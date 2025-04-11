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еда — всё на уровне. Было три остановки, погода порадовала, команда тоже — приветливые, внимательные, знают своё дело. Что касается самих локаций — Белый остров немного разочаровал. Во-первых, был прилив, во-вторых, слишком много людей, так что особой красоты и уединения не прочувствовалось. Теперь о минусах (скорее, наблюдениях): 1. Утром пришлось долго ждать туристов из нашего же отеля. Мы, наоборот, торопились, завтрак буквально впихнули в себя на бегу. Это, конечно, не к организаторам претензия, а скорее к безответственным туристам. 2. Дайвинг… Тут ожидания немного не совпали с реальностью. Мы думали, что сможем хоть немного поплавать самостоятельно, под контролем инструктора. Тем более, что на инструктаже показывали жесты и объясняли взаимодействие. Но в итоге всё свелось к тому, что ты просто расслабляешься, дышишь и тебя «катают», как ребёнка. Зачем дали ласты — тоже вопрос, ведь ими воспользоваться толком не дали. Да, понятно, безопасность — прежде всего. Инструкторы молодцы, к ним никаких претензий. Подводный мир прекрасен — рифы, миллионы рыб — всё это, конечно, завораживает. Самый большой минус — это подводный фотограф. Он отнял кучу времени, заставлял позировать, и создавал ощущение, что всё погружение — это не ради впечатлений, а ради фото. Было бы здорово, если бы организаторы обратили внимание на этот момент.