Музей папируса – экскурсии в Шарм-эш-Шейхе

Найдено 6 экскурсий в категории «Музей папируса» в Шарм-эш-Шейхе, цены от $60, скидки до 35%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
На автобусе
13 часов
-
10%
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
Начало: У вашего отеля
11 дек в 02:00
12 дек в 02:00
$495$550 за всё до 6 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
На машине
3 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$120 за всё до 6 чел.
Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха
На машине
13 часов
-
35%
31 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха
Посетить музей древностей и заглянуть в глаза Большому сфинксу
Начало: По договорённости
Расписание: во вторник и воскресенье в 03:00
14 дек в 03:00
16 дек в 03:00
$130$200 за человека
Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
На автобусе
3 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Эксклюзивный шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на Старом рынке Шарм-эль-Шейха. Откройте для себя уникальные товары и сувениры в сопровождении опытного гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$80 за всё до 6 чел.
К великим пирамидам - на самолёте из Шарм-эль-Шейха
Полеты на самолетах
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
К великим пирамидам - на самолёте
Вас ждёт встреча с легендарными пирамидами Гизы и Большим сфинксом. Узнайте секреты их строительства и стойкости, прикоснувшись к величайшим чудесам света
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
11 дек в 04:30
$320 за человека
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
На автобусе
13 часов
53 отзыва
Групповая
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
Насыщенная групповая экскурсия в столицу Египта с посещением пирамид и прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
11 дек в 01:00
$60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    1 декабря 2025
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Спасибо за экскурсию Зияту и организаторам, автобус тоже отличный, все удобно‼️ Рекомендую‼️🌹
    Спасибо за экскурсию Зияту и организаторам, автобус тоже отличный, все удобно‼️ Рекомендую‼️🌹
  • В
    Виктория
    20 ноября 2025
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Экскурсия понравилась, гид был очень хороший, видно что рассказывает с любовью и знает и любит то о чем говорит к
    читать дальше

    сожалению забыла имя, несмотря на долгую дорогу стоит съездить чтобы увидеть пирамиды очень впечатляют особенности вблизи когда подходишь и осознаешь какие они огромные
    Сама экскурсия занимает больше 24 часов, нас забрали из отеля в 23:30 полтора часа мы собирали людей из других отелей и ещё полтора часа ждали другие автобусы и полицейский конвой, оказалось что в Каир всегда автобусы сопровождает полиция, поэтому выехали мы в 2:30
    Автобус был очень удобный, туалет чистый, кондиционер хорошо работал, сидения раскладывались я спала все время
    Единственное что стоит учитывать что когда едете к пирамидам вас привозят близко к ним и чтобы сфотографироваться на фоне сразу всех 3 пирамид вам предлагают доехать на верблюдах или с лошадью в упряжке подальше за деньги, в остальном все четко как написано в описании экскурсии
    Не пожалела что поехала и советую побывать и посмотреть на пирамиды

    Экскурсия понравилась, гид был очень хороший, видно что рассказывает с любовью и знает и любит то
  • Е
    Елизавета
    7 ноября 2025
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Все прошло очень хорошо, автобусы комфортабельные, дорога ощущается не тяжело, гид Раша интересно рассказывает, спасибо за классные фотки, буду советовать
    читать дальше

    вас! Хотя хотелось бы чуть больше времени погулять именно по территории с пирамидами, но в остальном все отлично. Парень, который был с нами на протяжении всей поездки - молодец
    В общем и целом спасибо за комфортный тур 💕

    Все прошло очень хорошо, автобусы комфортабельные, дорога ощущается не тяжело, гид Раша интересно рассказывает, спасибо за
  • К
    Константин
    3 ноября 2025
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Просто потрясающая экскурсия. Организация на 100 балов, все везде четко и слажено. Да для высоких людей автобус не очень комфортен,
    читать дальше

    но это не минус. Программа насыщенная и очень интересная. Шикарный музей, очень классная прогулка по реке Нил. Вкусный обед. Ну и конечно пирамиды, это просто сказка. Отдельная благодарность, сопровождающему Амиру и гиду Раше. Оба профи в своем деле

  • А
    Андрей
    19 сентября 2025
    К великим пирамидам - на самолёте из Шарм-эль-Шейха
    Отличная команда. Очень клиентоорентированные ребята. Ничего лишнего не впаривают. Забрали с отеля, отвезли в аэропорт, в Каире встретил гид в
    читать дальше

