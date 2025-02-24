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и спокойной атмосферой, невероятной красоты рифы, подобных им мы нигде ранее не видели и были впечатлены яркостью цветов и разнообразием морских обитателей! Пространство OSPREY заслуживает особого внимания, так как является довольно нетипичным для Шарма, что нас приятно удивило: очень вкусная еда, чисто, интерьер стильный с органично подобранными деталями; Особое спасибо Анастасии - очень приятный собеседник, который искренне любит свое дело и Египет, знает все секреты и нюансы, с ней вы можете расслабиться и просто наслаждаться поездкой. Будем брать у нее и другие экскурсии!