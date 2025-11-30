Вас ждёт знакомство с яркими достопримечательностями города. Мы побываем на живописном базаре с колоритной атмосферой и традиционными лавками. Рассмотрим мечеть Эль-Сахаба и заедем в район, где царит современная курортная жизнь. А также остановимся на фотостоп перед тематическим кафе Farsha, которое вы сможете посетить.

Описание экскурсии

Восточный базар в Старом городе

Вы окажетесь в шумной атмосфере восточного рынка. Здесь можно торговаться, попробовать арабские сладости, рассмотреть лавки со специями, маслами и экзотическими фруктами. И конечно, прикупить необычные сувениры. Рядом возвышается мечеть Эль-Сахаба — если захотите, заглянем и внутрь.

Площадь Сохо

Дальше вас ждёт прогулка по современному комплексу Сохо — пешеходному променаду в европейском стиле. Вы увидите кафе и рестораны, танцующий фонтан, вечерние шоу и множество красивых мест.

Фотостоп у кафе Farsha

У вас будет время для фото и, при желании, для посещения самого заведения.

Организационные детали