Освежающие приключения в аквапарке (в мини-группе)

Активно, весело и немного с экстримом - провести день в любимых развлечениях
Это будет весёлое путешествие в самый большой аквапарк в Шарм-эль-Шейхе.

Вы испытаете острые ощущения от спуска по захватывающим водным горкам, расслабитесь в бассейнах и насладитесь отдыхом по полной. Вам ни о чём не надо беспокоиться — трансфер, билеты в аквапарк и напитки включены в стоимость.
Освежающие приключения в аквапарке (в мини-группе)
Освежающие приключения в аквапарке (в мини-группе)
Освежающие приключения в аквапарке (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы заберём вас из отеля и отправимся в аквапарк. На его территории вы найдёте:

  • 64 горки для взрослых и детей
  • 10 бассейнов, в том числе волновой бассейн, бассейн с искусственной рекой и 2 с подогревом в холодное время
  • Зоны отдыха с лежаками и зонтиками
  • Детскую площадку с игровым городком
  • Рестораны и бары

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на микроавтобусе Toyota
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед — от $10/чел.
  • Дорога до аквапарка займёт 15–30 минут в зависимости от расположения вашего отеля

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Дети до 10 лет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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