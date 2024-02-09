Приглашаем вас в захватывающее путешествие по древнему и загадочному Египту, где в течение одного дня мы с вами раскроем тайны величественных пирамид, загадочного Большого Сфинкса и сокровищ знаменитого фараона Тутанхамона.
Ближайшие даты:
9
фев
фев
10
фев
фев
11
фев
фев
12
фев
фев
13
фев
фев
14
фев
фев
15
фев
фев
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даты
Что вас ожидает:
- Каирский музей
- Прогулка по Нилу и пирамиды
- Три пирамиды Гизы
- Большой Сфинкс
Описание
С этой индивидуальной экскурсией вы окунетесь в магию древнего мира, ощутите величие и тайну Египта. Каждый момент будет насыщен новым знанием и ярким впечатлением. Не упустите возможность стать частью истории!
Каирский музей
Мы посетим Каирский египетский музей: за 2,5 часа пройдёмся по основным залам, где вы познакомитесь с артефактами Старого, Среднего и Нового царств, увидите коллекцию саркофагов, в том числе золотой саркофаг и золотую маску Тутанхамона, заглянете в обновлённый зал с мумиями животных. Расскажу увлекательные истории о тайнах, связанных с экспонатами музея.
Прогулка по Нилу и пирамиды
Вас ждёт получасовая прогулка на лодке по Нилу, а затем — посещение Гизы и её пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы подниметесь на смотровую площадку и сделаете потрясающие панорамные фотографии, а потом сможете заглянуть внутрь пирамид — если они будут доступны для визита в день нашей экскурсии.
Три пирамиды Гизы — одно из семи чудес древнего мира
Вы осмотрите пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Разберетесь в технике и секретах их строительства, узнаете о бесценных находках в гробницах, поймете, зачем и для кого создавались пирамиды. Обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие великие сооружения Гизы.
Большой Сфинкс
Узнаем, какие загадки хранит этот величественный львиный облик, и какие легенды с ним связаны. Расскажу о том, на какого фараона похож Большой Сфинкс, и какую роль он играл в древнеегипетской мифологии. Вы заглянете в глаза стражу Каира, услышите его историю и разгадаете символику. Важная информация:• Дорога из Шарм-эль-Шейха в Кир занимает 6-7 часов.
Экскурсия для 1-2 человек проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
Каждый день в 1:00 ночью
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в Каирский музей, на территорию комплекса пирамид и к Сфинксу
- Обед (шведский стол в ресторане)
- Прогулка по Нилу
- Что не входит
- Вход внутрь пирамиды Хеопса
- Катание на верблюде
- Чаевые
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: в отелеЗавершение: опратно в отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 1:00 ночьюЭкскурсия длится около 20 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка
- Которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилете. Если вы не купили визу
- Мы можем вам в этом помочь. Доплата составит 30$
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы от туристов
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