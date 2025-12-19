Вы отправитесь на морскую прогулку к заповедным рифам и красивым локациям Красного моря. У вас будет время для снорклинга или дайвинга, опытный инструктор поможет безопасно исследовать подводный мир. Вы остановитесь у Белого острова, поплаваете среди рыб и кораллов, насладитесь купанием и солнечными видами, а на яхте вас ждут обед и прохладительные напитки.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

Трансфер из отеля (около 8:00). Точное время сообщим после бронирования. Дорога до порта занимает от 15 до 40 минут в зависимости от расположения отеля.

Прибытие в порт. Здесь можно арендовать маски, ласты и спасательные жилеты за дополнительную плату.

Выход на яхте в море (около 10:00). Отправимся в сторону заповедника. Время зависит от разрешения полиции.

Снорклинг или дайвинг на рифе. Сделаем две остановки по ~1 часу каждая или одну продолжительную — 1,5–2 часа. Решение принимает гид на месте. Длительность погружения — до 15 минут (с учётом подготовки). Глубина — до 7 метров.

Остановка у Белого острова. Доберёмся до него вплавь — около 20 метров.

Обед на яхте. Шведский стол + безалкогольные напитки весь день: чай, кофе, газированные напитки.

Возвращение в порт (около 17:00). Завершим морскую часть программы.

Трансфер в отель (около 18:00). Время прибытия может отличаться в зависимости от местонахождения вашего отеля.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено: трансфер, обед и напитки на яхте

Перед всеми активностями обязательно проводится инструктаж по технике безопасности

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются: