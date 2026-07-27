Оставьте суету на берегу и проведите день среди лазурных вод Красного моря. Пусть яхта-катамаран неспешно скользит по волнам, а вы — открывайте подводный мир у коралловых рифов, любуйтесь силуэтами Синайских гор и наслаждайтесь вкусным обедом на борту.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00–9:30 — посадка и выход в море

Идём на яхте с крытой зоной, просторной палубой для загара и каютами для отдыха. В пути вы увидите знаменитый корабль «Луллия», севший на риф у берегов Тирана, и красивые панорамы Красного моря и Синайских гор.

11:00–12:00 — первая остановка для снорклинга у рифов острова Тиран

Вы поплаваете с маской вдоль кораллов вдали от шумных туристических яхт и понаблюдаете за подводным миром. Вам могут встретиться рыбы-ангелы, джекфиши, садовые угри, скаты и другие обитатели Красного моря.

13:00–14:00 — обед на борту

Мы предложим рыбу или мясо, а также суп, гарниры, салаты, фрукты, горячие и прохладительные безалкогольные напитки

15:30 — вторая остановка для снорклинга

Ещё одно погружение с маской у коралловых рифов.

17:00 — возвращение в порт

Организационные детали