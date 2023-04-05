Что вас ожидает:

Синайский монастырь Святой Екатерины.

Легенда гласит, что после казни Максимином Святой Екатерины, ангелы унесли ее тело на наивысшую гору. Здесь проживали монахи, они и нашли мощи великомученицы. колодец Моисея, передней части святыни и Неопалимой купины (обязательно загадайте здесь желание, говорят, оно сбывается непременно). Сама церковь Св. Екатерины имеет великолепное украшение из мрамора, мозаики. Увидев это великолепие, невозможно не восхититься. За алтарной частью базилики

Преображения вы увидите древнейшие монастырские постройки, уходящими корнями в историю IV века. Попасть сюда можно только после окончания литургии. На территории святилища имеется огромнейшая библиотека старинных рукописей (вторая по значимости после Ватиканской), прекрасный сад, двенадцать часовен, уникальная коллекция христианских икон, старинные колокола, предметы церковной утвари.

Стоит подготовиться к тому, что вы потратите на посещение храма целый день. Но уверенно утверждаю, вы об этом не пожалеете. Впечатления на всю жизнь. Вторая половина экскурсии посещение города Дахаб и обед в ресторане с видом на море.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.