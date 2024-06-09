Комфорт и сервис шикарной яхты. Рифы, белые пляжи, тёплое море.
Мы приготовили для вас VIP-программу: вы пройдёте вдоль заповедника Рас-Мохаммед к Белому острову или, по-другому, египетским Мальдивам. В сопровождении опытного инструктора займётесь дайвингом и снорклингом. Это будет красивый день, наполненный морскими приключениями!
Мы приготовили для вас VIP-программу: вы пройдёте вдоль заповедника Рас-Мохаммед к Белому острову или, по-другому, египетским Мальдивам. В сопровождении опытного инструктора займётесь дайвингом и снорклингом. Это будет красивый день, наполненный морскими приключениями!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Личная яхта
На корабле две туалетные комнаты, душ, открытая палуба и палуба с навесом, салон для обеда и платформа для спуска в море. Мы подготовим для вас безалкогольные напитки и сезонные фрукты. После прогулки по белоснежным пляжам острова пригласим на обед.
Маршрут
Проплывём вдоль заповедника Рас-Мохаммед к Белому острову. В пути будет три остановки:
- Интро-дайвинг (пробное погружение) на территории заповедника
- Белый остров (египетские Мальдивы)
- Снорклинг на рифе на территории заповедника Рас-Мохаммед
Безопасность и погружение
Мы будем будет сопровождать вас на яхте и регулировать маршрут согласно пожеланиям и погодным условиям. А также подскажем лучшие остановки для дайвинга и снорклинга.
Вас ждёт два инструктажа: первый — организационный, объясним правила поведения и безопасности на корабле. Второй — непосредственно перед погружением и плаванием. Всё это время мы будем рядом.
Примерный тайминг экскурсии:
- Поездка рассчитана на весь день: размещение на яхте с 09:00 утра и возвращение в порт в 17:30 вечера (возможны изменения в зависимости от сезона и погодных условий)
- Дайвинг — 20 мин. /чел.
- Высадка на островах — около 45 минут
- Снорклинг — минимум 45 минут на последней остановке
Организационные детали
- За 24 часа до поездки необходимо внести полную оплату за экскурсию — это нужно для бронирования яхты. Для вашего удобства, за оставшейся суммой я подъеду к отелю
- Обед (рис, макароны, курица, креветки/кальмары, четыре вида салата) и б/а напитки включены в стоимость. По запросу можем организовать дополнительные блюда. Вы также можете взять на борт всё, что захотите, кроме алкоголя. Имейте в виду — закон страны запрещает употреблять алкоголь на яхте
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автомобиле Hyundai Elantra HD
- Вас буду сопровождать я или другой профессиональный дайвинг-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 109 туристов
Привет! Я занимаюсь проведением индивидуальных экскурсий в Шарм-эль-Шейхе с 2015 года. У меня туристическое агентство, все наши экскурсии — авторские, и проводим мы их лично сами, я и мой супруг.Задать вопрос
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