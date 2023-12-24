Каир называют «Городом 1000 минаретов». Если вы не видели Каир — вы не знаете Египта. Узкие арабские улочки Старого Каира дышат культурой и ароматами Востока. Город уникален своей богатейшей историей и сложной, многогранной культурой.
За нашу небольшую поездку вы увидите все контрасты современного Египта и величайшие памятники древности.
За нашу небольшую поездку вы увидите все контрасты современного Египта и величайшие памятники древности.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Старый Каир
- Коптский музей
- Вавилонский форт
- Висячая церковь
- Мечеть Амр Ибн Аль Ас
- Синагога Бен Эзра
- Церковь св. Георгия
- Церковь св. Варвары
- Коптское и Греческое православное кладбище
- Древние Пирамиды и Большой Сфинкс
- Цитадель Саладина
- Алебастровая мечеть
Описание
Что вас ждетПо приезду в Каир к группе присоединится наш гид-египтолог, отлично говорящий на русском языке. Он будет сопровождать вас на протяжении всего дня — рассказывать, отвечать на вопросы, веселить и заботиться. Сначала мы отправимся в неспешную пешую прогулку по Старому Каиру, окунемся в атмосферу и колорит древнего города. Тут мы увидим исламские, христианские и иудейские святыни:
- Мечеть Амр Ибн Аль Ас — первая мечеть в Каире, построенная в 642 году • Синагогу Бен Эзра — старейшую из выживших синагог Египта, датируемую IX веком • греческая православная Церковь св. Георгия • Церковь св. Варвары — один из известных коптских православных приходов. Здание церкви — одно из старейших в Каире, датируется V или VI веками • Вавилонский форт и Висячая церковь, построенная в 690 году. Церковь называется так потому, что построена она на южных воротах римского форта. Уникальное строение, деревянная крыша которого имеет форму Ноева Ковчега • Коптский музей • Коптское и Греческое православное кладбище Нагуляв аппетит и набравшись эмоций, мы пообедаем (шведский стол), а после отправимся в долину Гиза, где уже 40 веков стоят уникальные Египетские пирамиды. Они потрясли еще древних греков, которые называли их одним из Семи чудес света. Здесь же перед вами предстанет еще одна знаменитая достопримечательность Египта — легендарный Большой сфинкс. Вы почувствуете потоки древней энергии рядом с этими исполинами. Не зря говорят: «Мир боится времени, а время боится Пирамид». После нас ждет Цитадель Саладина — крепость Xll века, защита от крестоносцев с изящной мраморной мечетью Мухамеда Али. Ее еще называют Алебастровая мечеть. Панорамный вид со стен цитадели завораживает множеством красивых мечетей старого города. В Цитадели также есть обмундирование и оружие времен многовековой истории Египта, Национальный военный музей, Музей полиции и еще несколько музеев. По вашему желанию посетим музей папируса и фабрику масел и парфюмерии, где можно приобрести их продукцию. Также по желанию — прогулка на лодке по Нилу (за дополнительную плату). Важно знать• Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилету. Если по прилету вы не купили визу, мы можем вам в этом помочь за доплату. В этом случае стоимость будет 30$ с паспорта (25$ цена визы, 5$ за услугу).
- Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию.
- Трансфер заберет Вас из отеля ориентировочно в 1:00 ночи, возвращение в отель так же ориентировочно в 1:00 ночи следующего дня.
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером в небольшой группе до 8 человек.
- Будьте готовы к долгой дороге (расстояние от Шарм-эль-Шейха до Каира 500 км, около 7 часов).
ежедневно в 01-30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Русскоговорящий гид экскурсовод-египтолог в Каире
- Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
- Обед в ресторане в Каире в формате «шведский стол» (напитки не включены)
- Что не входит
- Египетская виза (необходимо купить в аэропорту после прилета)
- Напитки в ресторане
- Дополнительные расходы, не входящие в программу
- Входные билеты внутрь Пирамид (по желанию) — 25$
- Прогулка по Нилу на лодке (по желанию) — 10$
- Место начала и завершения?
- Шлагбаум Вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 01-30Экскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилете. Если по прилете Вы не купили визу, мы можем Вам в этом помочь за доплату. В этом случае стоимость будет 30 $ с паспорта (25 $ цена визы, 5$ за услугу)
- Как проходит экскурсия
- Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию
- Трансфер заберет Вас из отеля ориентировочно в 1:00 ночи
- На комфортабельном микроавтобусе с кондиционером в мини-группе до 8 человек
- Продолжительность экскурсии — около 24 часов. Начало в 01:00-02:00 в зависимости от расположения вашего отеля. Возвращение в отель около полуночи.
- Будьте готовы к долгой дороге (расстояние от Шарм-эль-Шейха до Каира 500 км, около 7 часов).
- Возвращение в отель так же ориентировочно в 1:00 ночи
- Гибкая программа: по вашему желанию и по предварительной договоренности с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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