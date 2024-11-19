Рас-Мохаммед — место невероятной красоты.
Вы увидите следы древнего землетрясения, магическое озеро желаний и мангровые деревья, которые растут из воды и дышат корнями. Полюбуетесь причудливыми прибрежными скалами.
Но главное — погрузитесь в подводный мир Красного моря с кристально чистой водой и яркими коралловыми рифами.
Вы увидите следы древнего землетрясения, магическое озеро желаний и мангровые деревья, которые растут из воды и дышат корнями. Полюбуетесь причудливыми прибрежными скалами.
Но главное — погрузитесь в подводный мир Красного моря с кристально чистой водой и яркими коралловыми рифами.
Описание водной прогулки
- Проедем через монументальные ворота Аллаха из каменных глыб
- Вы окунётесь в озеро желаний — вода в нём обладает целебными свойствами
- Увидите мангровые деревья, растущие прямо в морской воде
- Посмотрите на разломы, образовавшиеся после землетрясения
А в бухте Барракуда вы поплаваете с маской у самых красивых коралловых рифов заповедника и полюбуетесь разнообразием жителей Красного моря.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Toyota
- Входные билеты в заповедник включены в стоимость
- Аренда оборудования для снорклинга: маска — $2, ласты — $3, спасательный жилет — $4, термокостюм — $5
- С вами будет русскоязычный гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$26
|Дети 5-12 лет
|$20
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Провела экскурсии для 227 туристов
Здравствуйте! Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицензированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
19 ноя 2024
В целом все отлично.
Единственный момент Я был с папой. Он в какой-то момент он немного отстал от группы (включая меня) увидел другую группу выходящую на берег и поплыл тоже к
Единственный момент Я был с папой. Он в какой-то момент он немного отстал от группы (включая меня) увидел другую группу выходящую на берег и поплыл тоже к
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