    аэропорту, хорошо говорит по русски, отвезли к пирамидам с утра пока ещё было не так жарко и не так много людей, обращают внимание на то чтоб вам было максимально комфортно. Гид в Каире разбирается во многом и видно что следит за всеми последними новостями об раскопках, очень интересно было общаться о пирамидах, о разных теориях. Обратно так же проводили на самолёт и встретили, рейс задержали у меня, гид который ждал в шарме сидел ждал пока мы прилетим, дождался, очень переживал из за за задержки рейса что нам было не комфортно. Остался очень доволен сервисом этих ребят, приятно общаться. Всем рекомендую в Каир только с этими гидами!! И другие экскурсии так же есть, не обманывают работают честно 🙏

  • А
    Анастасия
    16 августа 2025
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Звезду снимаю за то, что долго ездили по всем отелям, собирали народ. А у тех, у кого не было визы
    читать дальше

    для выезда ездили все вместе в аэропорт для проставления. Можно было бы сначала заехать за теми, у кого нет визы, а потом за теми, у кого есть. А так ушло 2 часа на орг моменты.
    В остальном все понравилось, нужно быть готовыми в дальней дороге.

  • Е
    Елизавета
    20 мая 2025
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Из минусов экскурсии это то что хочется больше времени на основную цель, увидеть пирамиды и сфинкса. Хотелось бы меньше папирусов,
    читать дальше

    масел и прочего, что в принципе и так можно купить даже в своём отеле. Очень тяжёлая дорога, но мы знали на что шли. Ожидания от экскурсии оправдались на все 100

  • М
    Мария
    27 апреля 2025
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Дорога из Шарма к пирамидам довольно длинная - к ней просто нужно быть готовым морально, что ночь туда и обратно
    читать дальше

    спать в автобусе. Тапочки, плед и подушка делают такое переезд чуть комфортнее, если их взять с собой)
    Но посещение музея и пирамид стоит такой дороги! По организации вопросов нет - все четко: забрали от отеля, сделали визу, довезли, показали-рассказали, покормили, обратно привезли. В сувенирных лавочках (куда же без них) ничего покупать не заставляли, но зато можно выпить кофе, посетить нормальный туалет.

  • К
    Константин
    20 марта 2025
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Путешествовали 19 марта 2025 года.
    Про эмоции: Захватывает дух и не отпускает еще несколько дней. С точки зрения логики эмоций при
    читать дальше

    построении маршрута, проделана отличная работа. Вас встречают в Каире в Египетском музее, бегло знакомят с экспонатами и это небольшая вводная в мир Древнего Египта, далее катают на катере по Нилу, уже знакомя с самим городом, как он жил и живет сейчас, легенды и тд. Следом идет лавка папируса и обед - небольшая передышка после приятных впечатлений и перед грандиозными. И вот Пирамиды… Конечно это кульминация эмоционального подъема, захватывает дух (обязательно с катанием на верблюде-супер атмосферно). Ну и завершением становятся Сфинкс, магазин парфюма - как приятное послевкусие.
    Про организацию: Рекомендую прямо в аэропорту покупать визу за 25$ и ставить на ней штамп на паспортном контроле. Если не сделаете сразу - придется отдавать свой паспорт специально обученным ребятам, чтобы они отвезли его в аэропорт и сделали эту процедуру за вас. Накрутка небольшая, так оно вам обойдется в 30$, но отдавать паспорт под честное слово не очень хочется, хотя всем все вернули без проблем. Дорога примерно 6 часов ночью на туристическом автобусе, комментарии излишни, все знают сами как они лично переносят такую дорогу. У нас был экскурсовод - Али (кодовое слово Алибаба) - прекрасный гид, держал в тонусе по времени, давал возможность самим подумать как сложились те или иные исторические события, делал акценты на важных фактах. Али встречал нас уже непосредственно в Каире. Прекрасный продажник) сразу говорил, где сувениры покупать не надо, потому что дорогие, где покупать можно, говорил сразу финальную цену без торга. Без навязчивости, по делу. Хотите купить - купите там-то за такую цену.
    То, что в описании тура предполагается по желанию (прогулка по Нилу и катание на верблюдах), на самом деле очень обязательно - закладывайте сразу в бюджет поездки. Эмоции получите бешеные, а отказавшись просто просидите в автобусе, пока остальные катаются.
    Заканчивается экскурсия в 17:00 и вы выдвигаетесь обратно. Приезжаете в Шарм в районе 01.00 ночи
    По сувенирам для ориентира бюджета:
    1$ -арафатка
    5$ - набор из 7 каменных статуэток
    5$ - набор из 24 магнитиков
    2$ - деревянная статуэтка
    7$ - папирус с рисунком
    От 10$ и выше - что захотите в магазине парфюма

