1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на Старом рынке Шарм-эль-Шейха. Откройте для себя уникальные товары и сувениры в сопровождении опытного гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
«Вы погуляете по яркому восточному базару, где можно найти оригинальные сувениры и пряности на любой вкус»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места
Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Старый город и восточный базар»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€65 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия29 мая 2024Поездка в старый город прошла замечательно. Валид(наш гид) был очень внимателен при встрече, подарил небольшой сувенир, по дороге рассказал о
- ЕЕлизавета27 мая 2024Спасибо, все прошло хорошо)
- ЮЮлия27 апреля 2024Все понравилось
- ТТатьяна17 апреля 2024Спасибо за потрясающую экскурсию! Валид встретил нас около отеля, сразу же подарил подарки, это очень приятно. Всю дорогу до рынка
- OOlga5 апреля 2024Благодарим нашего гида Богдади за содержательную экскурсию. Мы были с двумя детьми 12 и 5 лет. Очень интересно было послушать про историю и современность Египта.
- ЛЛариса6 марта 2024Чудесное утро в музее и в старом городе. Мы надеялись узнать много интересного об истории Египта, и наш веселый и дружелюбный
- ААлександр21 февраля 2024Анастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помогла организовать несколько "заказных" мероприятий. Лоай - отличный, харизматичный проводник. Буду советовать Анастасию друзьям и обращусь вновь если снова вернусь в Шарм на отдых.
- ЕЕлена16 февраля 2024Посетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведение мероприятия. Нас сопровождал гид
- ВВладимир28 ноября 2023Экскурсию проводил Лоай: отвез и показал два мечети, коптский храм. Мечети красивые, храм очень необычный, советую всем посмотреть его. Лоай
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Базары»
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