Каирский музей, пирамиды и прогулка по Нилу

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
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1 отзыв
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по древнему и загадочному Египту, где в течение одного дня мы с вами раскроем тайны величественных пирамид, загадочного Большого Сфинкса и сокровищ знаменитого фараона Тутанхамона.
Каирский музей, пирамиды и прогулка по Нилу
Каирский музей, пирамиды и прогулка по Нилу
Каирский музей, пирамиды и прогулка по Нилу
Ближайшие даты:
9
фев
10
фев
11
фев
12
фев
13
фев
14
фев
15
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Что вас ожидает:

  • Каирский музей
  • Прогулка по Нилу и пирамиды
  • Три пирамиды Гизы
  • Большой Сфинкс

Описание

С этой индивидуальной экскурсией вы окунетесь в магию древнего мира, ощутите величие и тайну Египта. Каждый момент будет насыщен новым знанием и ярким впечатлением. Не упустите возможность стать частью истории!

Каирский музей

Мы посетим Каирский египетский музей: за 2,5 часа пройдёмся по основным залам, где вы познакомитесь с артефактами Старого, Среднего и Нового царств, увидите коллекцию саркофагов, в том числе золотой саркофаг и золотую маску Тутанхамона, заглянете в обновлённый зал с мумиями животных. Расскажу увлекательные истории о тайнах, связанных с экспонатами музея.

Прогулка по Нилу и пирамиды

Вас ждёт получасовая прогулка на лодке по Нилу, а затем — посещение Гизы и её пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы подниметесь на смотровую площадку и сделаете потрясающие панорамные фотографии, а потом сможете заглянуть внутрь пирамид — если они будут доступны для визита в день нашей экскурсии.
Три пирамиды Гизы — одно из семи чудес древнего мира
Вы осмотрите пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Разберетесь в технике и секретах их строительства, узнаете о бесценных находках в гробницах, поймете, зачем и для кого создавались пирамиды. Обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие великие сооружения Гизы.

Большой Сфинкс

Узнаем, какие загадки хранит этот величественный львиный облик, и какие легенды с ним связаны. Расскажу о том, на какого фараона похож Большой Сфинкс, и какую роль он играл в древнеегипетской мифологии. Вы заглянете в глаза стражу Каира, услышите его историю и разгадаете символику. Важная информация:• Дорога из Шарм-эль-Шейха в Кир занимает 6-7 часов.
Экскурсия для 1-2 человек проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером.

Каждый день в 1:00 ночью

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в Каирский музей, на территорию комплекса пирамид и к Сфинксу
  • Обед (шведский стол в ресторане)
  • Прогулка по Нилу
Что не входит
  • Вход внутрь пирамиды Хеопса
  • Катание на верблюде
  • Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: в отеле
Завершение: опратно в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 1:00 ночью
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка
  • Которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилете. Если вы не купили визу
  • Мы можем вам в этом помочь. Доплата составит 30$
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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