    Путешествовали 19 марта 2025 года
  • А
    Анна
    16 марта 2025
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    К сожалению, гид плохо говорила на русском языке. Поэтому погрузить нас в тему экскурсии не получилось. Организация была хорошая! Все вовремя, по плану.
  • h
    harrykris572@gmail.com
    8 марта 2025
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Мы были готовы к долгой поездке, но, к сожалению крайне мало времени выделили на пирамиды, минут 40 от силы. Мы
    читать дальше

    успели исследовать только две. Было бы прекрасно если бы из экскурсии убрали заезды в магазин масел и папируса, считаю это лишнее, но понятно,все должны зарабатывать. Также хочу отметить мало времени дается на музей, толком ничего не успеваешь.
    Респект Мише и Раше, они отличные гиды! 👍

    Мы были готовы к долгой поездке, но, к сожалению крайне мало времени выделили на пирамиды, минут
  • В
    Виктория
    17 февраля 2025
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Очень понравилась экскурсия! Да, долго добираться на автобусе до Каира, но если вы не имеете возможности оплатить перелет порядка 200
    читать дальше

    $, а в Каир съездить есть большое желание, то не сомневайтесь вам понравится! О долгой поездке организатор предупреждает сразу и даже морально настраивает, чтобы потом не было разочарования! Я переживала очень сильно за безопасность, но всю поездку с нами был конвоир, который так же как и организаторы, следил чтобы никто из туристов не потерялся, чтобы случайно не вышел на дорогу, так как движение в Каире просто сумасшедшее! Экскурсия очень насыщенная и плотная. Сначала посетили египетский Каирский музей, единственно мало времени в нем были, он хоть и два этажа, но даже целого дня на него мало. Потом была небольшая прогулка по Нилу, после фабрика масел. Затем обед, включенный в стоимость экскурсии. И долгожданные пирамиды. Гид по желанию предлагать купить билеты для посещения пирамиду (30$) и катание на верблюде (10$), оплата через кассу банковской картой, если карты нет, то организаторы помогают покупать, очень удобно, даже в очереди стоять не надо! В общем, накатались на верблюде, получили массу впечатлений и замечательных фото! Автобус, кстати, очень комфортный, есть туалет, сиденья откидываются, можно всю дорогу спать, что и делала моя дочь!)
    PS. Огромное спасибо 🙏 организаторам за предоставления мест в автобусе, как я просила, так как есть особенности при длительных поездках!

    Очень понравилась экскурсия! Да, долго добираться на автобусе до Каира, но если вы не имеете возможности
  • Ю
    Юлия
    15 ноября 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Не реально… Стоит того… Алибаба просто огонь… Рассказал столько всего интересного. Мы два дня под впечатлением. Фотки крутые. Экскурсовод потрясающий. Ему отдельный респект.
    Не реально… Стоит того… Алибаба просто огонь… Рассказал столько всего интересного. Мы два дня под впечатлением
  • K
    Kseniya
    1 ноября 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Выдалась прекрасная экскурсия в Каир! Да, дорога довольна длительная. Но это того стоит, чтобы на сутки уехать с морского побережья
    читать дальше

    в столицу 😍
    Музей, прогулка по Нилу, пирамиды! Экскурсия насыщенная. Прекрасные гиды. В интернациональной группе из шарм-эль-шейха сопровождает гид, говорящий на англ и немного на разных языках (русский, итальянский). В каире к нам присоединился наш русскоговорящий гид Али! Прекрасно эрудирован! Информации дал много! И всю структурировано. Задавал вопросы, держал группу во внимании. Давал советы. И красиво фотографировал. Большое спасибо гиду, организаторам, водителям!

