Это будет весёлое путешествие в самый большой аквапарк в Шарм-эль-Шейхе.
Вы испытаете острые ощущения от спуска по захватывающим водным горкам, расслабитесь в бассейнах и насладитесь отдыхом по полной. Вам ни о чём не надо беспокоиться — трансфер, билеты в аквапарк и напитки включены в стоимость.
Вы испытаете острые ощущения от спуска по захватывающим водным горкам, расслабитесь в бассейнах и насладитесь отдыхом по полной. Вам ни о чём не надо беспокоиться — трансфер, билеты в аквапарк и напитки включены в стоимость.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы заберём вас из отеля и отправимся в аквапарк. На его территории вы найдёте:
- 64 горки для взрослых и детей
- 10 бассейнов, в том числе волновой бассейн, бассейн с искусственной рекой и 2 с подогревом в холодное время
- Зоны отдыха с лежаками и зонтиками
- Детскую площадку с игровым городком
- Рестораны и бары
Организационные детали
- Поездка пройдёт на микроавтобусе Toyota
- Дополнительно по желанию оплачивается обед — от $10/чел.
- Дорога до аквапарка займёт 15–30 минут в зависимости от расположения вашего отеля
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
|Дети до 10 лет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 92 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья! Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
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