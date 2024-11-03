Индивидуальный тур, где вы сможете насладиться пустынными развлечениями в спокойной обстановке и без спешки,
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Уникальное сочетание природы
Путешествие в мир, где пустыня встречается с морем, обещает незабываемые впечатления! Это идеальное место для тех, кто ищет приключения и хочет насладиться природной красотой.
Активный отдых на пустынных просторах
Здесь вы сможете:
- Прокатиться на квадроциклах и багги, ощущая адреналин и свободу.
- Погрузиться в атмосферу востока, проехав на верблюде.
- Посетить бедуинскую палатку, где вас угостят ароматным чаем в уединенной обстановке.
Все это происходит вдали от городской суеты, в окружении бескрайних песчаных дюн.
Дайвинг в бухте акул
После активного отдыха вас ждет одно из самых популярных мест для дайвинга в Шарм-эль-Шейхе – бухта акул. Здесь вы сможете погрузиться в подводный мир, полный ярких красок и удивительных существ, наслаждаясь дайвингом с профессиональным снаряжением.
Не упустите возможность открыть для себя этот удивительный уголок природы, который подарит вам множество ярких эмоций и впечатлений!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Путешествие по пустыне Синай и знакомство с бедуинами
- Посещение Залива акул для подводного плавания в Шарм-эш-Шейхе
Что включено
- Услуги гида
- Езда на квадроциклах, багги и верблюдах
- Посещение бедуинов
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из вашего отеля
Завершение: В ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
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