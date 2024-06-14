Экскурсии в Исторический музей Шарм-Эль-Шейха

Найдено 3 экскурсии в категории «Исторический музей» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
«В Шарм-эль-Шейхе находится один из лучших исторических музеев в Египте»
Завтра в 10:00
18 июня в 10:00
60 за всё до 3 чел.
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком в Шарм-Эль-Шейхе
Погрузитесь в историю Египта с русскоговорящим гидом. Посетите Музей Тутанхамона и Исторический музей, узнайте о древних правителях и обрядах
Начало: От ворот вашего отеля
«Входные билеты в Исторический музей: взрослые — 200 египетских фунтов, дети до 14 лет — 100 египетских фунтов, дети до 6 лет — бесплатно»
26 июня в 17:00
27 июня в 17:00
60 за всё до 2 чел.
Шарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
Шарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия в мини-группе
Погулять по Старому городу, посетить исторический музей, православную церковь и мечеть
Начало: У шлагбаума отеля
«Вы пройдёте по колоритному Старому городу и оцените находки археологов в историческом музее»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 16:30
Завтра в 16:30
18 июня в 16:30
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    14 июня 2024
    Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
    Ездила на экскурсию с сыном 13 лет. Выезд был назначен в 17:00, но когда в 16:56 мы стали выходить из
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    отеля, машина нас уже ждала прямо около входа в отель, было очень приятно и удобно, учитываю жару на улице. Быстро доехали до музея, гид Багдан помог приобрести билеты, так как российские карты и наличку в кассе не принимают. За что ему огромное спасибо. С удовольствием посетили исторический музей, за увлекательными рассказами Багдана не заметили как прошло полтора часа. Экспонатов не очень много, но определённо есть что посмотреть, учитывая доступность музея. Ещё гид Багдан нас по фотографировал вдвоём с сыном, у нас ни с одной экскурсии нет столько совместных фотографий. За что ему ещё раз спасибо🥰. Потом мы поехали в Старый город, успели посетить мечеть, мне очень хотелось посмотреть её внутри. Гулять по Старому городу, мы сами отказались, и нас быстро доставили в отель. Спасибо Валиду за хорошую работу, вы очень клиентоориентированны, начиная от презента, который мы получили при посадке в машину, заканчивая дружелюбностью и исполнением желаний клиента. Ещё забыла указать быстроту ответа на вопросы в вацап. Первый раз брала экскурсию на трипстере, остались очень довольны.

  • А
    Артем
    4 июня 2024
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Али. Оставил о себе очень приятное впечатление как
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    экскурсовод и человек. В самой экскурсии понравились следующие моменты: 1. Уникальность. Единственная экскурсия одновременно в два музея. 2. Изложение материала. Была не только информация, но и проверка усвоенного материала. 3. Индивидуальный подход. Постоянный контроль за тем, чтобы было интересно всем слушателям. 4. Время экскурсии. Не было ограничения по времени для самостоятельного изучения экспозиции.

  • А
    Антонина
    1 июня 2024
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Заприметила эту экскурсию ещё пока были в Москве. Хотелось немного напомнить сыну историю Египта, а не только море и песок
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    в поездке. Уже будучи в Шарме забронировала экскурсию, гид Али предложил вечернее время, когда меньше туристов. Ещё пока ехали в машине, рассказал о современном Египте, отвечал на мои вопросы про быт. В музеях не просто рассказывал, но и аккуратно задавал вопросы, мы с сыном вспоминали школьную историю и другие источники, которые читали. А ещё Али всё время возвращался к тому, что он сам уже рассказал и задавал нам вопросы. Так что сын много что запомнил и сказал в конце, что даже ему понравилось. А с подростками это такое дело - ни каждый экскурсовод может добиться внимания. Спасибо огромное ещё раз, прекрасный вечер исторических экскурсов получился!

    Заприметила эту экскурсию ещё пока были в Москве. Хотелось немного напомнить сыну историю Египта, а неЗаприметила эту экскурсию ещё пока были в Москве. Хотелось немного напомнить сыну историю Египта, а не
  • O
    Olga
    5 апреля 2024
    Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
    Благодарим нашего гида Богдади за содержательную экскурсию. Мы были с двумя детьми 12 и 5 лет. Очень интересно было послушать про историю и современность Египта.
  • Л
    Лариса
    6 марта 2024
    Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
    Чудесное утро в музее и в старом городе. Мы надеялись узнать много интересного об истории Египта, и наш веселый и дружелюбный
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    гид Багдади полностью оправдал наши ожидания. Экскурсия была составлена так, что мы и обогатились знаниями, и не устали от слишком подробной или специальной информации. Час в музее, благодаря Багдади, пролетел как несколько минут. Он сделал для нас прекрасные фотографии, рассказав про каждый экспонат на снимке. Он прекрасно владеет русским языком и материалом. Ну, и какой же визит обойдется без посещения рынка? Мы купили фрукты, и, по его совету, еще и лечебные травы и чай. Он также угостил нас кофе и чаем, что было высоко оценено в этот жаркий день. Кроме очень маленьких детей, экскурсия подойдет всем.

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Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Исторический музей»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Шарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия в мини-группе
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  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Остров Тиран
  8. Старый город
  9. Белый остров
  10. Исторический музей
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Исторический музей" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 60. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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