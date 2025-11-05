Однодневное путешествие из Шарм-эль-Шейха в Луксор - это уникальная возможность прикоснуться к истории Древнего Египта. Посетители увидят Долину Царей, Колоссы Мемнона и храм Хатшепсут. Прогулка по Карнакскому храму и обед с видом на Нил оставят незабываемые впечатления. Экскурсия включает авиаперелёт, трансфер и обед, что делает её комфортной и насыщенной. Присоединяйтесь к группе и ощутите величие древних цивилизаций

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Луксора - с октября по апрель, когда погода более прохладная и комфортная для экскурсий. В это время температура идеально подходит для длительных прогулок и изучения достопримечательностей. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть довольно интенсивной, но утренние и вечерние экскурсии остаются возможными. Остальные месяцы также подходят для посещения, но важно учитывать погодные условия и планировать поездку заранее.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.