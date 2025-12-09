Отправляемся в насыщенное путешествие из Шарм-эль-Шейха в Израиль.
Вы увидите главные святыни Иерусалима и Вифлеема, искупаетесь в Мёртвом море, совершите омовение в реке Иордан и пройдёте по Виа Долороза — пути, по которому шёл Иисус. Это глубокая, эмоциональная экскурсия по местам, где история и вера ощущаются физически.
Описание экскурсии
Мёртвое море. Остановка для купания в самом солёном озере планеты, где вы почувствуете эффект «невесомого» плавания.
Масличная гора. Отсюда открываются виды на священный город трёх религий. Вы узнаете историю старого еврейского кладбища и ознакомитесь с планировкой древнего Иерусалима.
Вифлеем — xрам Рождества Христова. Зайдём в храм, построенный над пещерой, где родился Иисус. Отыщем Вифлеемскую звезду и обсудим детали, связанные с рождественской историей. У вас будет время на обед в городе и покупку христианских сувениров.
Иерусалим — сердце паломничества
Виа Долороза: прогулка по пути следования Христа к распятию
Храм Гроба Господня: Камень Помазания, Кувуклия и Гроб Господень, Голгофа, возможность освятить крестики, иконы, воду и масло, зажжение 33 свечей от Благодатного огня
Стена Плача: главная святыня иудаизма с традицией записок с молитвами, к которой вы прикоснётесь
Река Иордан. Вы побываете в месте крещения Иисуса Христа и сможете совершить омовение.
Тайминг поездки
20:00 — выезд из отеля в Шарм-эль-Шейхе 23:00 — прибытие на границу Таба, прохождение контроля 01:00 — прибытие к Мёртвому морю, купание, техническая остановка 02:30–03:00 — переезд в Иерусалим, остановка на Масличной горе Далее — посещение реки Иордан, Стены Плача, Виа Долороза, xрама Гроба Господня Обед в Вифлееме Посещение xрама Рождества Христова 16:00–17:00 — отправление к границе 01:00 — возвращение в отель Шарм-эль-Шейха (следующей ночью)
Организационные детали
Точное время выезда из отеля мы сообщим вам по SMS в день выезда после 15:00
Сначала сбор участников на микроавтобусах, затем пересадка на большой автобус
Переходим границу пешком
На израильской стороне вас встретят представители принимающей стороны
Все входные билеты и обед включены в стоимость
Оплачивается отдельно
Сбор за пересечение границы Египта — $17
Сбор за пересечение границы Израиля — $35
Виза ETA-IL — $8
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник и четверг в 21:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$115
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 21:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мидо — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 423 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мидо. Я живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе более 15 лет, являюсь гидом и директором экскурсионной компании. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации экскурсий по всему Египту. Со своей командой профессиональных гидов сделаю ваш отдых интересным, познавательным и незабываемым!