Красное море 🌊 считается уникальным в своем роде. Во-первых, оно одно из самых соленых на планете. Во-вторых, очень теплое и самое чистое. А уж по богатству подводного мира Красное море вне конкуренции! Лучшего места для погружения с аквалангом не найти! И мы Вам в этом поможем. Погружение будет для Вас легким и увлекательным, даже если Вам еще ни разу не доводилось находиться под водой. Ныряние с аквалангом будет проходить с корабля, на котором Вам выдадут все необходимое снаряжение и оборудование для покорения морских глубин. В сопровождении опытного русского инструктора Вы увидите самые удивительные и потрясающие по красоте коралловые рифы и разнообразных обитателей Красного моря. Находиться на десятиметровой глубине - ни с чем не сравнимые ощущения! Это стоит испытать хотя бы один раз в жизни.
Программа экскурсии
В 8. 00- 9. 00 наш гид заберет Вас у ворот отеля в комфортабельном мини-автобусе с кондиционером и повезем вас в порт. Ехать до порта 30 мин.
На катере до места погружения 1, 5 часа
Будет 3 остановки с русскоговорящим инструктором
обед на катере
Возвращение в отель 🏨 между 16:30 и 17:00
Что нужно брать с собой ?
Загранпаспорт
Фотоаппарат, кинокамера
Полотенце
Маска и ласты
Деньги
Соответствующая одежда для экскурсии:
спортивная одежда
Головной убор
Солнцезащитные очки
Крем от солнца
Одежда для купания
Для этой экскурсии 🧭 достаточно синайского штампа в паспорте, который ставится по прибытии в аэропорт Шарм-эль-Шейха и дает право находится на синайском полуострове 15 дней. (Визу в аэропорту покупать не обязательно)
Что входит
Все входные билеты
Снаряжение для дайвинга
Обед и напитки на катере
Страховка
Трансфер от отеля до порта
Услуги русскоговорящего инструктора
Услуги гида
Что не входит
Снаряжение для снорклинга: маска
ласты
костюм
спасательный жилет
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.