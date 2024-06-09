Комфорт и сервис шикарной яхты. Рифы, белые пляжи, тёплое море. Мы приготовили для вас VIP-программу: вы пройдёте вдоль заповедника Рас-Мохаммед к Белому острову или, по-другому, египетским Мальдивам. В сопровождении опытного инструктора займётесь дайвингом и снорклингом. Это будет красивый день, наполненный морскими приключениями!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Личная яхта

На корабле две туалетные комнаты, душ, открытая палуба и палуба с навесом, салон для обеда и платформа для спуска в море. Мы подготовим для вас безалкогольные напитки и сезонные фрукты. После прогулки по белоснежным пляжам острова пригласим на обед.

Маршрут

Проплывём вдоль заповедника Рас-Мохаммед к Белому острову. В пути будет три остановки:

Интро-дайвинг (пробное погружение) на территории заповедника

Белый остров (египетские Мальдивы)

Снорклинг на рифе на территории заповедника Рас-Мохаммед

Безопасность и погружение

Мы будем будет сопровождать вас на яхте и регулировать маршрут согласно пожеланиям и погодным условиям. А также подскажем лучшие остановки для дайвинга и снорклинга.

Вас ждёт два инструктажа: первый — организационный, объясним правила поведения и безопасности на корабле. Второй — непосредственно перед погружением и плаванием. Всё это время мы будем рядом.

Примерный тайминг экскурсии:

Поездка рассчитана на весь день: размещение на яхте с 09:00 утра и возвращение в порт в 17:30 вечера (возможны изменения в зависимости от сезона и погодных условий)

Дайвинг — 20 мин. /чел.

Высадка на островах — около 45 минут

Снорклинг — минимум 45 минут на последней остановке

Организационные детали