Познакомьтесь в Каире с настоящим образом жизни Египтян;
Посмотрите на один из самых больших густонаселенных городов Африки;
Побывайте в Египетском музее, где собрана самая большая коллекция экспонатов древностей в мире;
Проплывите по Нилу на теплоходе и увидите Каир совсем другим;
Пообедайте в хорошем ресторане;
Осмотрите самые крупные на свете исторические памятники — Пирамиды Гизы;
Собственными глазами посмотрите на легендарного Сфинкса. Что вас ожидает:Экскурсия начнётся после полночи (в зависимости от расположения вашего отеля). Дорога в одну сторону займет около 6–7 часов от первого блокпоста (в 30 км от Шарм-эль-Шейха). После проезда блокпоста, автобус будет ехать ещё около трёх часов, с остановкой для отдыха, где можно позавтракать и сходить в туалет.
Приезжаем в Каир и осмотрим один из самых больших густонаселенных городов Африки. Далее oтправляемся в Египетский музей, где собрано огромное количество египетских артефактов. В музее, состоящем более чем из ста залов, находятся уникальные экспонаты, возраст которых около пяти тысяч лет. Там находятся уникальные свитки, манускрипты и бытовые предметы. Вы увидите статуи самых известных фараонов, таких как Хеопс, Хефрен, Микерин, Хатшепсут, Эхнатон и других. Полюбуетесь на золотые саркофаги, статуи и сокровища из гробницы самого Тутанхамона. В Египетском музее куда не посмотришь — увидишь что-то интересное.
После этого, для желающих прогулка по реке Нил (за доп. плату). А после вкусный обед (шведский стол) в ресторане.
После обеда вы oтправитесь в точку на карте мира, где замирает время, и увидите символ Египта — Пирамиды. В Египте насчитывается более 100 пирамид, но самые знаменитые — пирамиды Гизы, одно из чудес света. Гиза — пригород Каира, который пользуется мировой славой. Именно здесь расположена еще одна главная достопримечательность Египта — легендарный Большой Сфинкс, который притягивал и притягивает мысли и взоры миллионов людей с разных континентов планеты. Загадочные пирамиды, до сих пор остаются нераскрытой тайной. Далее вы посетите Музей папируса, где вам расскажут и покажут, как изготавливали папирус в древности или Фабрику ароматов и масел. Важная информация• Возьмите с собой: головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле), удобную обувь, тёплая одежда зимой.
Для завтрака, пожалуйста, предварительно в отеле закажите сухой паёк и заберите его с собой на экскурсию/ для посещения туалета нужны мелкие деньги.
Цены на экскурсию
Для группы 1-35 человек
Взрослый (12+)
$60
Детский (до 11 лет)
$35
Ответы на вопросы
Что входит
трансфер
услуги гида
обед в ресторане Каира.
Что не входит
напитки в ресторане
дополнительные расходы, не входящие в программу
прогулка по реке Нил
билет на фотоаппарат в Египетском музее
билет на видеокамеру в Египетском музее
осмотр внутренних помещений Пирамиды.
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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