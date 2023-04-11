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Что вас ожидает:
- Остров Тиран
- Затонувшие корабли
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Морская прогулка к острову Тиран — Если Вы любите романтические и таинственные истории, нетронутые деятельностью человека рифы, наслаждение вкусом морского воздуха с борта корабля, то морская прогулка к острову Тиран создана для Вас.
Чем знаменит остров Тиран?
Остров служит приютом для тысяч черепах и перелетных птиц. Но главная его красота скрывается в морских недрах: коралловые рифы острова Тиран входят в десятку лучших в мире мест для подводного плавания. В Тиранском проливе насчитывается четыре коралловых рифа, названых именами английских офицеров, которые впервые нанесли их на карту — Джексон, Гордон, Вудхаус и Томас.
Рифы острова Тиран стали последним пристанищем многим кораблям, два из которых и сейчас видны на поверхности моря. С 1981 года на рифе Гордон покоится панамское торговое судно «Луллия», а на рифе Джексон – кипрский корабль «Лара».
Одним из самых привлекательных мест для дайвинга в Египте считается затонувший корабль Лара вблизи острова Тиран. Этот остров находится неподалеку от города Шарм-эль-Шейх в заливе Акаба. Он стал пристанищем для военной базы ООН и высадка на этот участок суши запрещена властями Египта. Однако подводный мир вблизи Тирана (который считается одним из красивейших в стране) целиком и полностью открыт для туристов. Географически острова Тиран и Санафир являются своеобразными воротами в Акабский залив, который в свою очередь пролегает между Синайским и Аравийским полуостровом. Такое расположение этого небольшого скалистого острова сделало его важным стратегическим объектом. За свою историю остров Тиран многократно становился предметом региональных войн и переходил из рук в руки. В апреле 2016 было подписано соглашение, по которому острова переходят к Саудовской Аравии.
Высадка на остров не проводится.
Подводный мир острова Тиран богат великолепными живыми кораллами и морскими обитателями. По красоте подводного пейзажа рифы острова Тиран могут соперничать с коралловым великолепием Рас Мохаммеда. Люди приезжают на эти рифы только на экскурсии из Шарм эль Шейха, поэтому коралл здесь в большей степени сохранил свою красоту, по сравнению с рифами возле отелей. На нашей прогулке на остров Тиран есть большая вероятность встретить морских черепах и дельфинов.
Дайвинг для новичков - длительность 10 минут на глубину до 10 метров
Дайвинг для владельцев сертификатов PADI Open Water. Длительность одного погружения до 40 минут и глубина до 25-ти метров — цена действует только при бронировании с сайта, на месте цена выше).
Выбирая яхты, которые обеспечивают морские прогулки наших туристов мы руководствуемся в первую очередь их комфортом и безопасностью. Яхты имеют три палубы, два чистых туалета, место, где можно позагорать и место, где можно укрыться от прямого солнца на палубе, а также крытое помещение, в котором проходит обед. В путешествии туристов сопровождают гиды, которые обеспечивают зрелищность и безопасность подводного плавания на остановках. Все гиды отлично владеют русским языком.
Во время морской прогулки Вам будет предложен обед (шведский стол) и безалкогольные напитки.
Автобус заберет Вас из отеля в 8.00.
Дорога в порт будет занимать 15 минут.
Пока корабль будет идти до острова Тиран и далее вдоль него Вы сможете насладиться морским бризом, чудесными видами Шарма и острова Тиран со стороны моря, а также рассмотреть затонувшие корабли, которые представляют собой суровое, но завораживающее зрелище. И, конечно же, сделать множество отличных фото, сочетающих в себе яркие краски пустыни, синайских гор и бирюзового моря.
Во время прогулки будет сделано три остановки для снорклинга и дайвинга. Во время снорклинга и погружений Вас сопровождают квалифицированные инструкторы, которые покажут Вам самые красивые места рифа и будут следить за Вашей безопасностью.
После второй остановки – обед в формате шведского стола.
Возвращение в отель – 16:30.
Ежедневно в 8-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед
- Безалкогольные напитки
- Снаряжение для дайвигна
- Что не входит
- Снаряжение для снорклинга (маски, трубки, ласты, жилеты)
- Место начала и завершения?
- шлагбаум Вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8-00Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Снаряжение для дайвинга - входит в стоимость погружения.
- Снаряжение для снорклинга (маски, ласты, трубки, жилеты) - в аренду либо свои
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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