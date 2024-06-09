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Это будет весёлое путешествие в самый большой аквапарк в Шарм-эль-Шейхе.



Вы испытаете острые ощущения от спуска по захватывающим водным горкам, расслабитесь в бассейнах и насладитесь отдыхом по полной. Вам ни о чём не надо беспокоиться — трансфер, билеты в аквапарк и напитки включены в стоимость.