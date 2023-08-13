Экскурсия по Синайской пустыне из Шарм-Эль-Шейха: VIP safari на квадроциклах
На индивидуальной экскурсии вы отправитесь в путь своей компанией до 4-х человек, в одиночку или парой.
Оцените все преимущества VIP-поездки: выше скорость езды (при условии соблюдения норм безопасности), больше внимания со стороны инструктора, без долгого ожидания по пути, индивидуальный сервис и внимание, возможность организовать кальян по предварительной договорённости и ли отправиться индивидуальную романтическую поездку на рассвете или закате.
Оцените все преимущества VIP-поездки: выше скорость езды (при условии соблюдения норм безопасности), больше внимания со стороны инструктора, без долгого ожидания по пути, индивидуальный сервис и внимание, возможность организовать кальян по предварительной договорённости и ли отправиться индивидуальную романтическую поездку на рассвете или закате.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Увлекательное пустынное сафари: Приключение среди песчаных дюн
Лучшее время для поездки — рано утром, чтобы застать рассвет, или после обеда, ближе к закату. Трансфер из вашего отеля до сафари-центра займет примерно 15-30 минут. Там вы выберете транспортное средство и пройдете небольшой инструктаж.
Катание по пустыне в сопровождении инструктора. В течение 1 часа вы отыщете фантастические ландшафты и необычную растительность, покорите барханы и сделаете фото на фоне скал. На всем маршруте есть ровная дорога, без больших ям и бугров — с управлением квадроциклом справится любой!
Привал в бедуинской деревне. Здесь вас ждёт рассказ о самобытной культуре местных жителей и традиционный чай на травах. Обратный путь в сафари-центр (1 час) и трансфер в отель.
Важная информация:
- Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор.
- На одном квадроцикле могут ехать двое взрослых или взрослый + ребёнок. • К самостоятельному управлению допускаются дети от 12 лет.
Рекомендации по одежде:
- длинные брюки и верх с длинным рукавом.
- закрытая обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам.
- тёплая одежда (зимой).
- шарф-арафатка или головной убор.
- солнечные очки, солнцезащитный крем.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер в обе стороны
- Инструктор
- Катание на квадриках / арафатки
- Что не входит
- Доп. расходы если хотите забраться на верблюда / кальян
- Если планируете фотосет — 3-5$/ фото
- Место начала и завершения?
- Шлагбаум отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор.
- На одном квадроцикле могут ехать двое взрослых или взрослый + ребёнок. К самостоятельному управлению допускаются дети от 12 лет.
- Рекомендации по одежде:
- Длинные брюки и верх с длинным рукавом
- Закрытая обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам
- Тёплая одежда (зимой)
- Шарф-арафатка или головной убор
- Солнечные очки, солнцезащитный крем
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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