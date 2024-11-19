Из Шарм-эль-Шейха в заповедник Рас-Мохаммед

Насладиться заповедной природой, нырнуть с маской и изучить морских обитателей
Рас-Мохаммед — место невероятной красоты.

Вы увидите следы древнего землетрясения, магическое озеро желаний и мангровые деревья, которые растут из воды и дышат корнями. Полюбуетесь причудливыми прибрежными скалами.

Но главное — погрузитесь в подводный мир Красного моря с кристально чистой водой и яркими коралловыми рифами.
5
1 отзыв
Из Шарм-эль-Шейха в заповедник Рас-Мохаммед
Из Шарм-эль-Шейха в заповедник Рас-Мохаммед
Из Шарм-эль-Шейха в заповедник Рас-Мохаммед
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

  • Проедем через монументальные ворота Аллаха из каменных глыб
  • Вы окунётесь в озеро желаний — вода в нём обладает целебными свойствами
  • Увидите мангровые деревья, растущие прямо в морской воде
  • Посмотрите на разломы, образовавшиеся после землетрясения

А в бухте Барракуда вы поплаваете с маской у самых красивых коралловых рифов заповедника и полюбуетесь разнообразием жителей Красного моря.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Toyota
  • Входные билеты в заповедник включены в стоимость
  • Аренда оборудования для снорклинга: маска — $2, ласты — $3, спасательный жилет — $4, термокостюм — $5
  • С вами будет русскоязычный гид из нашей команды
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ежедневно в 08:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$26
Дети 5-12 лет$20
Дети до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александр
19 ноя 2024
В целом все отлично.
Единственный момент Я был с папой. Он в какой-то момент он немного отстал от группы (включая меня) увидел другую группу выходящую на берег и поплыл тоже к
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берегу подумав что это наша группа. Гидрики у всех одинаковые так что спутать легко. Если чуть потерять свою группу из виду увлекшись рыбками и кораллами (что тоже не сложно), можно потеряться. Хорошо, что я это заметил. Инструктора с группой этого не увидели и уплыли вперёд.

Думаю что даже не смотря на то что с группой плывут два инструктора, за всеми в группе уследить правда сложно. Поэтому просто это комментарий бдительности к другим. Не теряйте инструктора и свою группу из виду и если выс близкими не теряйте из вида друг друга. Потеряться в подобной ситуации вполне возможно.

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