Карим А. проводит ещё 6 экскурсий

В гости к местным жителям, бедуинам, можно поехать на четырехколесных мотоциклах – квадроциклах. Вы насладитесь захватывающей ездой по пустыне. В деревне бедуинов Вы сможете пообщаться с бедуинами и отведать вкусный национальный чай. В управлении квадроцикл так прост, что с ним справится и ребенок!. Будьте осторожны на крутых песчаных барханах и не надевайте белого. После катания на квадроциклах Вы пересядете на верблюдов.

Программа экскурсии

В 15. 00- 15. 30 наш гид заберет Вас у ворот отеля на автобусе 🚌 (с кондиционером ). Ехать до места пересадки на квадроциклы 30 мин

Катание на квадроциклах (2 часа)

Возвращение в отель 🏨 в 18:30

Соответствующая одежда для экскурсии:

Одежда должна быть закрытой, чтобы защитить тело от ветра, песчинок и солнца

Солнечные очки, для защиты глаз от пыли и песка

Арафатка – традиционный арабский платок ( ее завязывают на голове определенным способом )

Головной убор

Что нужно брать с собой ?