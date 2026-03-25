Петра — одно из новых чудес света, скрытое в глубине библейских гор. Наше путешествие — это уникальный шанс за сутки сменить две страны и два континента.
Вы пересечёте залив на пароме, пройдёте по узкому ущелью к величественным фасадам набатеев и узнаете тайны города, который столетиями был потерян для мира. Я беру на себя все сложности: от виз и пошлин до логистики.
Вы пересечёте залив на пароме, пройдёте по узкому ущелью к величественным фасадам набатеев и узнаете тайны города, который столетиями был потерян для мира. Я беру на себя все сложности: от виз и пошлин до логистики.
Описание экскурсии
Круиз из Египта в Иорданию — когда путь не менее захватывающий, чем сама цель
- Морской переход: мы пересечём Красное море на скоростном пароме — это самый быстрый и комфортный способ добраться из Шарм-эль-Шейха в Акабу
- Синайские пейзажи: дорога до границы пройдёт через пустынные ландшафты Синая, а в Иордании вас ждут марсианские виды гор
Путь через каньон к Сокровищнице
- Ущелье Сик: вы пройдёте по километровому разлому в скалах, стены которого достигают 80 метров в высоту. Этот естественный коридор — путь к главной тайне Петры
- Эль-Хазне: в конце каньона перед вами внезапно откроется Сокровищница — грандиозный фасад, высеченный в розовом песчанике
- Архитектура набатеев: вы увидите скальные гробницы, античный театр и узнаете, как древние мастера создали мегаполис в пустыне
История затерянного города
Я расскажу, как Петра стала богатейшим хабом на пересечении караванных троп. Обсудим, почему город пришёл в упадок, как он связан с Индианой Джонсом и почему местные скалы меняют цвет от нежно-розового до ярко-бордового.
Тайминг путешествия
01:00 — сбор по отелям Шарм-эль-Шейха и ночной трансфер
05:00 — переход границы в Табе и паром в Иорданию
09:00 — прибытие в Акабу и переезд в долину Петры
11:00 — экскурсия по Петре: каньон Сик, Сокровищница, фасады (2–3 часа)
14:00 — обед в местном ресторане
16:30 — возвращение в порт Акабы, свободное время
21:00 — обратный паром и трансфер в отели Египта
Организационные детали
- Формат «всё включено»: в стоимость уже входят трансферы, паром, входные билеты в Петру, обед (напитки оплачиваются отдельно), сопровождение и все пограничные сборы и визы
- Важно: экскурсия длительная (18–20 часов) и требует выносливости. Обязателен загранпаспорт
во вторник и пятницу в 00:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$330
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 00:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1296 туристов
Я живу в городе Шарм-эль-Шейх с 2003 года. Я гид с большим стажем работы и государственной аккредитацией, отличаюсь пунктуальностью и ответственностью. Стараюсь знакомить туристов с самыми яркими уголками Египта. Ваш комфорт — мой высший приоритет. Поэтому все экскурсии проходят на комфортабельных автомобилях и автобусах с надёжными водителями.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Экскурсия хорошая. Рекомендуем.
Хотя был ньюанс.
Давно хотели посмотреть Петру, и тут, казалось, всё складывается. Однако мероприятие перенесли на другую дату, что привело к сомнениям и тревоге, так как был риск не
Хотя был ньюанс.
Давно хотели посмотреть Петру, и тут, казалось, всё складывается. Однако мероприятие перенесли на другую дату, что привело к сомнениям и тревоге, так как был риск не
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