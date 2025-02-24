Заповедник Набк – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедник Набк» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $24. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
На квадроциклах
На верблюдах
9 часов
161 отзыв
Водная прогулка
Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где каждый момент - это новое открытие. От каньонов до коралловых рифов, каждый шаг обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
$26 за человека
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
5 часов
4 отзыва
Билеты
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье, с 09:00 до 12:00
19 апр в 10:30
22 апр в 10:30
$220 за экскурсию
Цветной каньон Салама и Дахаб
На автобусе
8 часов
36 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Цветной каньон Салама и Дахаб
Начало: Ваш отель
Расписание: воскресенье, среда, четверг и пятница 07:30 (в зависимости от отеля)
Завтра в 07:30
20 апр в 07:30
$24 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Radmila
    24 февраля 2025
    День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
    Были на экскурсии с Анастасией в феврале 2025! Отличный опыт! Укромный пляж с уникальным для Шарм Эль Шейха песчаным мягким берегом
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    и спокойной атмосферой, невероятной красоты рифы, подобных им мы нигде ранее не видели и были впечатлены яркостью цветов и разнообразием морских обитателей! Пространство OSPREY заслуживает особого внимания, так как является довольно нетипичным для Шарма, что нас приятно удивило: очень вкусная еда, чисто, интерьер стильный с органично подобранными деталями; Особое спасибо Анастасии - очень приятный собеседник, который искренне любит свое дело и Египет, знает все секреты и нюансы, с ней вы можете расслабиться и просто наслаждаться поездкой. Будем брать у нее и другие экскурсии!

  • А
    Андрей
    18 декабря 2024
    День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
    Красивые оифы, много рыб, вкусный обед, вообщем уникальное место!
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
    Я за индивидуальные экскурсии!) Про Анастасию, она петербурженка, это значит, что внимательна, спокойна и доброжелательная, конечно признак сегодняшнего времени, делает
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    отличные фото! Прекрасная, обзорно-эстетическая экскурсия,Анастасия совместила не утомительную поездку в пустыню и коралловый риф, обед. По московским мерками при подъезде к ресторану нет вау эффекта, но заходишь внутрь и уютно, есть места для панорамных фото с чудесным видом на море, обед вкусный по всем меркам!!!! Хочу обратить ваше внимание, что в отличае от группового тура, вы можете немного отклониться от маршрута или от темы, все в ваших руках)

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Заповедник Набк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
  2. День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
  3. Цветной каньон Салама и Дахаб
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Белый остров
  8. Остров Тиран
  9. Старый город
  10. Петра
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в апреле 2025
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Заповедник Набк" можно забронировать 3 экскурсии от 24 до 220. Туристы уже оставили гидам 201 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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