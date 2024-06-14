1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
«В Шарм-эль-Шейхе находится один из лучших исторических музеев в Египте»
Завтра в 10:00
18 июня в 10:00
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком в Шарм-Эль-Шейхе
Погрузитесь в историю Египта с русскоговорящим гидом. Посетите Музей Тутанхамона и Исторический музей, узнайте о древних правителях и обрядах
Начало: От ворот вашего отеля
«Входные билеты в Исторический музей: взрослые — 200 египетских фунтов, дети до 14 лет — 100 египетских фунтов, дети до 6 лет — бесплатно»
26 июня в 17:00
27 июня в 17:00
€60 за всё до 2 чел.
Мини-группа
3 часа
Шарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия в мини-группе
Погулять по Старому городу, посетить исторический музей, православную церковь и мечеть
Начало: У шлагбаума отеля
«Вы пройдёте по колоритному Старому городу и оцените находки археологов в историческом музее»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 16:30
Завтра в 16:30
18 июня в 16:30
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда14 июня 2024Ездила на экскурсию с сыном 13 лет. Выезд был назначен в 17:00, но когда в 16:56 мы стали выходить из
- ААртем4 июня 2024В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Али. Оставил о себе очень приятное впечатление как
- ААнтонина1 июня 2024Заприметила эту экскурсию ещё пока были в Москве. Хотелось немного напомнить сыну историю Египта, а не только море и песок
- OOlga5 апреля 2024Благодарим нашего гида Богдади за содержательную экскурсию. Мы были с двумя детьми 12 и 5 лет. Очень интересно было послушать про историю и современность Египта.
- ЛЛариса6 марта 2024Чудесное утро в музее и в старом городе. Мы надеялись узнать много интересного об истории Египта, и наш веселый и дружелюбный
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Исторический музей»
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