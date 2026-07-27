Оставьте суету на берегу и проведите день среди лазурных вод Красного моря.
Пусть яхта-катамаран неспешно скользит по волнам, а вы — открывайте подводный мир у коралловых рифов, любуйтесь силуэтами Синайских гор и наслаждайтесь вкусным обедом на борту.
Пусть яхта-катамаран неспешно скользит по волнам, а вы — открывайте подводный мир у коралловых рифов, любуйтесь силуэтами Синайских гор и наслаждайтесь вкусным обедом на борту.
Описание экскурсии
9:00–9:30 — посадка и выход в море
Идём на яхте с крытой зоной, просторной палубой для загара и каютами для отдыха. В пути вы увидите знаменитый корабль «Луллия», севший на риф у берегов Тирана, и красивые панорамы Красного моря и Синайских гор.
11:00–12:00 — первая остановка для снорклинга у рифов острова Тиран
Вы поплаваете с маской вдоль кораллов вдали от шумных туристических яхт и понаблюдаете за подводным миром. Вам могут встретиться рыбы-ангелы, джекфиши, садовые угри, скаты и другие обитатели Красного моря.
13:00–14:00 — обед на борту
Мы предложим рыбу или мясо, а также суп, гарниры, салаты, фрукты, горячие и прохладительные безалкогольные напитки
15:30 — вторая остановка для снорклинга
Ещё одно погружение с маской у коралловых рифов.
17:00 — возвращение в порт
Организационные детали
- На борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров. Перед посадкой проводим инструктаж
- Снорклинг проходит с яхты в сопровождении профессиональных инструкторов
- На борт нельзя проносить алкогольные напитки
- В случае плохой погоды мы предложим отменить или перенести прогулку
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 874 туристов
Я гид по Шарму, организатор и блогер. Впервые приехала в Шарм-эль-Шейх в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот я живу в одном
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