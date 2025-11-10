Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Шарм-эль-Шейху.
Узнайте инсайдерскую информацию о жизни в Египте, посетите Площадь Сохо, Старый город и другие знаковые места. Опытный гид поделится личным опытом проживания в стране и ответит на все ваши вопросы.
Эта экскурсия - отличный способ познакомиться с культурой и бытом египтян, а также получить рекомендации по посещению необычных мест
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 📜 Инсайдерская информация
- 🏙️ Знаковые места Шарма
- 🤝 Опытный гид
- 🌍 Культурное погружение
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Шарм-эль-Шейха - с октября по апрель, когда погода комфортная и не слишком жаркая. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без лишней суеты. Летом, с мая по сентябрь, температура может быть высокой, но это время подходит для тех, кто любит жару и меньшее количество туристов. В остальное время года экскурсия также доступна, но стоит учитывать возможные погодные условия.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Площадь Сохо
- Старый город
- Кафе «Фарша»
- Улица Наама Бэй
- Коптский храм
Описание экскурсии
Мы посетим самые известные места Шарм-эль-Шейха:
- Площадь Сохо — центр развлекательной жизни Шарма
- Старый город и его аутентичный колорит
- Кафе «Фарша» — удивительное место, куда стремятся попасть многие
- Улицу Наама Бэй — главная пешеходная улица с десятками магазинчиков и кафе
- Коптский храм — одна из самых интересных построек города
Во время экскурсии вы узнаете всё, что хотите знать о Египте, помимо истории города. Я расскажу, как египтяне живут, чем зарабатывают и как изменился их быт по сравнению с прошлыми годами. Поделюсь опытом переезда в Египет и раскрою все нюансы адаптации в стране.
Организационные детали
- Никаких фабрик и магазинов без вашего желания! Только по запросу
- Экскурсия автопешеходная. Перемещаемся на микроавтобусе Toyota
- Питание, покупки — по желанию и за свой счёт
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 1864 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
