Уже почти 15 веков в оплоте православия у подножия горы Синай не стихает молитва.
К ней приобщитесь и вы: сможете попросить Екатерину Александрийскую о счастливом браке, успехах в учёбе, здоровье, а после литургии — приложиться к мощам.
Внутри увидите редкие образы святых и библейские сцены, а снаружи — место, где Бог впервые заговорил с Моисеем.
К ней приобщитесь и вы: сможете попросить Екатерину Александрийскую о счастливом браке, успехах в учёбе, здоровье, а после литургии — приложиться к мощам.
Внутри увидите редкие образы святых и библейские сцены, а снаружи — место, где Бог впервые заговорил с Моисеем.
Описание экскурсии
Глубокой ночью выезжаем в монастырь. Дорога займёт 2,5-3 часа с остановками по пути. В 5:00 обитель открывает двери паломникам. Богослужение идёт 2 часа на греческом языке.
У алтаря хранится главная реликвия — мощи великомученицы Екатерины. Не меньшую ценность представляют 12 раннехристианских икон, написанных восковыми красками. Также уцелели старинные фрески, мозаики, библии, предметы церковной утвари.
После службы осмотрим места из Ветхого Завета. Это Неопалимая купина — пылавший, но не сгоравший куст, связанный с божьим явлением. И колодец Моисея — источник, в котором пророк утолял жажду. Затем вернёмся в Шарм-эль-Шейх.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на минивэне Toyota Hiace и входные билеты
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 5133 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Замечательная экскурсия - паломничесто к одной из величайших православных святынь. Древний храм со своей атмосферой, старинные иконы, богослужение в полумраке. Рекомендую всем, кто хочет совместить отдых у моря с пользой для души.
Валид
Ответ организатора:
Кирилл, безмерно благодарен Вам за такой прекрасный отзыв, Слава Богу за всё!
С уважением, Валид
С уважением, Валид
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии на «Из Шарм-эль-Шейха - на богослужение в монастыре Святой Екатерины»
Индивидуальная
до 6 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Завтра в 10:30
30 мая в 10:30
$120 за всё до 6 чел.
-
15%
Мини-группа
до 6 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Побывать в особо почитаемых местах и впечатлиться историями о духовных подвигах
Начало: В Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00, в пятницу в 07:00
2 июн в 06:00
3 июн в 06:00
$238
$280 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
По топовым местам Шарм-эль-Шейха
Увидеть главное и влюбиться в город за 1 день
Начало: У вашего отеля
31 мая в 16:00
1 июн в 16:00
$120 за всё до 9 чел.
-
4%
Мини-группа
до 6 чел.
По Шарм-эль-Шейху - в уютной мини-группе
Раскрыть город через его самые интересные и атмосферные места, а также через рассказы гида о нём
Начало: У отельного шлагбаума
Расписание: в понедельник, пятницу и воскресенье в 16:00, во вторник, среду, четверг и субботу в 16:00 и 21:30
1 июн в 16:00
2 июн в 16:00
$72
$75 за человека
от $450 за экскурсию