В Древний Каир на минивэне

Приглашаем вас на незабываемую индивидуальную экскурсию в древний и загадочный Каир — сердце Египта и жемчужину Востока! На этой экскурсии вы окунетесь в величие Древнеегипетской цивилизации, ощутите дух истории и увидите её величайшие артефакты воочию. Ничто не сравнится с непосредственным соприкосновением с великими достопримечательностями Каира в формате индивидуальной экскурсии на комфортабельном минивене. Наши русскоязычные гиды с профильным образованием и лицензиями обладают большим опытом и подарят вам уникальный опыт погружения в историю и культуру Египта. Программа маршрута включает посещение Цитадели, Старого города, мечети Мухаммеда Али, площади Тахрир, Египетского национального музея, комплекса Гизы с его пирамидами и сфинксом, а также возможность прогулки по Нилу. Отправляйтесь с нами в это захватывающее путешествие, чтобы ощутить всю магию и величие Древнего Египта, а затем вернуться в Шарм-эль-Шейх с незабываемыми впечатлениями! Важная информация:• Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию.

Экскурсию для вас проведет профессиональный лицензированный гид-египтолог, прекрасно владеющий русским языком.