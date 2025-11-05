Мои заказы

Луксор на крыльях времени: цари, храмы и тайны Нила

Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта за один день. Луксор, его гробницы и храмы ждут вас. Вылет из Шарм-эль-Шейха и возвращение в тот же день
Однодневное путешествие из Шарм-эль-Шейха в Луксор - это уникальная возможность прикоснуться к истории Древнего Египта. Посетители увидят Долину Царей, Колоссы Мемнона и храм Хатшепсут. Прогулка по Карнакскому храму и обед с видом на Нил оставят незабываемые впечатления. Экскурсия включает авиаперелёт, трансфер и обед, что делает её комфортной и насыщенной. Присоединяйтесь к группе и ощутите величие древних цивилизаций
4
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • ✈️ Быстрый авиаперелёт
  • 🏺 Уникальные исторические места
  • 🌄 Величественные храмы и статуи
  • 🍽️ Обед с видом на Нил
  • 🗣️ Профессиональный гид

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Луксора - с октября по апрель, когда погода более прохладная и комфортная для экскурсий. В это время температура идеально подходит для длительных прогулок и изучения достопримечательностей. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть довольно интенсивной, но утренние и вечерние экскурсии остаются возможными. Остальные месяцы также подходят для посещения, но важно учитывать погодные условия и планировать поездку заранее.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00

Что можно увидеть

  • Долина Царей
  • Колоссы Мемнона
  • Храм Хатшепсут
  • Карнакский храм

Описание экскурсии

4:30 — Трансфер из отеля в Шарм-эль-Шейхе
6:00 — Вылет в Луксор (время в пути — 45 минут)
7:00 — Встреча с гидом в аэропорту. Начало экскурсии
8:00 — Долина Царей:
— Посещение подземных гробниц Рамзеса II и Тутанхамона (3 гробницы)
— Расшифровка росписей, рассказывающих о пути в загробный мир
10:00 — Колоссы Мемнона — 18-метровые статуи Аменхотепа III
11:00 — Храм Хатшепсут — уникальный террасный комплекс царицы-фараона у подножия скал
12:30 — Карнакский храм: прогулка по аллее сфинксов, гипостильный зал с 134 колоннами
14:00 — Обед в ресторане с видом на Нил (кебаб, тахини, свежие овощи)
15:30 — Алебастровая фабрика: мастер-класс по обработке камня + посещение магазина сувениров
16:30 — Прогулка на лодке по Нилу (30 минут)
18:00 — Трансфер в аэропорт Луксора
20:30 — Вылет в Шарм-эль-Шейх
22:00 — Возвращение в отель

Вы узнаете:

  • Как правители Египта общались с богами через архитектуру
  • Почему царицу Хатшепсут изображали с бородой
  • Почему Нил был «дорогой жизни» для древних египтян
  • Сколько гробниц сохранилось в Долине Царей
  • Почему Луксор называют крупнейшим музеем под открытым небом

Организационные детали

  • Включено: трансфер на микроавтобусе Toyota, авиабилеты, входные билеты, обед
  • Отдельно оплачивается: египетская виза — $30 (оформляется заранее в аэропорту или перед экскурсией), напитки во время обеда — от $3
  • Возьмите с собой паспорт и бутылку воды
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 04:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$330
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 1866 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

И
Инна
5 ноя 2025
Экскурсия отличная, несмотря на то что очень тяжело по жаре, спасибо, что гид отлично говорил по русски, это важно, в аэропорту встречали, провожали,не было страха потеряться, спасибо Наталье, что всегда
читать дальше

была на связи и отвечала на все возникшие вопросы, одну звезду сняла за обед, заведение вызвало негативное впечатление, а ещё очень ужасные местные торгаши, но это конечно же не имеет отношение к экскурсии, ну уж очень они утомили

