Паспорт (обязательно).

Завтрак.

Питьевую воду.

Солнцезащитные очки.

Фото и видео аппаратуру.

Деньги для покупки напитков, приобретения сувениров и личных расходов. Сухой паек для завтрака можно заказать на ресепшен вашего отеля за день до выезда и сказать, чтобы приготовили его к 4:00 утра (это бесплатно). При посещении священных мест просим одеваться соответственно (плечи и колени должны быть закрыты). Посещение женщинами Храмов в брюках разрешено. Женщинам обязателен головной убор или платок.

Монастырь Святой Екатерины — Греческий Православный монастырь, был построен между 548 и 565 годами н. э. По преданию, тело Екатерины, вскоре после мученической смерти (казни) за христианскую веру, исчезло, и чудесным образом было перенесено ангелами на самую высокую точку Синайских гор, которая теперь носит ее имя. Три века спустя, по воле видения, несколько монахов из Синайского монастыря нашли ее тело и погребли в саркофаге. Самое святое место в монастыре — это часовня Неопалимой Купины (построенной Святой Еленой, по просьбе её сына, императора Константина), а затем на этом месте вырос Монастырь Святой Екатерины. Православный монастырь, в центре мусульманства, сохранился до наших дней без разграбления и пожаров. Что вас ожидает Мы заберем вас из отеля на комфортабельном микроавтобусе около 5:30 утра. Время в пути составит примерно 3 часа, мы проедем вдоль живописных гор и пустыни. Сначала вы отправляетесь на утреннюю службу в действующей церкви «Базилика Преображения», расположенной на территории монастыря. Также у вас будет возможность приложиться к мощам Святой Екатерины. Далее вы увидите Куст Неопалимой Купины (упомянутый в Книге Исхода) в пламени которого Господь предстал перед Моисеем, когда тот пас овец в пустыне вблизи горы Декалога (Закона Божия), на вершине которой Бог передал «10 Заповедей» Моисею. И когда Моисей подошёл к кусту, чтобы посмотреть, «отчего куст горит огнём, но не сгорает» воззвал его, вывести из Египта сынов Израилевых в Обетованную землю. Этот священный куст впоследствии был перенесен на несколько метров во внутренний двор монастыря, а на прежнем месте выстроена часовня Благовещения или Неопалимой Купины (находится за алтарной частью Базилики Преображения) с серебряной звездой, указывающей на место, где корни куста выходили из земли. Колодец Моисея в комплексе Mонастырь Cвятой Екатерины расположен к северу от базилики Преображения и считается тем колодцем, у которого, согласно Библии, Моисей встретил семь дочерей мадиамского священника Рагуила. Он и в настоящее время продолжает снабжать монастырь водой. Mонастырь Cвятой Екатерины является хранителем Библиотеки известной исключительной коллекцией раннехристианских икон, так же библиотека монастыря занимает 2 место в мире после Ватикана — по количеству хранящихся в ней христианских книг (вход в библиотеку и музей за дополнительную плату $5). Склеп (Оссуарий) и кладбище расположены вне монастырских стен, рядом с садом. На кладбище имеется часовня святого Трифона и семь могил, которые используются неоднократно. По прошествии определённого времени кости извлекаются из могилы и помещаются в оссуарий. Сад расположен на северо-западе от монастырских стен и соединяется с монастырём древним подземным ходом, используемым по настоящее время. На одной из террас выращиваются яблони, груши, гранаты, абрикосы, сливы, айва, шелковица, миндаль, вишни, виноград. Другая терраса отведена под масличный сад, обеспечивающий монастырь оливковым маслом. В саду также выращивают овощи для монастырского стола. В начале XX века монастырский сад считался одним из лучших в Египте. После экскурсии по монастырю, Вы отправитесь в город Дахаб, где у Вас будет обед в ресторане. Далее, после обеда, Вы сможете приобрести сувениры для вас и ваших близких. Возвращение в Шарм-Эль-Шейх около 17:00. Важная информация Не забудьте взять с собой: