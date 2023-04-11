Морская прогулка к острову Тиран — Если Вы любите романтические и таинственные истории, нетронутые деятельностью человека рифы, наслаждение вкусом морского воздуха с борта корабля, то морская прогулка к острову Тиран создана для Вас.

Чем знаменит остров Тиран?

Остров служит приютом для тысяч черепах и перелетных птиц. Но главная его красота скрывается в морских недрах: коралловые рифы острова Тиран входят в десятку лучших в мире мест для подводного плавания. В Тиранском проливе насчитывается четыре коралловых рифа, названых именами английских офицеров, которые впервые нанесли их на карту — Джексон, Гордон, Вудхаус и Томас.

Рифы острова Тиран стали последним пристанищем многим кораблям, два из которых и сейчас видны на поверхности моря. С 1981 года на рифе Гордон покоится панамское торговое судно «Луллия», а на рифе Джексон – кипрский корабль «Лара».

Одним из самых привлекательных мест для дайвинга в Египте считается затонувший корабль Лара вблизи острова Тиран. Этот остров находится неподалеку от города Шарм-эль-Шейх в заливе Акаба. Он стал пристанищем для военной базы ООН и высадка на этот участок суши запрещена властями Египта. Однако подводный мир вблизи Тирана (который считается одним из красивейших в стране) целиком и полностью открыт для туристов. Географически острова Тиран и Санафир являются своеобразными воротами в Акабский залив, который в свою очередь пролегает между Синайским и Аравийским полуостровом. Такое расположение этого небольшого скалистого острова сделало его важным стратегическим объектом. За свою историю остров Тиран многократно становился предметом региональных войн и переходил из рук в руки. В апреле 2016 было подписано соглашение, по которому острова переходят к Саудовской Аравии.

Высадка на остров не проводится.

Подводный мир острова Тиран богат великолепными живыми кораллами и морскими обитателями. По красоте подводного пейзажа рифы острова Тиран могут соперничать с коралловым великолепием Рас Мохаммеда. Люди приезжают на эти рифы только на экскурсии из Шарм эль Шейха, поэтому коралл здесь в большей степени сохранил свою красоту, по сравнению с рифами возле отелей. На нашей прогулке на остров Тиран есть большая вероятность встретить морских черепах и дельфинов.

Дайвинг для новичков - длительность 10 минут на глубину до 10 метров

Дайвинг для владельцев сертификатов PADI Open Water. Длительность одного погружения до 40 минут и глубина до 25-ти метров — цена действует только при бронировании с сайта, на месте цена выше).

Выбирая яхты, которые обеспечивают морские прогулки наших туристов мы руководствуемся в первую очередь их комфортом и безопасностью. Яхты имеют три палубы, два чистых туалета, место, где можно позагорать и место, где можно укрыться от прямого солнца на палубе, а также крытое помещение, в котором проходит обед. В путешествии туристов сопровождают гиды, которые обеспечивают зрелищность и безопасность подводного плавания на остановках. Все гиды отлично владеют русским языком.

Во время морской прогулки Вам будет предложен обед (шведский стол) и безалкогольные напитки.

Автобус заберет Вас из отеля в 8.00.

Дорога в порт будет занимать 15 минут.

Пока корабль будет идти до острова Тиран и далее вдоль него Вы сможете насладиться морским бризом, чудесными видами Шарма и острова Тиран со стороны моря, а также рассмотреть затонувшие корабли, которые представляют собой суровое, но завораживающее зрелище. И, конечно же, сделать множество отличных фото, сочетающих в себе яркие краски пустыни, синайских гор и бирюзового моря.

Во время прогулки будет сделано три остановки для снорклинга и дайвинга. Во время снорклинга и погружений Вас сопровождают квалифицированные инструкторы, которые покажут Вам самые красивые места рифа и будут следить за Вашей безопасностью.

После второй остановки – обед в формате шведского стола.

Возвращение в отель – 16:30.