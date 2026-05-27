Приглашаем в путешествие через эпохи, которое запомнится надолго.
Вот вы стоите у подножия пирамид Гизы и ощущаете дыхание вечности, а затем — погружаетесь в тишину древнего монастыря, где история буквально высечена в камне. С нами за один день вы прикоснётесь к тайнам фараонов, увидите сфинкса и попробуете местную кухню.
Описание экскурсии
2:00 — трансфер из Шарм-эль-Шейха
8:30 — Каир. Получится сделать фото столицы в утренних лучах
9:00 — Гиза. Вы увидите пирамиды, сфинкса и храм долины Хефрена, будет время для погружения в историю и панорамных снимков
11:00 — искусство папируса. Узнаете секреты древних свитков в живом исполнении мастеров
12:00 — ланч. Вас ждёт аутентичная кухня в формате шведского стола. Рекомендуем попробовать махши, баба гануш, кефту, манный пирог басбусу и Умм Али — горячий молочный пудинг с орехами и слоёным тестом
13:00 — Нил (по желанию). Можем организовать прогулку на лодке по главной реке мира
13:45 — скальный монастырь. Увидите монументальный храм Святого Симеона, который высечен в горе Мокаттам
15:00 — возвращение в Шарм-эль-Шейх
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном минивэне, билеты по программе, обед и вода
- Дополнительно оплачиваются: частная лодка по Нилу — $100, катание на верблюдах у пирамид — от $25, напитки за обедом
- Можем адаптировать маршрут под ваши пожелания — подробности в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелми — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог. До своего пути в туризме я
