Белый каньон – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 4 экскурсии в категории «Белый каньон» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $16. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
На квадроциклах
На верблюдах
9 часов
161 отзыв
Водная прогулка
Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где каждый момент - это новое открытие. От каньонов до коралловых рифов, каждый шаг обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
$26 за человека
Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
10 часов
193 отзыва
Водная прогулка
Экскурсия «Египетские Мальдивы»: дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Исследуйте красоты подводного мира Рас Мохаммеда в компании опытного инструктора. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
19 апр в 08:00
20 апр в 08:00
$27 за человека
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
На автобусе
6 часов
103 отзыва
Водная прогулка
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
19 апр в 07:30
$16 за человека
Египетские Мальдивы на яхте с купанием
На яхте
7 часов
17 отзывов
Водная прогулка
Египетские Мальдивы на яхте с купанием
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 07:30
Завтра в 07:30
19 апр в 07:30
$32 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    11 апреля 2025
    В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
    Нам всё понравилось. Гид был внимательный. Рассказывал о заповеднике. Хотелось бы конечно, чтобы на таких локациях стояли урны в большом количестве.
  • D
    Danila
    9 апреля 2025
    Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
    Шикарная экскурсия! Увидели абсолютно все и разом за небольшой бюджет. Был и снорклинг, красивый каньен, катание на квадроциклах, катание на
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    верблюде и чай у бедуинов. Экскурсия понравилась на все 1000%, экскурсовод Мага (Мехди) сделал всё для того чтобы каждый получил полный восторг от экскурсии. Советую абсолютно всем побывать на этой экскурсии, для себя каждый найдет в ней что-то интересное, ну или как минимум разнообразно или весело проведет целый день за пределами отеля!

  • А
    Анна
    9 апреля 2025
    Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
    Впечатления от экскурсии остались неоднозначные. Очень много неорганизованности. Приехали сначала кататься на квадроциклах, там в итоге все было занято, поэтому
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    гид сказал, что сначала будут верблюды, снорклинг и обед. Снорклить даже в гидрокостюме было очень холодно, так как бухта продуваемая со всех сторон ветрами. Ничего особенного из подводного мира там не было. В нашем отеле риф был круче. Далее мы поехали обратно на квадроциклы, их опять не было в наличии, это уже было смешно. Прождали еще полчаса. Чтобы покататься минут 15-20 по дороге и общественному пляжу. До этого я уже каталась в Хургаде по пустыне, и это конечно небо и земля. Самое лучшее впечатление от экскурсии осталось от посещения каньона и экстремальной поездки на джипах по пустыне. Гид Мага приятный человек. Но наша экскурсия длилась 12 часов, вместо 9. Все очень устали. Но посещение каньона сгладило впечатления. К сожалению, это была самая неорганизованная поездка за все периоды моего отдыха.

  • К
    Кирилл
    9 апреля 2025
    Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
    Вчера побывали на экскурсии с дайвингом — в целом впечатления остались очень хорошие. Яхта «Адам» оказалась отличной: чисто, комфортно, вкусная
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    еда — всё на уровне. Было три остановки, погода порадовала, команда тоже — приветливые, внимательные, знают своё дело. Что касается самих локаций — Белый остров немного разочаровал. Во-первых, был прилив, во-вторых, слишком много людей, так что особой красоты и уединения не прочувствовалось. Теперь о минусах (скорее, наблюдениях): 1. Утром пришлось долго ждать туристов из нашего же отеля. Мы, наоборот, торопились, завтрак буквально впихнули в себя на бегу. Это, конечно, не к организаторам претензия, а скорее к безответственным туристам. 2. Дайвинг… Тут ожидания немного не совпали с реальностью. Мы думали, что сможем хоть немного поплавать самостоятельно, под контролем инструктора. Тем более, что на инструктаже показывали жесты и объясняли взаимодействие. Но в итоге всё свелось к тому, что ты просто расслабляешься, дышишь и тебя «катают», как ребёнка. Зачем дали ласты — тоже вопрос, ведь ими воспользоваться толком не дали. Да, понятно, безопасность — прежде всего. Инструкторы молодцы, к ним никаких претензий. Подводный мир прекрасен — рифы, миллионы рыб — всё это, конечно, завораживает. Самый большой минус — это подводный фотограф. Он отнял кучу времени, заставлял позировать, и создавал ощущение, что всё погружение — это не ради впечатлений, а ради фото. Было бы здорово, если бы организаторы обратили внимание на этот момент.

  • Е
    Евгений
    7 апреля 2025
    Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
    Отличная лодка, команда профессиональных дайверов, правда инструктаж был не достаточно полный, но его хватило. Я заказывал два погружения, но так
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    как у меня был сертификат дайвера, то я сомневался, доплачивать за погружение на большую глубину или нет. В итоге доплатил 40$ и ни разу не пожалел. Море Красного моря просто космос…!!! Очень доволен погружением! После двух погружений был сносный обед, ничего особенного, но в целом неплохо. Далее пошли на песчаный остров. Был фотограф, но у него какие то неадекватные ценники, нужно очень сильно торговаться. На обратном пути попались дельфины и киты белухи! В целом, при небольших минусах, поездка очень понравилась

  • Я
    Яна
    3 апреля 2025
    Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
    Трансфер приехал за нами вовремя. По приезде в порт, нас встретил инструктор по дайвингу Ислам. На яхте провел полный инструктаж.
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    Очень сильно волновалась и никак не могла погрузиться. Спасибо огромное инструктору Исламу, который помог успокоиться и терпеливо ждал пока я отважусь погрузится. Все погружение держал меня за руку и показывал разных рыбок. Так же спасибо всей команде яхты «Сарияна», за это незабываемое маленькое путешествие❤️

  • А
    Айгуль
    31 марта 2025
    В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
    Вечером решили поехать и через 5 минут со мной связались, подтвердили экскурсию и уже утром мы поехали. К сожалению, было
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    ветрено и море немного волновалось, поэтому полноценно риф не смогли оценить, поплавали, полюбовались рыбками, но вода была слегка мутновата. Остальные локации полностью соответствуют описанию. Хотелось быть чуть больше времени для мангровых зарослей. Выехали в 8:30, вернулись в 13:40, успели на обед, за что отдельное спасибо!

  • А
    Алия
    22 августа 2024
    Египетские Мальдивы на яхте с купанием
    Всем привет. Меня зовут Алия Хочу поделиться со своими эмоциями. Это был не забываемый, полно эмоций отдых. Инструкторы по дайвинг, особый респект. Добрые, ответственные, вежливые

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Белый каньон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
  2. Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
  3. В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
  4. Египетские Мальдивы на яхте с купанием
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Белый остров
  8. Остров Тиран
  9. Старый город
  10. Петра
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в апреле 2025
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Белый каньон" можно забронировать 4 экскурсии от 16 до 32. Туристы уже оставили гидам 474 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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