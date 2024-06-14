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отеля, машина нас уже ждала прямо около входа в отель, было очень приятно и удобно, учитываю жару на улице. Быстро доехали до музея, гид Багдан помог приобрести билеты, так как российские карты и наличку в кассе не принимают. За что ему огромное спасибо. С удовольствием посетили исторический музей, за увлекательными рассказами Багдана не заметили как прошло полтора часа. Экспонатов не очень много, но определённо есть что посмотреть, учитывая доступность музея. Ещё гид Багдан нас по фотографировал вдвоём с сыном, у нас ни с одной экскурсии нет столько совместных фотографий. За что ему ещё раз спасибо🥰. Потом мы поехали в Старый город, успели посетить мечеть, мне очень хотелось посмотреть её внутри. Гулять по Старому городу, мы сами отказались, и нас быстро доставили в отель. Спасибо Валиду за хорошую работу, вы очень клиентоориентированны, начиная от презента, который мы получили при посадке в машину, заканчивая дружелюбностью и исполнением желаний клиента. Ещё забыла указать быстроту ответа на вопросы в вацап. Первый раз брала экскурсию на трипстере, остались очень довольны.