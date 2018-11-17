Рас Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха

Мы отправимся в морское путешествие к берегам удивительного по красоте и энергетике места -...

Мы отправимся в морское путешествие к берегам удивительного по красоте и энергетике места — заповеднику Рас Мохаммед и посетим Белый остров.

Вы полюбуетесь на коралловые пейзажи и подводный мир, увидите разноцветных коралловых рыбок, мурен и черепах.

Прогуляетесь по мелкому песочку Белого острова и сделаете яркие фото с панорамой синайских гор и пустынных ландшафтов побережья.
Рас Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха
Рас Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха
Рас Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха
Рас Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха
Рас Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха
Рас Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха

Что вы увидите 🤩

  • подводный мир заповедника Рас Мохаммед
  • Белый остров.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет

Заповедник Рас Мохаммед и Белый остров

Заповедник Рас Мохаммед расположен на самой южной точке Синая. Береговая линия заповедника окружена богатейшими коралловыми рифами, которые насчитывают порядка 150 видов кораллов, среди которых обитает целый мир подводных жителей — разноцветных коралловых рыбок, мурен, черепах.
Коралловые пейзажи, которыми вы сможете полюбоваться во время экскурсии на яхте из Шарм-эль-Шейха, отличаются не только самобытной разноцветной изысканной красотой, но и разнообразием — это и коралловые сады, и подводные горы, и пещеры, поросшие самыми немыслимыми коралловыми зарослями.
Белый остров — жемчужина Красного моря. Маленький островок с мелким белым песком среди толщи воды. В течение часа вы сможете наслаждаться великолепию острова.
Ваш комфорт на наших яхтах

Все яхты, на которых мы работаем новые. На борту:

  • 2 чистых туалета,
  • 2 этажа,
  • открытое место на палубе для любителей позагорать,
  • место на 2 этаже, где можно укрыться от солнца под тентом,
  • помещение, где будет проходить обед.
  • Комфорт и безопасность путешествия обеспечивает команда, которая обычно состоит из капитана и его помощника, повара и двух инструкторов. Все инструкторы, которые сопровождают наших туристов во время плавания с борта яхты – профессионалы и хорошо говорят на русском языке.
  • Во время путешествия вам будут предложены прохладительные и горячие напитки и обед. В меню: шашлык из курицы и мяса, макароны с фаршем, рис, несколько видов салатов, фрукты по сезону.
Важно знать

Возьмите с собой:

  • паспорт или его копию,
  • полотенце,
  • маски и ласты,
  • фото и видео аппаратуру,
  • солнцезащитные очки,
  • хорошее настроение.

В стоимость экскурсии включено:

  • автобус с кондиционером,
  • услуги русскоговорящего гида,
  • обед шашлык и напитки,
  • вход в Рас Мухамед.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • маска и ласты.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • автобус с кондиционером
  • услуги русскоговорящего гида
  • обед шашлык и напитки
  • вход в Рас Мухамед.
Что не входит?
  • маска и ласты.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Что важно знать?
  • Возьмите с собой:
  • паспорт или его копию
  • полотенце
  • маски и ласты
  • фото и видео аппаратуру
  • солнцезащитные очки
  • хорошее настроение.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30
Экскурсия длится около 8 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30

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