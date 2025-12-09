Отправляемся в насыщенное путешествие из Шарм-эль-Шейха в Израиль. Вы увидите главные святыни Иерусалима и Вифлеема, искупаетесь в Мёртвом море, совершите омовение в реке Иордан и пройдёте по Виа Долороза — пути, по которому шёл Иисус. Это глубокая, эмоциональная экскурсия по местам, где история и вера ощущаются физически.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Мёртвое море. Остановка для купания в самом солёном озере планеты, где вы почувствуете эффект «невесомого» плавания.

Масличная гора. Отсюда открываются виды на священный город трёх религий. Вы узнаете историю старого еврейского кладбища и ознакомитесь с планировкой древнего Иерусалима.

Вифлеем — xрам Рождества Христова. Зайдём в храм, построенный над пещерой, где родился Иисус. Отыщем Вифлеемскую звезду и обсудим детали, связанные с рождественской историей. У вас будет время на обед в городе и покупку христианских сувениров.

Иерусалим — сердце паломничества

Виа Долороза: прогулка по пути следования Христа к распятию

прогулка по пути следования Христа к распятию Храм Гроба Господня: Камень Помазания, Кувуклия и Гроб Господень, Голгофа, возможность освятить крестики, иконы, воду и масло, зажжение 33 свечей от Благодатного огня

Камень Помазания, Кувуклия и Гроб Господень, Голгофа, возможность освятить крестики, иконы, воду и масло, зажжение 33 свечей от Благодатного огня Стена Плача: главная святыня иудаизма с традицией записок с молитвами, к которой вы прикоснётесь

Река Иордан. Вы побываете в месте крещения Иисуса Христа и сможете совершить омовение.

Тайминг поездки

20:00 — выезд из отеля в Шарм-эль-Шейхе

23:00 — прибытие на границу Таба, прохождение контроля

01:00 — прибытие к Мёртвому морю, купание, техническая остановка

02:30–03:00 — переезд в Иерусалим, остановка на Масличной горе

Далее — посещение реки Иордан, Стены Плача, Виа Долороза, xрама Гроба Господня

Обед в Вифлееме

Посещение xрама Рождества Христова

16:00–17:00 — отправление к границе

01:00 — возвращение в отель Шарм-эль-Шейха (следующей ночью)

Организационные детали

Точное время выезда из отеля мы сообщим вам по SMS в день выезда после 15:00

Сначала сбор участников на микроавтобусах, затем пересадка на большой автобус

Переходим границу пешком

На израильской стороне вас встретят представители принимающей стороны

Все входные билеты и обед включены в стоимость

Оплачивается отдельно

Сбор за пересечение границы Египта — $17

Сбор за пересечение границы Израиля — $35

Виза ETA-IL — $8

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.