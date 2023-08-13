Что вас ожидает:

Увлекательное пустынное сафари: Приключение среди песчаных дюн

Лучшее время для поездки — рано утром, чтобы застать рассвет, или после обеда, ближе к закату. Трансфер из вашего отеля до сафари-центра займет примерно 15-30 минут. Там вы выберете транспортное средство и пройдете небольшой инструктаж.

Катание по пустыне в сопровождении инструктора. В течение 1 часа вы отыщете фантастические ландшафты и необычную растительность, покорите барханы и сделаете фото на фоне скал. На всем маршруте есть ровная дорога, без больших ям и бугров — с управлением квадроциклом справится любой!

Привал в бедуинской деревне. Здесь вас ждёт рассказ о самобытной культуре местных жителей и традиционный чай на травах. Обратный путь в сафари-центр (1 час) и трансфер в отель.

Важная информация:

Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор.

На одном квадроцикле могут ехать двое взрослых или взрослый + ребёнок. • К самостоятельному управлению допускаются дети от 12 лет.

Рекомендации по одежде: