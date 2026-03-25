Петра — одно из новых чудес света, скрытое в глубине библейских гор. Наше путешествие — это уникальный шанс за сутки сменить две страны и два континента. Вы пересечёте залив на пароме, пройдёте по узкому ущелью к величественным фасадам набатеев и узнаете тайны города, который столетиями был потерян для мира. Я беру на себя все сложности: от виз и пошлин до логистики.

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Описание экскурсии

Круиз из Египта в Иорданию — когда путь не менее захватывающий, чем сама цель

Морской переход: мы пересечём Красное море на скоростном пароме — это самый быстрый и комфортный способ добраться из Шарм-эль-Шейха в Акабу

мы пересечём Красное море на скоростном пароме — это самый быстрый и комфортный способ добраться из Шарм-эль-Шейха в Акабу Синайские пейзажи: дорога до границы пройдёт через пустынные ландшафты Синая, а в Иордании вас ждут марсианские виды гор

Путь через каньон к Сокровищнице

Ущелье Сик: вы пройдёте по километровому разлому в скалах, стены которого достигают 80 метров в высоту. Этот естественный коридор — путь к главной тайне Петры

вы пройдёте по километровому разлому в скалах, стены которого достигают 80 метров в высоту. Этот естественный коридор — путь к главной тайне Петры Эль-Хазне: в конце каньона перед вами внезапно откроется Сокровищница — грандиозный фасад, высеченный в розовом песчанике

в конце каньона перед вами внезапно откроется Сокровищница — грандиозный фасад, высеченный в розовом песчанике Архитектура набатеев: вы увидите скальные гробницы, античный театр и узнаете, как древние мастера создали мегаполис в пустыне

История затерянного города

Я расскажу, как Петра стала богатейшим хабом на пересечении караванных троп. Обсудим, почему город пришёл в упадок, как он связан с Индианой Джонсом и почему местные скалы меняют цвет от нежно-розового до ярко-бордового.

Тайминг путешествия

01:00 — сбор по отелям Шарм-эль-Шейха и ночной трансфер

05:00 — переход границы в Табе и паром в Иорданию

09:00 — прибытие в Акабу и переезд в долину Петры

11:00 — экскурсия по Петре: каньон Сик, Сокровищница, фасады (2–3 часа)

14:00 — обед в местном ресторане

16:30 — возвращение в порт Акабы, свободное время

21:00 — обратный паром и трансфер в отели Египта

Организационные детали