  • Д
    Дмитрий
    30 октября 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Это было очень круто, очень сложно потому что очень далеко, но все-таки очень круто))
    Именно в таких путешествий, можно увидеть страну
    читать дальше

    из нутри. Пересечь суэкий канал мечта многих моряков, а тут можно это сделать, хоть и поперёк и даже в тунеле, но все-таки)
    Сам тур спланирован качественно. И это исходя из всех местных реальностей (передвижение колонной и проезд через многочисленные КПП). Сумашедшее движение в самом Каире отбивает всякое желание ехать туда самому за рулём, водители автобусов конечно ассы своего дела.
    Гид Али это человек, который очень любит свою страну, свою историю и отлично разъясняется по русски. Ну и конечно пирамиды это уникальнейший место, как ни крути но побывать в Египте и не побывать на пирамидах это не достойно настоящего путешественника.
    Ксати,спамбо большое ребятам что помогли с визой.
    P. S. А бы рассмотрел вариант с экскурсией что бы заночевать одну ночь в Каире, чтобы посмотреть вечерний Египет более пристально, думаю такая экскурсия будет пользоваться успехом

  • О
    Оксана
    25 августа 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Спасибо дорогому Али! Отличный гид- веселый, приятный, эрудированный. Спасибо сопровождающему Мухаммеди, благодаря ему все прошло благополучно, помогал делать фото, приятный молодой человек! Дорога долгая, но она того стоит. Организаторы оперативно отвечают на все вопросы. Все супер! Рекомендую!
  • М
    Маргарита
    22 августа 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Поездка прошла на отлично! Мы - подготовленные туристы, потому что в таком формате много ездили по России. Забрали от отеля
    читать дальше

    вовремя. В автобусе были туристы из Турции, Италии. Для каждой группы - свой гид. У нас была замечательная гид Раша. Много рассказывала, почти не молчала. Самый большой плюс - предупреждают о всяких схемам с выманиванием денег, настоятельно рекомендуют ничего не покупать и не брать. В музее очень много рассказывала. Пирамиды - это впечатление на всю жизнь! Из-за них прилетели в Египет) рекомендуем брать верблюдов у пирамид, цена -10$, но оно того стоит! Отвезут в самые красивые локации для фото! За 5$ нам устроили шикарную фотосессию! Заплатите, не пожалеете! На обратном пути сопровождающий за 6$ предложил поужинать - чай или кофе, сендвич и салат. В принципе, неплохо.
    Поездка полностью безопасна! Рекомендую!

    Поездка прошла на отлично! Мы - подготовленные туристы, потому что в таком формате много ездили по
  • Р
    Рамиль
    16 августа 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Ездил на экскурсию все было супер!! Отдельно спасибо гиду АЛИ [ба-ба] 🙃 все доступно рассказал показал! Далее по маршруту тоже
    читать дальше

    было очень удобно, покормили, на верблюдах тоже отличный вид показал на пирамиды, правда встреча со сфинксом была сжатая, буквально минут 5-7 и обратно. Молодцы!! Спасибо!!!

    Ездил на экскурсию все было супер!! Отдельно спасибо гиду АЛИ [ба-ба] 🙃 все доступно рассказал показал!
  • Д
    Данила
    23 июля 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Расскажу по экскурсию в город Каир и Пирамиды! Впечатления остались отличные, забрали нас ночью на комфортабельном автобусе из отеля, по
    читать дальше

    дороге было парочку остановок чтобы перекурить/сходить в туалет. Ездили в июле, основное время в автобусе либо в музее под кондиционером. Сами пирамиды стоит посмотреть, очень живописно, мы взяли еще прогулку на верблюдах и поездку по Нилу (кто не пробовал, рекомендую, клевые ощущения + сделаете хорошие фото с проводником). На обзорную площадку при желании можно дойти пешком, учтите что песок и погода жаркая, ну и времени как-то мало на пирамидах, быстро пролетел час. В автобусе было много национальностей, русскоговорящих было человек 10, с которыми проводит все время экскурсовод Али, за что ему отдельное спасибо! Услуги на пирамидах будут настойчиво предлагать, смотрите сами) так же был предложен перекус в обратную дорогу (шаурма, фри и напиток) - 10$ на человека. Можно долго стоять в ожидании остальных автобусов, т. к. конвой не поедет пока все не соберутся (на обратном пути ждали час пока все соберутся, в отель прибыли ближе к 2 ночи).

    Расскажу по экскурсию в город Каир и Пирамиды! Впечатления остались отличные, забрали нас ночью на комфортабельном
  • Л
    Людмила
    5 июля 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Экскурсия сама по себе интересная, очень хотела попасть в национальный музей Египта и увидеть пирамиды, все получилось. Дорога очень дальняя и достаточно тяжёлая, хотя об этом сразу предупреждают.

