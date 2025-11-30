Вас ждёт знакомство с яркими достопримечательностями города. Мы побываем на живописном базаре с колоритной атмосферой и традиционными лавками. Рассмотрим мечеть Эль-Сахаба и заедем в район, где царит современная курортная жизнь. А также остановимся на фотостоп перед тематическим кафе Farsha, которое вы сможете посетить.
Восточный базар в Старом городе
Вы окажетесь в шумной атмосфере восточного рынка. Здесь можно торговаться, попробовать арабские сладости, рассмотреть лавки со специями, маслами и экзотическими фруктами. И конечно, прикупить необычные сувениры. Рядом возвышается мечеть Эль-Сахаба — если захотите, заглянем и внутрь.
Площадь Сохо
Дальше вас ждёт прогулка по современному комплексу Сохо — пешеходному променаду в европейском стиле. Вы увидите кафе и рестораны, танцующий фонтан, вечерние шоу и множество красивых мест.
Фотостоп у кафе Farsha
У вас будет время для фото и, при желании, для посещения самого заведения.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Kia, Volkswagen или Toyota
- Программа длится около 3–4 часов
- Отдельно оплачивается питание и напитки (по желанию)
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 19:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Меня зовут Нонна. Окончила «Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса» (Ереванский филиал), училась на факультете «Социальная культура и туризм». Работаю в сфере туризма с 2014 года, организую туры и преподаю уроки туризма.
