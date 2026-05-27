Откройте дверь в эпоху фараонов и окунитесь в загадки Древнего Египта! За один день вы прикоснетесь к тайнам пирамид Гизы, увидите грандиозного Сфинкса, побываете в Большом Египетском музее и рассмотрите артефакты, которые дошли до нас сквозь века. Это не просто экскурсия — это путешествие сквозь время, где история оживает прямо перед глазами.
Описание экскурсии
1:30 — выезд из Шарм-эль-Шейха
8:30 — прогулка по Нилу (30 мин, по желанию)
Лучшие виды современного Каира с воды.
10:00–12:30 — Большой Египетский музей
- Артефакты времён фараонов
- История Тутанхамона и особенности расшифровки иероглифов
12:30–13:10 — обед
14:00–16:00 — пирамиды Гизы и Сфинкс
- Секреты строительства пирамид и ритуалов фараонов
- Селфи со Сфинксом и легенды о его таинственном «лице»
16:00–16:30 — Музей папируса
Знакомство с древней бумагой и особенностями её изготовления.
16:30–17:15 — фабрика масел
Необычные ароматы и древние рецепты масел и благовоний.
17:15 — выезд из Каира
Возвращение ориентировочно в 1:00.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на автобусе туристического класса Mercedes от вашего отеля и обратно, обед
- Входные билеты в Новый музей не входят в стоимость экскурсии, оплачиваются отдельно — $30 с чел
- Отдельно по желанию оплачивается: прогулка по Нилу — $10 за чел., катание на верблюдах — $15 за чел., напитки
- Программа 2+
- Возьмите с собой оригинал паспорта. В нём должна быть египетская виза (оформляется в аэропорту)
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 00:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$79
|Дети до 12 лет
|$117
|Дети до 5лет
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 00:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1194 туристов
Я русскоговорящий гид-историк, учился в Москве. С 2002 года живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. В моей команде только профессиональные гиды, владеющие русским языком так же хорошо, как и я. Мы
