К пирамидам и сфинксу - поездка в Каир из Шарм-эль-Шейха

Отправляйтесь в Каир! Этот город называют «Матерью мира» , ведь именно здесь зародилась одна из...

4.4
45 отзывов
Отправляйтесь в Каир! Этот город называют «Матерью мира», ведь именно здесь зародилась одна из древнейших цивилизаций Земли.

Каир уникален своей богатейшей историей и сложной, многогранной культурой.

За нашу небольшую поездку вы увидите величайшие памятники Древности, Античности, и эпохи Арабского Средневековья И, конечно, мы внимательно осмотрим легендарное Чудо Света (единственное, дошедшее до нас.

) — Великие Египетские Пирамиды и Сфинкса.

Об истории и культуре страны вам расскажут в Египетском музее, а прогулка по Нилу на теплоходе и обед в ресторане станет прекрасным завершением нашей экскурсии.

Вас заберут прямо от отеля и доставят в Каир на комфортабельном автобусе, поэтому вам не придется беспокоится о покупке билетов.

Мы все организуем сами.
К пирамидам и сфинксу - поездка в Каир из Шарм-эль-Шейха
К пирамидам и сфинксу - поездка в Каир из Шарм-эль-Шейха
К пирамидам и сфинксу - поездка в Каир из Шарм-эль-Шейха
К пирамидам и сфинксу - поездка в Каир из Шарм-эль-Шейха
К пирамидам и сфинксу - поездка в Каир из Шарм-эль-Шейха
К пирамидам и сфинксу - поездка в Каир из Шарм-эль-Шейха

Ключевые моменты экскурсии:

  • Познакомьтесь в Каире с настоящим образом жизни Египтян;
  • Посмотрите на один из самых больших густонаселенных городов Африки;
  • Побывайте в Египетском музее, где собрана самая большая коллекция экспонатов древностей в мире;
  • Проплывите по Нилу на теплоходе и увидите Каир совсем другим;
  • Пообедайте в хорошем ресторане;
  • Осмотрите самые крупные на свете исторические памятники — Пирамиды Гизы;
  • Собственными глазами посмотрите на легендарного Сфинкса. Что вас ожидает:Экскурсия начнётся после полночи (в зависимости от расположения вашего отеля). Дорога в одну сторону займет около 6–7 часов от первого блокпоста (в 30 км от Шарм-эль-Шейха). После проезда блокпоста, автобус будет ехать ещё около трёх часов, с остановкой для отдыха, где можно позавтракать и сходить в туалет.
  • Приезжаем в Каир и осмотрим один из самых больших густонаселенных городов Африки. Далее oтправляемся в Египетский музей, где собрано огромное количество египетских артефактов. В музее, состоящем более чем из ста залов, находятся уникальные экспонаты, возраст которых около пяти тысяч лет. Там находятся уникальные свитки, манускрипты и бытовые предметы. Вы увидите статуи самых известных фараонов, таких как Хеопс, Хефрен, Микерин, Хатшепсут, Эхнатон и других. Полюбуетесь на золотые саркофаги, статуи и сокровища из гробницы самого Тутанхамона. В Египетском музее куда не посмотришь — увидишь что-то интересное.
  • После этого, для желающих прогулка по реке Нил (за доп. плату). А после вкусный обед (шведский стол) в ресторане.
  • После обеда вы oтправитесь в точку на карте мира, где замирает время, и увидите символ Египта — Пирамиды. В Египте насчитывается более 100 пирамид, но самые знаменитые — пирамиды Гизы, одно из чудес света. Гиза — пригород Каира, который пользуется мировой славой. Именно здесь расположена еще одна главная достопримечательность Египта — легендарный Большой Сфинкс, который притягивал и притягивает мысли и взоры миллионов людей с разных континентов планеты. Загадочные пирамиды, до сих пор остаются нераскрытой тайной. Далее вы посетите Музей папируса, где вам расскажут и покажут, как изготавливали папирус в древности или Фабрику ароматов и масел. Важная информация• Возьмите с собой: головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле), удобную обувь, тёплая одежда зимой.
  • Для завтрака, пожалуйста, предварительно в отеле закажите сухой паёк и заберите его с собой на экскурсию/ для посещения туалета нужны мелкие деньги.

Цены на экскурсию

Для группы 1-35 человек
Взрослый (12+)
$60
Детский (до 11 лет)
$35

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер
  • услуги гида
  • обед в ресторане Каира.
Что не входит
  • напитки в ресторане
  • дополнительные расходы, не входящие в программу
  • прогулка по реке Нил
  • билет на фотоаппарат в Египетском музее
  • билет на видеокамеру в Египетском музее
  • осмотр внутренних помещений Пирамиды.
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Egypt T.
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