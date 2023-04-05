Шарм-эш-Шейх - не только море
Вы увидите главные достопримечательности города — площадь Сохо, Старый город, мечети и кроме этого побываете в необычных и нетуристических местах, чтобы прочувствовать городской колорит. За пределами отеля вас ждёт молодой, но интересный город!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мечеть Эль Мустафа (осмотр снаружи)
- Коптский собор «Жители неба»
- Олд Маркет, или Старый город и базар
- Мечеть Эль Сахаба
- Необыкновенное кафе Фарша
- Площадь Сохо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Исследуйте Шарм-эль-Шейх.
- На обзорной экскурсии вы полюбуетесь двумя мечетями и посетите христианский собор. Разберетесь, как и чем живут египтяне и, конечно, узнаете больше об истории и мифах Египта. Поищете лучшие сувениры на восточном базаре, сделаете интересные фото в знаменитом кафе и прогуляетесь по сияющей площади Сохо. Мечеть Эль Мустафа (осмотр снаружи). До постройки мечети Эль Сахаба в 2016 году Эль Мустафа была крупнейшей мечетью Шарма — однако красота ее не померкла. Вы полюбуетесь этим монументальным и притом изящным храмом, а я расскажу об особенностях ислама в Египте.
- Коптский собор «Жители неба». Многих путешественников удивляет, что Египет — самая христианская страна Ближнего Востока. Как эта конфессия закрепилась здесь и как чувствует себя сегодня? Поговорим об этом и посетим великолепную церковь с красочными витражами и росписями. Олд Маркет, или Старый город и базар. Наш город-курорт молодой, поэтому исторических зданий здесь вы не увидите. Но погрузитесь в колорит восточного базара: у вас будет свободное время (около 1 часа) для прогулки среди сувенирных магазинов и лавочек. А еще я покажу вам резную мечеть Эль Сахаба.
- Необыкновенное кафе Фарша — самое инстаграмное, сказочное и романтичное место в Шарм-эль-Шейхе, где обязан побывать каждый путешественник. Вас ждет обзорный вид на это фактурное кафе: повсюду здесь поломанные двери, кособокие лавки, битые кувшины и вазоны для цветов. Площадь Сохо — европеизированный уголок в Шарме, созданный для вечернего променада, чем мы и займемся. Вы не пропустите танцующий фонтан и сделаете отличные фотографии.
Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортном легковом авто (с кондиционером). Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно.
- Экскурсию лучше бронировать на вечернее время (чтобы вы успели на ужин в отеле, или отправиться знакомиться с городом после ужина).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги трансфера
- Услуги гида
- Что не входит
- Дополнительные расходы не предусмотрены
- Место начала и завершения?
- Отель размещения
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортном легковом авто (с кондиционером). Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно.
- Экскурсию лучше бронировать на вечернее время (чтобы вы успели на ужин в отеле, или отправиться знакомиться с городом после ужина)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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