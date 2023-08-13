Бип-Бип VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне

Экскурсия по Синайской пустыне из Шарм-Эль-Шейха: VIP safari на квадроциклах

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На индивидуальной экскурсии вы отправитесь в путь своей компанией до 4-х человек, в одиночку или парой.

Оцените все преимущества VIP-поездки: выше скорость езды (при условии соблюдения норм безопасности), больше внимания со стороны инструктора, без долгого ожидания по пути, индивидуальный сервис и внимание, возможность организовать кальян по предварительной договорённости и ли отправиться индивидуальную романтическую поездку на рассвете или закате.
Бип-Бип VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне
Бип-Бип VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне
Бип-Бип VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне
Бип-Бип VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне
Бип-Бип VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне
Бип-Бип VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Увлекательное пустынное сафари: Приключение среди песчаных дюн
Лучшее время для поездки — рано утром, чтобы застать рассвет, или после обеда, ближе к закату. Трансфер из вашего отеля до сафари-центра займет примерно 15-30 минут. Там вы выберете транспортное средство и пройдете небольшой инструктаж.
Катание по пустыне в сопровождении инструктора. В течение 1 часа вы отыщете фантастические ландшафты и необычную растительность, покорите барханы и сделаете фото на фоне скал. На всем маршруте есть ровная дорога, без больших ям и бугров — с управлением квадроциклом справится любой!
Привал в бедуинской деревне. Здесь вас ждёт рассказ о самобытной культуре местных жителей и традиционный чай на травах. Обратный путь в сафари-центр (1 час) и трансфер в отель.

Важная информация:

  • Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор.
  • На одном квадроцикле могут ехать двое взрослых или взрослый + ребёнок. • К самостоятельному управлению допускаются дети от 12 лет.

Рекомендации по одежде:

  • длинные брюки и верх с длинным рукавом.
  • закрытая обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам.
  • тёплая одежда (зимой).
  • шарф-арафатка или головной убор.
  • солнечные очки, солнцезащитный крем.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер в обе стороны
  • Инструктор
  • Катание на квадриках / арафатки
Что не входит
  • Доп. расходы если хотите забраться на верблюда / кальян
  • Если планируете фотосет — 3-5$/ фото
Место начала и завершения?
Шлагбаум отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор.
  • На одном квадроцикле могут ехать двое взрослых или взрослый + ребёнок. К самостоятельному управлению допускаются дети от 12 лет.
  • Рекомендации по одежде:
  • Длинные брюки и верх с длинным рукавом
  • Закрытая обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам
  • Тёплая одежда (зимой)
  • Шарф-арафатка или головной убор
  • Солнечные очки, солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Активный отдых
Выездные
Сафари
Природа и пейзажи
На квадроциклах
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