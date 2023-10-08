К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере

Подводное путешествие в Шарм-Эль-Шейх: Индивидуальная экскурсия на катере

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Индивидуальная прогулка к лучшим коралловым рифам Красного моря, для больших любителей снорклинга! Экскурсия проходит в сопровождении профессионального дайвинг-инструктора, который регулирует маршрут тура.
К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере
К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере
К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере
К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере
К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере
Ближайшие даты:
8
окт
9
окт
10
окт
11
окт
12
окт
13
окт
14
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Остров Тиран (без высадки)
  • Корабль Loullia
  • Джексон риф
  • Гордон риф
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Во время прогулки вы сможете максимально близко увидеть севший на риф корабль «Loullia» (1981 г.), поплаваете с масками вдоль коралловых рифов вдали от групповых яхт.
  • Во время снорклинга, мы с вами увидим знаменитые рифы Джексон риф и Гордон риф, в которых проживает все разнообразие подводного мира Красного моря.
  • Вас ждут незабываемые впечатления!

Важная информация:

  • Экскурсия сопровождается профессиональным дайвинг-инструктором и русскоговорящим гидом.
  • Заберем Вас на комфортабельном автомобиле из вашего отеля.
  • Не рекомендуется для детей младше 3-х лет!

С понедельника по воскресенье в 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер (комфортабельный автомобиль)
  • Аренда катера (3 часа)
  • Русскоговорящий профессиональный дайвинг-инструктор и гид
  • Маски и ласты
  • Бутилированная вода и напитки
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Необходимо связаться с гидом для предоставления информации о Вашем отеле.
  • Не рекомендуется для детей младше 3-х лет!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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