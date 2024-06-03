Речные прогулки в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 19 экскурсий в категории «Речные прогулки» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €20, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
48 отзывов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на катере в Шарм-Эль-Шейхе
Откройте для себя великолепие подводного мира Красного моря в индивидуальной морской прогулке на катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Дайвинг в фантастическом Красном море
Групповая
5.5 часов
17 отзывов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
1 отзыв
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20 за человека
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
650 за всё до 6 чел.
Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
300255 за всё до 3 чел.
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
650 за всё до 10 чел.
Морское путешествие на батискафе
Групповая
2.5 часа
8 отзывов
Морское путешествие на батискафе в Шарм-Эль-Шейх: встреча с подводным миром
Подарите себе волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за его обитателями через панорамные окна батискафа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 13:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
35 за человека
Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
55 за человека
Водная прогулка и снорклинг с инструктором
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Эксклюзивный снорклинг и водная прогулка с инструктором в Шарм-Эль-Шейх
Откройте подводный мир Красного моря: снорклинг с инструктором и уникальные коралловые рифы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Круиз
3 часа
9 отзывов
Погружение на батискафе Sea Scope: изучение подводного мира Красного моря
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
45 за человека
По Красному морю - на пиратском корабле (в группе)
Групповая
6 часов
2 отзыва
Пиратское приключение в Шарм-Эль-Шейх: экскурсия на корабле с обедом
Погрузитесь в атмосферу морских приключений с экскурсией на пиратском корабле. Вас ждут снорклинг, вкусная еда и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75 за человека
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160144 за всё до 5 чел.
Вечерний круиз по Красному морю с шоу-программой
Билет на борт
4 часа
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
30 за человека
Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
Провести день в открытом море, побывать на египетских Мальдивах и погрузиться в воду среди кораллов
Начало: Шарм-эль-Шейхе
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам
Насладиться прогулкой по Красному морю с максимальным комфортом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
520 за всё до 4 чел.
Релакс-день на Красном море: групповая прогулка на лодке
Круиз
8 часов
Релакс-день на Красном море: групповая прогулка на лодке
Отправиться в круиз на комфортабельном судне, отдохнуть на палубе и понаблюдать за подводным миром
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
75 за человека
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
🛥 На яхте
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
Отдохнуть на современной яхте и поплавать с разноцветными рыбками на экскурсии «всё включено»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
650553 за всё до 8 чел.
День в Красном море на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
День в Красном море на индивидуальной яхте
Отправиться из Шарм-эль-Шейха на морскую прогулку и понырять возле трёх коралловых рифов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
650 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    3 июня 2024
    Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
    Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024. Вся экскурсия прошла четко,
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    минута в минуту и по расписанию. Валид очень ответственный гид, заранее подбирал день с хорошей погодой. Говорит по-русски. К рыбалке относится серьезно, сам тоже рыбачит, кстати. Много рассказывает интересного, поэтому дорога до Дахаба и обратно проходит не заметно. Рыбу поймали, погода была изумительная, на воде весь день был абсолютный штиль. Затем в Дахабе в ресторане на берегу моря наш улов приготовили, все было очень вкусно, выше всяких похвал. От прогулки по городу мы отказались, т. к. сил уже не осталось и поехали в отель. Гида однозначно рекомендуем.

    Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
    Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё - индивидуальный трансфер, недолгое ожидание
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    в порту и сопровождение на всех этапах поездки. Море эмоций, красивые рыбки и рифы - спасение для тех, кто не может заняться снорклингом и дайвингом!!! Еще раз благодарю!!!

    Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -
  • Р
    Рената
    21 мая 2024
    Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
    Все понравилось
    Все понравилось
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
    Экскурсию рекомендую! Началась экскурсия с подарков всем нам) дети в восторге от игрушек. Ребята повара старались, фрукты, обед с морепродуктами.
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    Все здорово. Валид очень помогал всем чем мог, просили его и о том, что не входило в экскурсию. По всем вопросам помог, потратил много личного времени на решение наших просьб. Предупрежу только заранее о фото и видеосъемке. Так как экскурсия индивидуальная, за свою работу фотограф возьмет стоимость как с большой группы. Весьма ощутимая сумма… когда платит один человек. Будьте к этому готовы. Если есть гоупро, то вам и не понадобится фото и видео сопровождение. Валида, как организатора рекомендую, однозначно!

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
    Всем привет! Рискнули и взяли экскурсию без отзывов(видимо новая). И не пожалели. Решили сбежать из отеля и поужинать в романтической
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    обстановке. И я вам скажу провести вечер в море, на чудесной яхте, со вкусным ужином, интересным и весёлым шоу, под чудесную музыку оказалось отличной идеей! Все кто хотел принимали участие в шоу программе, кто танцевал, кто поднимался на третью палубу и наблюдал огни города! Спасибо организаторам за реализацию такой чудесной идеи как ужин в море!

  • А
    Александра
    16 мая 2024
    Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
    Отличная экскурсия. Замечательный гид, всё подсказал, где лучше сесть, где подождать. Хорошо провели время!
  • Р
    Рустем
    15 мая 2024
    Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
    Все было организовано на должном уровне, поймали около 20 штук разных рыб. Ребёнок очень доволен. Всем однозначно рекомендую. Прекрасный отдых, прекрасная рыбалка. Обязательно повторим в следующий раз!
    Все было организовано на должном уровне, поймали около 20 штук разных рыб. Ребёнок очень доволен. ВсемВсе было организовано на должном уровне, поймали около 20 штук разных рыб. Ребёнок очень доволен. Всем
  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
    В данной экскурсии Махмуд к сожалению является посредником, но делает все возможное для удобства гостей. Вам обеспечен индивидуальный трансфер, который
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    привезет вас в порт вовремя, без долгого ожидания посадки на яхту; русскоговорящий гид на яхте; обратный трансфер до отеля. Как всегда все на высшем уровне!

  • Д
    Дмитрий
    11 мая 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
    Все организовано очень хорошо, единственное, взяли 2 часа, нужно брать 3 часа))
  • Н
    Наталия
    10 мая 2024
    Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
    Замечательная прогулка на яхте! Организация, количество туристов на яхте, отношение к туристам - все на высшем уровне (нам есть с чем
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    сравнивать!) Мы с мужем первый раз были на дайвинге, все доходчиво объяснили, всему научили, впечатлений было море😊 Еще раз спасибо Наталье за организацию и всей команде - за прогулку.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Речные прогулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
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  3. Дайвинг в фантастическом Красном море
  4. Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
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  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
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