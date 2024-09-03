Описание водной прогулки

Уникальное путешествие в Шарм-эль-Шейхе: незабываемые приключения в одном месте! Эта экскурсия не только интересна и насыщена, но и включает в себя целых пять разных мероприятий за один день. Сафари, пустыня, море, город, мангровые заросли, снорклинг, бедуины, квадроциклы, верблюды, бедуинский чай, национальный заповедник Рас-Мохаммед и изысканные блюда — всё это ждёт вас на высшем уровне организации. Русскоязычный гид и инструктор помогут сделать ваше путешествие незабываемым. Шарм-эль-Шейх — это прекрасный курорт на берегу Красного моря, окружённый удивительной природой: горы, песок, пустыня, оазисы, пустынная растительность и животный мир. Местные жители — бедуины. Чтобы по-настоящему узнать этот удивительный город, потребуется много времени и средств. Но мы предлагаем вам увидеть всё это за короткий срок и с минимальными затратами. Наша экскурсия — это пять приключений в Шарм-эш-Шейхе, лучшая возможность насладиться всеми прелестями этого курорта.