Карим А. проводит ещё 6 экскурсий

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Катание на квадроциклах ( Мото сафари )

Карим А.
Карим А. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Вы совершите незабываемое путешествие по Синайской пустыне на четырехколесных мотоциклах – квадроциклах, в сопровождении высококвалифицированного инструктора-гида.

Вас ожидают великолепные горные пейзажи, захватывающая гонка по песку, а так же бедуинская деревня, в которой местные жители угостят вас бедуинским чаем.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 24 человек

  • $17 за человека

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Катание на квадроциклах ( Мото сафари )
Катание на квадроциклах ( Мото сафари )
В гости к местным жителям, бедуинам, можно поехать на четырехколесных мотоциклах – квадроциклах. Вы насладитесь захватывающей ездой по пустыне. В деревне бедуинов Вы сможете пообщаться с бедуинами и отведать вкусный национальный чай. В управлении квадроцикл так прост, что с ним справится и ребенок!. Будьте осторожны на крутых песчаных барханах и не надевайте белого. После катания на квадроциклах Вы пересядете на верблюдов.
Программа экскурсии
  • В 15. 00- 15. 30 наш гид заберет Вас у ворот отеля на автобусе 🚌 (с кондиционером ). Ехать до места пересадки на квадроциклы 30 мин
  • Катание на квадроциклах (2 часа)
  • Возвращение в отель 🏨 в 18:30

Соответствующая одежда для экскурсии:

  • Одежда должна быть закрытой, чтобы защитить тело от ветра, песчинок и солнца
  • Солнечные очки, для защиты глаз от пыли и песка
Арафатка – традиционный арабский платок ( ее завязывают на голове определенным способом )
  • Головной убор
Что нужно брать с собой ?
  • Фотоаппарат, кинокамера
  • воду
Что входит
  • Аренда квадрацикла
  • Бедуинский чай
  • Страховка
Что не входит
  • Любые личные расходы
  • Фото и видео
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Катание на квадроциклах ( Мото сафари )
Катание на квадроциклах ( Мото сафари )
Катание на квадроциклах ( Мото сафари )
Катание на квадроциклах ( Мото сафари )

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 24 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Карим А.
Карим А.
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