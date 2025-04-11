Водная прогулка
Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где каждый момент - это новое открытие. От каньонов до коралловых рифов, каждый шаг обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
$26 за человека
Водная прогулка
Экскурсия «Египетские Мальдивы»: дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Исследуйте красоты подводного мира Рас Мохаммеда в компании опытного инструктора. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
19 апр в 08:00
20 апр в 08:00
$27 за человека
Водная прогулка
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
19 апр в 07:30
$16 за человека
Водная прогулка
Египетские Мальдивы на яхте с купанием
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 07:30
Завтра в 07:30
19 апр в 07:30
$32 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна11 апреля 2025Нам всё понравилось. Гид был внимательный. Рассказывал о заповеднике. Хотелось бы конечно, чтобы на таких локациях стояли урны в большом количестве.
- DDanila9 апреля 2025Шикарная экскурсия! Увидели абсолютно все и разом за небольшой бюджет. Был и снорклинг, красивый каньен, катание на квадроциклах, катание на
- ААнна9 апреля 2025Впечатления от экскурсии остались неоднозначные. Очень много неорганизованности. Приехали сначала кататься на квадроциклах, там в итоге все было занято, поэтому
- ККирилл9 апреля 2025Вчера побывали на экскурсии с дайвингом — в целом впечатления остались очень хорошие. Яхта «Адам» оказалась отличной: чисто, комфортно, вкусная
- ЕЕвгений7 апреля 2025Отличная лодка, команда профессиональных дайверов, правда инструктаж был не достаточно полный, но его хватило. Я заказывал два погружения, но так
- ЯЯна3 апреля 2025Трансфер приехал за нами вовремя. По приезде в порт, нас встретил инструктор по дайвингу Ислам. На яхте провел полный инструктаж.
- ААйгуль31 марта 2025Вечером решили поехать и через 5 минут со мной связались, подтвердили экскурсию и уже утром мы поехали. К сожалению, было
- ААлия22 августа 2024Всем привет. Меня зовут Алия Хочу поделиться со своими эмоциями. Это был не забываемый, полно эмоций отдых. Инструкторы по дайвинг, особый респект. Добрые, ответственные, вежливые
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Белый каньон»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в апреле 2025
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Белый каньон" можно забронировать 4 экскурсии от 16 до 32. Туристы уже оставили гидам 474 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Шарм-Эль-Шейхе на 2025 год по теме «Белый каньон», 474 ⭐ отзыва, цены от $16. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь