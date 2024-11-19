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берегу подумав что это наша группа. Гидрики у всех одинаковые так что спутать легко. Если чуть потерять свою группу из виду увлекшись рыбками и кораллами (что тоже не сложно), можно потеряться. Хорошо, что я это заметил. Инструктора с группой этого не увидели и уплыли вперёд.



Думаю что даже не смотря на то что с группой плывут два инструктора, за всеми в группе уследить правда сложно. Поэтому просто это комментарий бдительности к другим. Не теряйте инструктора и свою группу из виду и если выс близкими не теряйте из вида друг друга. Потеряться в подобной ситуации вполне возможно.