С этой индивидуальной экскурсией вы окунетесь в магию древнего мира, ощутите величие и тайну Египта. Каждый момент будет насыщен новым знанием и ярким впечатлением. Не упустите возможность стать частью истории!

Каирский музей

Мы посетим Каирский египетский музей: за 2,5 часа пройдёмся по основным залам, где вы познакомитесь с артефактами Старого, Среднего и Нового царств, увидите коллекцию саркофагов, в том числе золотой саркофаг и золотую маску Тутанхамона, заглянете в обновлённый зал с мумиями животных. Расскажу увлекательные истории о тайнах, связанных с экспонатами музея.

Прогулка по Нилу и пирамиды

Вас ждёт получасовая прогулка на лодке по Нилу, а затем — посещение Гизы и её пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы подниметесь на смотровую площадку и сделаете потрясающие панорамные фотографии, а потом сможете заглянуть внутрь пирамид — если они будут доступны для визита в день нашей экскурсии.

Три пирамиды Гизы — одно из семи чудес древнего мира

Вы осмотрите пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Разберетесь в технике и секретах их строительства, узнаете о бесценных находках в гробницах, поймете, зачем и для кого создавались пирамиды. Обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие великие сооружения Гизы.

Большой Сфинкс

Узнаем, какие загадки хранит этот величественный львиный облик, и какие легенды с ним связаны. Расскажу о том, на какого фараона похож Большой Сфинкс, и какую роль он играл в древнеегипетской мифологии. Вы заглянете в глаза стражу Каира, услышите его историю и разгадаете символику. Важная информация:• Дорога из Шарм-эль-Шейха в Кир занимает 6-7 часов.

Экскурсия для 1-2 человек проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером.