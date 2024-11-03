Индивидуальный тур, где вы сможете насладиться пустынными развлечениями в спокойной обстановке и без спешки,

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Уникальное сочетание природы

Путешествие в мир, где пустыня встречается с морем, обещает незабываемые впечатления! Это идеальное место для тех, кто ищет приключения и хочет насладиться природной красотой.

Активный отдых на пустынных просторах

Здесь вы сможете:

Прокатиться на квадроциклах и багги, ощущая адреналин и свободу.

Погрузиться в атмосферу востока, проехав на верблюде.

Посетить бедуинскую палатку, где вас угостят ароматным чаем в уединенной обстановке.

Все это происходит вдали от городской суеты, в окружении бескрайних песчаных дюн.

Дайвинг в бухте акул

После активного отдыха вас ждет одно из самых популярных мест для дайвинга в Шарм-эль-Шейхе – бухта акул. Здесь вы сможете погрузиться в подводный мир, полный ярких красок и удивительных существ, наслаждаясь дайвингом с профессиональным снаряжением.

Не упустите возможность открыть для себя этот удивительный уголок природы, который подарит вам множество ярких эмоций и впечатлений!