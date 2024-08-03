Пригашаем вас увидеть все красоты и достопримечательности древнего загадочного Каира своими глазами в формате индивидуальной экскурсии. Конечно, энциклопедии и учебники неплохо, экшн-фильмы — занимательно, рассказы друзей и знакомых — увлекательно, однако ничто не ознакомит вас с великой Древнеегипетской цивилизацией лучше, чем непосредственное соприкосновение с ее выдающимися артефактами в рамках обзорного маршрута.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
В Древний Каир на минивэне
Приглашаем вас на незабываемую индивидуальную экскурсию в древний и загадочный Каир — сердце Египта и жемчужину Востока! На этой экскурсии вы окунетесь в величие Древнеегипетской цивилизации, ощутите дух истории и увидите её величайшие артефакты воочию. Ничто не сравнится с непосредственным соприкосновением с великими достопримечательностями Каира в формате индивидуальной экскурсии на комфортабельном минивене. Наши русскоязычные гиды с профильным образованием и лицензиями обладают большим опытом и подарят вам уникальный опыт погружения в историю и культуру Египта. Программа маршрута включает посещение Цитадели, Старого города, мечети Мухаммеда Али, площади Тахрир, Египетского национального музея, комплекса Гизы с его пирамидами и сфинксом, а также возможность прогулки по Нилу. Отправляйтесь с нами в это захватывающее путешествие, чтобы ощутить всю магию и величие Древнего Египта, а затем вернуться в Шарм-эль-Шейх с незабываемыми впечатлениями! Важная информация:• Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию.
Экскурсию для вас проведет профессиональный лицензированный гид-египтолог, прекрасно владеющий русским языком.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каирская цитадель
- Египетский музей
- Пирамиды Гизы
- Старый город
- Мечеть Мухаммеда Али
- Площадь Тахрир
Что включено
- Услуги профессионального гида-египтолога
- Обед
- Транспорт
Что не входит в цену
- Напитки во время обеда
- Прогулка по Нилу
- Каирская цитадель - 12$
- Египетский музей - 12$
- Пирамиды Гизы - 14$
Место начала и завершения?
Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 19 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию. Например, есть возможность добавить христианскую церковь (Висячая церковь - самая известная коптская христианская церковь в Каире, церковь Пресвятой Девы Марии)
- Важно:
- Обед входит в стоимость программы
- Экскурсию для вас проведет профессиональный лицензированный гид-египтолог, прекрасно владеющий русским языком
- Напитки во время обеда оплачиваются отдельно
- Прогулка по Нилу оплачивается отдельно (стоимость по запросу - зависит от сезона)
- Дополнительные расходы:
- Каирская цитадель - 12$
- Египетский музей - 12$
- Пирамиды Гизы - 14$
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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