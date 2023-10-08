Подводное путешествие в Шарм-Эль-Шейх: Индивидуальная экскурсия на катере
Индивидуальная прогулка к лучшим коралловым рифам Красного моря, для больших любителей снорклинга! Экскурсия проходит в сопровождении профессионального дайвинг-инструктора, который регулирует маршрут тура.
Ближайшие даты:
8
окт
окт
9
окт
окт
10
окт
окт
11
окт
окт
12
окт
окт
13
окт
окт
14
окт
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Остров Тиран (без высадки)
- Корабль Loullia
- Джексон риф
- Гордон риф
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Во время прогулки вы сможете максимально близко увидеть севший на риф корабль «Loullia» (1981 г.), поплаваете с масками вдоль коралловых рифов вдали от групповых яхт.
- Во время снорклинга, мы с вами увидим знаменитые рифы Джексон риф и Гордон риф, в которых проживает все разнообразие подводного мира Красного моря.
- Вас ждут незабываемые впечатления!
Важная информация:
- Экскурсия сопровождается профессиональным дайвинг-инструктором и русскоговорящим гидом.
- Заберем Вас на комфортабельном автомобиле из вашего отеля.
- Не рекомендуется для детей младше 3-х лет!
С понедельника по воскресенье в 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер (комфортабельный автомобиль)
- Аренда катера (3 часа)
- Русскоговорящий профессиональный дайвинг-инструктор и гид
- Маски и ласты
- Бутилированная вода и напитки
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: С понедельника по воскресенье в 12:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Необходимо связаться с гидом для предоставления информации о Вашем отеле.
- Не рекомендуется для детей младше 3-х лет!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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