Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Шарм-эль-Шейху.



Узнайте инсайдерскую информацию о жизни в Египте, посетите Площадь Сохо, Старый город и другие знаковые места. Опытный гид поделится личным опытом проживания в стране и ответит на все ваши вопросы.



Эта экскурсия - отличный способ познакомиться с культурой и бытом египтян, а также получить рекомендации по посещению необычных мест

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Шарм-эль-Шейха - с октября по апрель, когда погода комфортная и не слишком жаркая. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без лишней суеты. Летом, с мая по сентябрь, температура может быть высокой, но это время подходит для тех, кто любит жару и меньшее количество туристов. В остальное время года экскурсия также доступна, но стоит учитывать возможные погодные условия.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.