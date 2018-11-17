Что вас ждет

Заповедник Рас Мохаммед и Белый остров

Заповедник Рас Мохаммед расположен на самой южной точке Синая. Береговая линия заповедника окружена богатейшими коралловыми рифами, которые насчитывают порядка 150 видов кораллов, среди которых обитает целый мир подводных жителей — разноцветных коралловых рыбок, мурен, черепах.

Коралловые пейзажи, которыми вы сможете полюбоваться во время экскурсии на яхте из Шарм-эль-Шейха, отличаются не только самобытной разноцветной изысканной красотой, но и разнообразием — это и коралловые сады, и подводные горы, и пещеры, поросшие самыми немыслимыми коралловыми зарослями.

Белый остров — жемчужина Красного моря. Маленький островок с мелким белым песком среди толщи воды. В течение часа вы сможете наслаждаться великолепию острова.

Ваш комфорт на наших яхтах

Все яхты, на которых мы работаем новые. На борту:

2 чистых туалета,

2 этажа,

открытое место на палубе для любителей позагорать,

место на 2 этаже, где можно укрыться от солнца под тентом,

помещение, где будет проходить обед.

Комфорт и безопасность путешествия обеспечивает команда, которая обычно состоит из капитана и его помощника, повара и двух инструкторов. Все инструкторы, которые сопровождают наших туристов во время плавания с борта яхты – профессионалы и хорошо говорят на русском языке.

Во время путешествия вам будут предложены прохладительные и горячие напитки и обед. В меню: шашлык из курицы и мяса, макароны с фаршем, рис, несколько видов салатов, фрукты по сезону.

Важно знать

Возьмите с собой:

паспорт или его копию,

полотенце,

маски и ласты,

фото и видео аппаратуру,

солнцезащитные очки,

хорошее настроение.

В стоимость экскурсии включено:

автобус с кондиционером,

услуги русскоговорящего гида,

обед шашлык и напитки,

вход в Рас Мухамед.

Туристы оплачивают самостоятельно: