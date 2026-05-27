Приглашаем в путешествие через эпохи, которое запомнится надолго. Вот вы стоите у подножия пирамид Гизы и ощущаете дыхание вечности, а затем — погружаетесь в тишину древнего монастыря, где история буквально высечена в камне. С нами за один день вы прикоснётесь к тайнам фараонов, увидите сфинкса и попробуете местную кухню.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $680 за экскурсию

Описание экскурсии

2:00 — трансфер из Шарм-эль-Шейха

8:30 — Каир. Получится сделать фото столицы в утренних лучах

9:00 — Гиза. Вы увидите пирамиды, сфинкса и храм долины Хефрена, будет время для погружения в историю и панорамных снимков

11:00 — искусство папируса. Узнаете секреты древних свитков в живом исполнении мастеров

12:00 — ланч. Вас ждёт аутентичная кухня в формате шведского стола. Рекомендуем попробовать махши, баба гануш, кефту, манный пирог басбусу и Умм Али — горячий молочный пудинг с орехами и слоёным тестом

13:00 — Нил (по желанию). Можем организовать прогулку на лодке по главной реке мира

13:45 — скальный монастырь. Увидите монументальный храм Святого Симеона, который высечен в горе Мокаттам

15:00 — возвращение в Шарм-эль-Шейх

Организационные детали