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Индивидуальное мото–сафари

4.9
10 отзывов
Diaa M.
Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Индивидуальное мото–сафари 3 часа утром или после обеда позволяет отправиться в пустыню без других туристов — только своей компанией и с индивидуальным гидом инструктором по сафари.

Для влюбленных пар, это прекрасная возможность побыть вдвоём в необычной обстановке — только вы, пустыня с её нереальными пейзажами и проводник.

Скорость езды на индивидуальной экскурсии 🧭 может быть чуть выше (но без экстремального вождения, так как мы всё равно отвечаем за вашу безопасность).
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $21 за экскурсию

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Индивидуальное мото–сафари
Индивидуальное мото–сафари

Что вы увидите

  • Сафари центр
  • Бедуинская деревня

Что вас ожидает:

  • Утром после завтрака наш гид забирает вас из отеля и доставляет вас в Сафари Центр, где инструктор проводит обучение по управлению квадроциклом. После этого, вам заматывают голову специальным шарфом (арафатка), чтобы песок не попадал в глаза. Затем, вы своей индивидуальной компанией и с индивидуальным гидом проводником будете кататься на квадроциклах туда в деревню бедуинов (почти 45 минут в одну сторону).
  • По дороге, вы можете увидеть самое знаменитое явление в пустыне — мираж (от погоды зависит), сделать остановки чтобы сфотографироваться. По приезду, вы осмотрите тематическую деревню бедуинов, познакомитесь с их традиционным бытом и культурой. Кроме этого у вас будет возможность попробовать бедуинский чай. В конце экскурсии 🧭 вас ждёт возвращение на квадроциклах (ещё почти 45 минут) к месту начала тура. В заключении экскурсий мы отвезём вас обратно до ресепшена вашего отеля.

Важная информация:

  • Возьмите с собой: длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, тёплую одежду зимой, шарф-арафатку, головной убор, солнечные очки со стеклянными стеклами, лекарства первой необходимости, средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем).
Что входит
  • Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером
  • Русскоговорящий индивидуальный гид во время сафари
  • Катание на квадроциклах 1, 5 часа в две стороны
  • Посещение деревни бедуинов
  • Остановки для фото в пустыни
  • Отдых в бедуинском шатре
  • Бедуинский чай.
Что не входит
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Личные расходы
  • Шарф-арафатка
  • Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Индивидуальное мото–сафари
Индивидуальное мото–сафари
Индивидуальное мото–сафари
Индивидуальное мото–сафари

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Diaa M.
Diaa M.
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10 отзывов оставили туристы

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