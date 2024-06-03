1 чел.
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Групповая
9 часов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная морская прогулка на катере в Шарм-Эль-Шейхе
Откройте для себя великолепие подводного мира Красного моря в индивидуальной морской прогулке на катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Групповая
5.5 часов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Круиз
5 часов
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€20 за человека
Индивидуальная
8 часов
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€650 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
300€255 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€650 за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Морское путешествие на батискафе в Шарм-Эль-Шейх: встреча с подводным миром
Подарите себе волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за его обитателями через панорамные окна батискафа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 13:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€35 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный снорклинг и водная прогулка с инструктором в Шарм-Эль-Шейх
Откройте подводный мир Красного моря: снорклинг с инструктором и уникальные коралловые рифы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Круиз
3 часа
Погружение на батискафе Sea Scope: изучение подводного мира Красного моря
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
Групповая
6 часов
Пиратское приключение в Шарм-Эль-Шейх: экскурсия на корабле с обедом
Погрузитесь в атмосферу морских приключений с экскурсией на пиратском корабле. Вас ждут снорклинг, вкусная еда и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€75 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160€144 за всё до 5 чел.
Билет на борт
4 часа
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
€30 за человека
Групповая
9 часов
Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
Провести день в открытом море, побывать на египетских Мальдивах и погрузиться в воду среди кораллов
Начало: Шарм-эль-Шейхе
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
6 часов
Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам
Насладиться прогулкой по Красному морю с максимальным комфортом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€520 за всё до 4 чел.
Круиз
8 часов
Релакс-день на Красном море: групповая прогулка на лодке
Отправиться в круиз на комфортабельном судне, отдохнуть на палубе и понаблюдать за подводным миром
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
€75 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
Отдохнуть на современной яхте и поплавать с разноцветными рыбками на экскурсии «всё включено»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
650€553 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
День в Красном море на индивидуальной яхте
Отправиться из Шарм-эль-Шейха на морскую прогулку и понырять возле трёх коралловых рифов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€650 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис3 июня 2024Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024. Вся экскурсия прошла четко,
- ЮЮлия23 мая 2024Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё - индивидуальный трансфер, недолгое ожидание
- РРената21 мая 2024Все понравилось
- ААнна17 мая 2024Экскурсию рекомендую! Началась экскурсия с подарков всем нам) дети в восторге от игрушек. Ребята повара старались, фрукты, обед с морепродуктами.
- ИИрина17 мая 2024Всем привет! Рискнули и взяли экскурсию без отзывов(видимо новая). И не пожалели. Решили сбежать из отеля и поужинать в романтической
- ААлександра16 мая 2024Отличная экскурсия. Замечательный гид, всё подсказал, где лучше сесть, где подождать. Хорошо провели время!
- РРустем15 мая 2024Все было организовано на должном уровне, поймали около 20 штук разных рыб. Ребёнок очень доволен. Всем однозначно рекомендую. Прекрасный отдых, прекрасная рыбалка. Обязательно повторим в следующий раз!
- ААлексей15 мая 2024В данной экскурсии Махмуд к сожалению является посредником, но делает все возможное для удобства гостей. Вам обеспечен индивидуальный трансфер, который
- ДДмитрий11 мая 2024Все организовано очень хорошо, единственное, взяли 2 часа, нужно брать 3 часа))
- ННаталия10 мая 2024Замечательная прогулка на яхте! Организация, количество туристов на яхте, отношение к туристам - все на высшем уровне (нам есть с чем
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Речные прогулки»
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