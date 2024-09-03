Вы познакомитесь с бедуинами, прокатитесь на квадроциклах и верблюдах, попробуете бедуинский чай и посетите национальный заповедник Рас-Мохаммед. Русскоязычный гид и инструктор сделают ваше путешествие незабываемым.
Шарм-эль-Шейх — это прекрасный курорт на берегу Красного моря, окружённый горами, песком, пустыней и оазисами.
Шарм-эль-Шейх — это прекрасный курорт на берегу Красного моря, окружённый горами, песком, пустыней и оазисами.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание водной прогулки
Уникальное путешествие в Шарм-эль-Шейхе: незабываемые приключения в одном месте! Эта экскурсия не только интересна и насыщена, но и включает в себя целых пять разных мероприятий за один день. Сафари, пустыня, море, город, мангровые заросли, снорклинг, бедуины, квадроциклы, верблюды, бедуинский чай, национальный заповедник Рас-Мохаммед и изысканные блюда — всё это ждёт вас на высшем уровне организации. Русскоязычный гид и инструктор помогут сделать ваше путешествие незабываемым. Шарм-эль-Шейх — это прекрасный курорт на берегу Красного моря, окружённый удивительной природой: горы, песок, пустыня, оазисы, пустынная растительность и животный мир. Местные жители — бедуины. Чтобы по-настоящему узнать этот удивительный город, потребуется много времени и средств. Но мы предлагаем вам увидеть всё это за короткий срок и с минимальными затратами. Наша экскурсия — это пять приключений в Шарм-эш-Шейхе, лучшая возможность насладиться всеми прелестями этого курорта.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бедуинская деревушка
- Заповедник рас мохамед
- Мангровие рощи
- Магический залив
- Озеро желания
- Катание на верблюдах
- Старый город
- Ресторан фарас
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-Эль-Шейха
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальная экскурсия по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха
Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля
Начало: У вашего отеля
9 сен в 17:00
10 сен в 17:00
$70 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$65 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: посетите мечети, церковь, восточный рынок и винтажное кафе. Узнайте о местных традициях и культурных особенностях
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$65 за всё до 4 чел.