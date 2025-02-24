Водная прогулка
Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где каждый момент - это новое открытие. От каньонов до коралловых рифов, каждый шаг обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
$26 за человека
Билеты
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье, с 09:00 до 12:00
19 апр в 10:30
22 апр в 10:30
$220 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Цветной каньон Салама и Дахаб
Начало: Ваш отель
Расписание: воскресенье, среда, четверг и пятница 07:30 (в зависимости от отеля)
Завтра в 07:30
20 апр в 07:30
$24 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- RRadmila24 февраля 2025Были на экскурсии с Анастасией в феврале 2025! Отличный опыт! Укромный пляж с уникальным для Шарм Эль Шейха песчаным мягким берегом
- ААндрей18 декабря 2024Красивые оифы, много рыб, вкусный обед, вообщем уникальное место!
- ООльга27 мая 2024Я за индивидуальные экскурсии!) Про Анастасию, она петербурженка, это значит, что внимательна, спокойна и доброжелательная, конечно признак сегодняшнего времени, делает
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Заповедник Набк»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в апреле 2025
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Заповедник Набк" можно забронировать 3 экскурсии от 24 до 220. Туристы уже оставили гидам 201 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Шарм-Эль-Шейхе на 2025 год по теме «Заповедник Набк», 201 ⭐ отзыв, цены от $24. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь