Отправляйтесь в Каир! Этот город называют «Матерью мира», ведь именно здесь зародилась одна из древнейших цивилизаций Земли.



Каир уникален своей богатейшей историей и сложной, многогранной культурой.



За нашу небольшую поездку вы увидите величайшие памятники Древности, Античности, и эпохи Арабского Средневековья И, конечно, мы внимательно осмотрим легендарное Чудо Света (единственное, дошедшее до нас.



) — Великие Египетские Пирамиды и Сфинкса.



Об истории и культуре страны вам расскажут в Египетском музее, а прогулка по Нилу на теплоходе и обед в ресторане станет прекрасным завершением нашей экскурсии.



Вас заберут прямо от отеля и доставят в Каир на комфортабельном автобусе, поэтому вам не придется беспокоится о покупке билетов.



Мы все организуем сами.