Шарм-эш-Шейх - не только море (обзорная по городу)

Шарм-эш-Шейх - не только море

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Вы увидите главные достопримечательности города — площадь Сохо, Старый город, мечети и кроме этого побываете в необычных и нетуристических местах, чтобы прочувствовать городской колорит. За пределами отеля вас ждёт молодой, но интересный город!
Шарм-эш-Шейх - не только море (обзорная по городу)
Шарм-эш-Шейх - не только море (обзорная по городу)
Шарм-эш-Шейх - не только море (обзорная по городу)
Шарм-эш-Шейх - не только море (обзорная по городу)
Шарм-эш-Шейх - не только море (обзорная по городу)
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Мечеть Эль Мустафа (осмотр снаружи)
  • Коптский собор «Жители неба»
  • Олд Маркет, или Старый город и базар
  • Мечеть Эль Сахаба
  • Необыкновенное кафе Фарша
  • Площадь Сохо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Исследуйте Шарм-эль-Шейх.
  • На обзорной экскурсии вы полюбуетесь двумя мечетями и посетите христианский собор. Разберетесь, как и чем живут египтяне и, конечно, узнаете больше об истории и мифах Египта. Поищете лучшие сувениры на восточном базаре, сделаете интересные фото в знаменитом кафе и прогуляетесь по сияющей площади Сохо. Мечеть Эль Мустафа (осмотр снаружи). До постройки мечети Эль Сахаба в 2016 году Эль Мустафа была крупнейшей мечетью Шарма — однако красота ее не померкла. Вы полюбуетесь этим монументальным и притом изящным храмом, а я расскажу об особенностях ислама в Египте.
  • Коптский собор «Жители неба». Многих путешественников удивляет, что Египет — самая христианская страна Ближнего Востока. Как эта конфессия закрепилась здесь и как чувствует себя сегодня? Поговорим об этом и посетим великолепную церковь с красочными витражами и росписями. Олд Маркет, или Старый город и базар. Наш город-курорт молодой, поэтому исторических зданий здесь вы не увидите. Но погрузитесь в колорит восточного базара: у вас будет свободное время (около 1 часа) для прогулки среди сувенирных магазинов и лавочек. А еще я покажу вам резную мечеть Эль Сахаба.
  • Необыкновенное кафе Фарша — самое инстаграмное, сказочное и романтичное место в Шарм-эль-Шейхе, где обязан побывать каждый путешественник. Вас ждет обзорный вид на это фактурное кафе: повсюду здесь поломанные двери, кособокие лавки, битые кувшины и вазоны для цветов. Площадь Сохо — европеизированный уголок в Шарме, созданный для вечернего променада, чем мы и займемся. Вы не пропустите танцующий фонтан и сделаете отличные фотографии.

Важная информация:

  • Экскурсия проходит на комфортном легковом авто (с кондиционером). Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно.
  • Экскурсию лучше бронировать на вечернее время (чтобы вы успели на ужин в отеле, или отправиться знакомиться с городом после ужина).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги трансфера
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительные расходы не предусмотрены
Место начала и завершения?
Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на комфортном легковом авто (с кондиционером). Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно.
  • Экскурсию лучше бронировать на вечернее время (чтобы вы успели на ужин в отеле, или отправиться знакомиться с городом после ужина)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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