Красное море 🌊 считается уникальным в своем роде. Во-первых, оно одно из самых соленых на планете. Во-вторых, очень теплое и самое чистое. А уж по богатству подводного мира Красное море вне конкуренции! Лучшего места для погружения с аквалангом не найти! И мы Вам в этом поможем. Погружение будет для Вас легким и увлекательным, даже если Вам еще ни разу не доводилось находиться под водой. Ныряние с аквалангом будет проходить с корабля, на котором Вам выдадут все необходимое снаряжение и оборудование для покорения морских глубин. В сопровождении опытного русского инструктора Вы увидите самые удивительные и потрясающие по красоте коралловые рифы и разнообразных обитателей Красного моря. Находиться на десятиметровой глубине - ни с чем не сравнимые ощущения! Это стоит испытать хотя бы один раз в жизни.

Программа экскурсии

В 8. 00- 9. 00 наш гид заберет Вас у ворот отеля в комфортабельном мини-автобусе с кондиционером и повезем вас в порт. Ехать до порта 30 мин.

На катере до места погружения 1, 5 часа

Будет 3 остановки с русскоговорящим инструктором

обед на катере

Возвращение в отель 🏨 между 16:30 и 17:00

Что нужно брать с собой ?

Загранпаспорт

Фотоаппарат, кинокамера

Полотенце

Маска и ласты

Деньги

Соответствующая одежда для экскурсии:

спортивная одежда

Головной убор

Солнцезащитные очки

Крем от солнца

Одежда для купания

Для этой экскурсии 🧭 достаточно синайского штампа в паспорте, который ставится по прибытии в аэропорт Шарм-эль-Шейха и дает право находится на синайском полуострове 15 дней. (Визу в аэропорту покупать не обязательно)