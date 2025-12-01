читать дальше

построении маршрута, проделана отличная работа. Вас встречают в Каире в Египетском музее, бегло знакомят с экспонатами и это небольшая вводная в мир Древнего Египта, далее катают на катере по Нилу, уже знакомя с самим городом, как он жил и живет сейчас, легенды и тд. Следом идет лавка папируса и обед - небольшая передышка после приятных впечатлений и перед грандиозными. И вот Пирамиды… Конечно это кульминация эмоционального подъема, захватывает дух (обязательно с катанием на верблюде-супер атмосферно). Ну и завершением становятся Сфинкс, магазин парфюма - как приятное послевкусие.

Про организацию: Рекомендую прямо в аэропорту покупать визу за 25$ и ставить на ней штамп на паспортном контроле. Если не сделаете сразу - придется отдавать свой паспорт специально обученным ребятам, чтобы они отвезли его в аэропорт и сделали эту процедуру за вас. Накрутка небольшая, так оно вам обойдется в 30$, но отдавать паспорт под честное слово не очень хочется, хотя всем все вернули без проблем. Дорога примерно 6 часов ночью на туристическом автобусе, комментарии излишни, все знают сами как они лично переносят такую дорогу. У нас был экскурсовод - Али (кодовое слово Алибаба) - прекрасный гид, держал в тонусе по времени, давал возможность самим подумать как сложились те или иные исторические события, делал акценты на важных фактах. Али встречал нас уже непосредственно в Каире. Прекрасный продажник) сразу говорил, где сувениры покупать не надо, потому что дорогие, где покупать можно, говорил сразу финальную цену без торга. Без навязчивости, по делу. Хотите купить - купите там-то за такую цену.

То, что в описании тура предполагается по желанию (прогулка по Нилу и катание на верблюдах), на самом деле очень обязательно - закладывайте сразу в бюджет поездки. Эмоции получите бешеные, а отказавшись просто просидите в автобусе, пока остальные катаются.

Заканчивается экскурсия в 17:00 и вы выдвигаетесь обратно. Приезжаете в Шарм в районе 01.00 ночи

По сувенирам для ориентира бюджета:

1$ -арафатка

5$ - набор из 7 каменных статуэток

5$ - набор из 24 магнитиков

2$ - деревянная статуэтка

7$ - папирус с рисунком

От 10$ и выше - что захотите в магазине парфюма