Карим А. проводит ещё 6 экскурсий

В гости к местным жителям, бедуинам, можно поехать на четырехколесных мотоциклах – квадроциклах. Вы насладитесь захватывающей ездой по пустыне. В деревне бедуинов Вы сможете пообщаться с бедуинами и отведать вкусный национальный чай. В управлении квадроцикл так прост, что с ним справится и ребенок!. Будьте осторожны на крутых песчаных барханах и не надевайте белого. После катания на квадроциклах Вы пересядете на верблюдов.
Программа экскурсии
В 15. 00- 15. 30 наш гид заберет Вас у ворот отеля на автобусе 🚌 (с кондиционером ). Ехать до места пересадки на квадроциклы 30 мин
Катание на квадроциклах (2 часа)
Возвращение в отель 🏨 в 18:30
Соответствующая одежда для экскурсии:
Одежда должна быть закрытой, чтобы защитить тело от ветра, песчинок и солнца
Солнечные очки, для защиты глаз от пыли и песка
Арафатка – традиционный арабский платок ( ее завязывают на голове определенным способом )
Головной убор
Что нужно брать с собой ?
Фотоаппарат, кинокамера
воду
Что входит
Аренда квадрацикла
Бедуинский чай
Страховка
Что не входит
Любые личные расходы
Фото и видео
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 24 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.