Утром после завтрака наш гид забирает вас из отеля и доставляет вас в Сафари Центр, где инструктор проводит обучение по управлению квадроциклом. После этого, вам заматывают голову специальным шарфом (арафатка), чтобы песок не попадал в глаза. Затем, вы своей индивидуальной компанией и с индивидуальным гидом проводником будете кататься на квадроциклах туда в деревню бедуинов (почти 45 минут в одну сторону).
По дороге, вы можете увидеть самое знаменитое явление в пустыне — мираж (от погоды зависит), сделать остановки чтобы сфотографироваться. По приезду, вы осмотрите тематическую деревню бедуинов, познакомитесь с их традиционным бытом и культурой. Кроме этого у вас будет возможность попробовать бедуинский чай. В конце экскурсии 🧭 вас ждёт возвращение на квадроциклах (ещё почти 45 минут) к месту начала тура. В заключении экскурсий мы отвезём вас обратно до ресепшена вашего отеля.
Важная информация:
Возьмите с собой: длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, тёплую одежду зимой, шарф-арафатку, головной убор, солнечные очки со стеклянными стеклами, лекарства первой необходимости, средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем).
Что входит
Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером
Русскоговорящий индивидуальный гид во время сафари
Катание на квадроциклах 1, 5 часа в две стороны
Посещение деревни бедуинов
Остановки для фото в пустыни
Отдых в бедуинском шатре
Бедуинский чай.
Что не входит
Дополнительные расходы, не входящие в программу
Личные расходы
Шарф-арафатка
Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.