Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха

Индивидуальное мото–сафари 3 часа утром или после обеда позволяет отправиться в пустыню без других туристов — только своей компанией и с индивидуальным гидом инструктором по сафари.



Для влюбленных пар, это прекрасная возможность побыть вдвоём в необычной обстановке — только вы, пустыня с её нереальными пейзажами и проводник.



Скорость езды на индивидуальной экскурсии 🧭 может быть чуть выше (но без экстремального вождения, так как мы всё равно отвечаем за вашу безопасность).