинг-экскурсии вы сможете не только поплавать в чистейшем Красном море 🌊, но и изучите его морской мир, а также полюбуетесь его коралловыми рифами.

Эта экскурсия ⛳ запомнится вам надолго.
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Дайвинг из Шарм-Эль-Шейха
Дайвинг из Шарм-Эль-Шейха

Что вы увидите

  • Подводный мир Красного моря
Красное море 🌊 считается уникальным в своем роде. Во-первых, оно одно из самых соленых на планете. Во-вторых, очень теплое и самое чистое. А уж по богатству подводного мира Красное море вне конкуренции! Лучшего места для погружения с аквалангом не найти! И мы Вам в этом поможем. Погружение будет для Вас легким и увлекательным, даже если Вам еще ни разу не доводилось находиться под водой. Ныряние с аквалангом будет проходить с корабля, на котором Вам выдадут все необходимое снаряжение и оборудование для покорения морских глубин. В сопровождении опытного русского инструктора Вы увидите самые удивительные и потрясающие по красоте коралловые рифы и разнообразных обитателей Красного моря. Находиться на десятиметровой глубине - ни с чем не сравнимые ощущения! Это стоит испытать хотя бы один раз в жизни.
Программа экскурсии
  • В 8. 00- 9. 00 наш гид заберет Вас у ворот отеля в комфортабельном мини-автобусе с кондиционером и повезем вас в порт. Ехать до порта 30 мин.
  • На катере до места погружения 1, 5 часа
  • Будет 3 остановки с русскоговорящим инструктором
  • обед на катере
  • Возвращение в отель 🏨 между 16:30 и 17:00
Что нужно брать с собой ?
  • Загранпаспорт
  • Фотоаппарат, кинокамера
  • Полотенце
  • Маска и ласты
  • Деньги

Соответствующая одежда для экскурсии:

  • спортивная одежда
  • Головной убор
  • Солнцезащитные очки
  • Крем от солнца
  • Одежда для купания
Для этой экскурсии 🧭 достаточно синайского штампа в паспорте, который ставится по прибытии в аэропорт Шарм-эль-Шейха и дает право находится на синайском полуострове 15 дней. (Визу в аэропорту покупать не обязательно)
Что входит
  • Все входные билеты
  • Снаряжение для дайвинга
  • Обед и напитки на катере
  • Страховка
  • Трансфер от отеля до порта
  • Услуги русскоговорящего инструктора
  • Услуги гида
Что не входит
  • Снаряжение для снорклинга: маска
  • ласты
  • костюм
  • спасательный жилет
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Дайвинг из Шарм-Эль-Шейха
Дайвинг из Шарм-Эль-Шейха
Дайвинг из Шарм-Эль-Шейха
Дайвинг из Шарм-Эль-Шейха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Карим А.
Карим А.
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