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Все здорово. Валид очень помогал всем чем мог, просили его и о том, что не входило в экскурсию. По всем вопросам помог, потратил много личного времени на решение наших просьб. Предупрежу только заранее о фото и видеосъемке. Так как экскурсия индивидуальная, за свою работу фотограф возьмет стоимость как с большой группы. Весьма ощутимая сумма… когда платит один человек. Будьте к этому готовы. Если есть гоупро, то вам и не понадобится фото и видео сопровождение. Валида, как организатора рекомендую, однозначно!