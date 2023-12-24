Что вас ждет

Мечеть Амр Ибн Аль Ас — первая мечеть в Каире, построенная в 642 году • Синагогу Бен Эзра — старейшую из выживших синагог Египта, датируемую IX веком • греческая православная Церковь св. Георгия • Церковь св. Варвары — один из известных коптских православных приходов. Здание церкви — одно из старейших в Каире, датируется V или VI веками • Вавилонский форт и Висячая церковь, построенная в 690 году. Церковь называется так потому, что построена она на южных воротах римского форта. Уникальное строение, деревянная крыша которого имеет форму Ноева Ковчега • Коптский музей • Коптское и Греческое православное кладбище Нагуляв аппетит и набравшись эмоций, мы пообедаем (шведский стол), а после отправимся в долину Гиза, где уже 40 веков стоят уникальные Египетские пирамиды. Они потрясли еще древних греков, которые называли их одним из Семи чудес света. Здесь же перед вами предстанет еще одна знаменитая достопримечательность Египта — легендарный Большой сфинкс. Вы почувствуете потоки древней энергии рядом с этими исполинами. Не зря говорят: «Мир боится времени, а время боится Пирамид». После нас ждет Цитадель Саладина — крепость Xll века, защита от крестоносцев с изящной мраморной мечетью Мухамеда Али. Ее еще называют Алебастровая мечеть. Панорамный вид со стен цитадели завораживает множеством красивых мечетей старого города. В Цитадели также есть обмундирование и оружие времен многовековой истории Египта, Национальный военный музей, Музей полиции и еще несколько музеев. По вашему желанию посетим музей папируса и фабрику масел и парфюмерии, где можно приобрести их продукцию. Также по желанию — прогулка на лодке по Нилу (за дополнительную плату). Важно знать• Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилету. Если по прилету вы не купили визу, мы можем вам в этом помочь за доплату. В этом случае стоимость будет 30$ с паспорта (25$ цена визы, 5$ за услугу).

Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию.

Трансфер заберет Вас из отеля ориентировочно в 1:00 ночи, возвращение в отель так же ориентировочно в 1:00 ночи следующего дня.

Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером в небольшой группе до 8 человек.

Будьте готовы к долгой дороге (расстояние от Шарм-эль-Шейха до Каира 500 км, около 7 часов).

По приезду в Каир к группе присоединится наш гид-египтолог, отлично говорящий на русском языке. Он будет сопровождать вас на протяжении всего дня — рассказывать, отвечать на вопросы, веселить и заботиться. Сначала мы отправимся в неспешную пешую прогулку по Старому Каиру, окунемся в атмосферу и колорит древнего города. Тут мы увидим исламские, христианские и иудейские святыни: