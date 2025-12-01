-
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
Начало: У вашего отеля
11 дек в 02:00
12 дек в 02:00
$495
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$120 за всё до 6 чел.
-
35%
Мини-группа
до 6 чел.
Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха
Посетить музей древностей и заглянуть в глаза Большому сфинксу
Начало: По договорённости
Расписание: во вторник и воскресенье в 03:00
14 дек в 03:00
16 дек в 03:00
$130
$200 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Эксклюзивный шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на Старом рынке Шарм-эль-Шейха. Откройте для себя уникальные товары и сувениры в сопровождении опытного гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
К великим пирамидам - на самолёте
Вас ждёт встреча с легендарными пирамидами Гизы и Большим сфинксом. Узнайте секреты их строительства и стойкости, прикоснувшись к величайшим чудесам света
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
11 дек в 04:30
$320 за человека
Групповая
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
Насыщенная групповая экскурсия в столицу Египта с посещением пирамид и прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
11 дек в 01:00
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina1 декабря 2025Спасибо за экскурсию Зияту и организаторам, автобус тоже отличный, все удобно‼️ Рекомендую‼️🌹
- ВВиктория20 ноября 2025Экскурсия понравилась, гид был очень хороший, видно что рассказывает с любовью и знает и любит то о чем говорит к
- ЕЕлизавета7 ноября 2025Все прошло очень хорошо, автобусы комфортабельные, дорога ощущается не тяжело, гид Раша интересно рассказывает, спасибо за классные фотки, буду советовать
- ККонстантин3 ноября 2025Просто потрясающая экскурсия. Организация на 100 балов, все везде четко и слажено. Да для высоких людей автобус не очень комфортен,
- ААндрей19 сентября 2025Отличная команда. Очень клиентоорентированные ребята. Ничего лишнего не впаривают. Забрали с отеля, отвезли в аэропорт, в Каире встретил гид в
- ААнастасия16 августа 2025Звезду снимаю за то, что долго ездили по всем отелям, собирали народ. А у тех, у кого не было визы
- ЕЕлизавета20 мая 2025Из минусов экскурсии это то что хочется больше времени на основную цель, увидеть пирамиды и сфинкса. Хотелось бы меньше папирусов,
- ММария27 апреля 2025Дорога из Шарма к пирамидам довольно длинная - к ней просто нужно быть готовым морально, что ночь туда и обратно
- ККонстантин20 марта 2025Путешествовали 19 марта 2025 года.
Про эмоции: Захватывает дух и не отпускает еще несколько дней. С точки зрения логики эмоций при
- ААнна16 марта 2025К сожалению, гид плохо говорила на русском языке. Поэтому погрузить нас в тему экскурсии не получилось. Организация была хорошая! Все вовремя, по плану.
- hharrykris572@gmail.com8 марта 2025Мы были готовы к долгой поездке, но, к сожалению крайне мало времени выделили на пирамиды, минут 40 от силы. Мы
- ВВиктория17 февраля 2025Очень понравилась экскурсия! Да, долго добираться на автобусе до Каира, но если вы не имеете возможности оплатить перелет порядка 200
- ЮЮлия15 ноября 2024Не реально… Стоит того… Алибаба просто огонь… Рассказал столько всего интересного. Мы два дня под впечатлением. Фотки крутые. Экскурсовод потрясающий. Ему отдельный респект.
- KKseniya1 ноября 2024Выдалась прекрасная экскурсия в Каир! Да, дорога довольна длительная. Но это того стоит, чтобы на сутки уехать с морского побережья
- ДДмитрий30 октября 2024Это было очень круто, очень сложно потому что очень далеко, но все-таки очень круто))
Именно в таких путешествий, можно увидеть страну
- ООксана25 августа 2024Спасибо дорогому Али! Отличный гид- веселый, приятный, эрудированный. Спасибо сопровождающему Мухаммеди, благодаря ему все прошло благополучно, помогал делать фото, приятный молодой человек! Дорога долгая, но она того стоит. Организаторы оперативно отвечают на все вопросы. Все супер! Рекомендую!
- ММаргарита22 августа 2024Поездка прошла на отлично! Мы - подготовленные туристы, потому что в таком формате много ездили по России. Забрали от отеля
- РРамиль16 августа 2024Ездил на экскурсию все было супер!! Отдельно спасибо гиду АЛИ [ба-ба] 🙃 все доступно рассказал показал! Далее по маршруту тоже
- ДДанила23 июля 2024Расскажу по экскурсию в город Каир и Пирамиды! Впечатления остались отличные, забрали нас ночью на комфортабельном автобусе из отеля, по
- ЛЛюдмила5 июля 2024Экскурсия сама по себе интересная, очень хотела попасть в национальный музей Египта и увидеть пирамиды, все получилось. Дорога очень дальняя и достаточно тяжёлая, хотя об этом сразу предупреждают.
