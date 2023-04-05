Христианский Синай - монастырь святой Екатерины

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Монастырь Святой Екатерины — самый древний в мире христианский монастырь, находится в Египте, на Синайском полуострове на высоте 1570 метров, у подножья горы Синай.

Легенда гласит, что после казни Максимином Святой Екатерины, ангелы унесли ее тело на наивысшую гору.
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины
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Описание

Что вас ожидает:

Синайский монастырь Святой Екатерины.
Легенда гласит, что после казни Максимином Святой Екатерины, ангелы унесли ее тело на наивысшую гору. Здесь проживали монахи, они и нашли мощи великомученицы. колодец Моисея, передней части святыни и Неопалимой купины (обязательно загадайте здесь желание, говорят, оно сбывается непременно). Сама церковь Св. Екатерины имеет великолепное украшение из мрамора, мозаики. Увидев это великолепие, невозможно не восхититься. За алтарной частью базилики
Преображения вы увидите древнейшие монастырские постройки, уходящими корнями в историю IV века. Попасть сюда можно только после окончания литургии. На территории святилища имеется огромнейшая библиотека старинных рукописей (вторая по значимости после Ватиканской), прекрасный сад, двенадцать часовен, уникальная коллекция христианских икон, старинные колокола, предметы церковной утвари.
Стоит подготовиться к тому, что вы потратите на посещение храма целый день. Но уверенно утверждаю, вы об этом не пожалеете. Впечатления на всю жизнь. Вторая половина экскурсии посещение города Дахаб и обед в ресторане с видом на море.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном туристическом микроавтобусе
  • Услуги гида
  • Обед в ресторане г. Дахаб
Что не входит
  • Не включены напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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