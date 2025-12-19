На яхте - из Шарм-эль-Шейха по заповеднику Рас-Мохаммед и к Белому острову
Идеальный день для тех, кто любит море, природу и красивый отдых
Вы отправитесь на морскую прогулку к заповедным рифам и красивым локациям Красного моря.
У вас будет время для снорклинга или дайвинга, опытный инструктор поможет безопасно исследовать подводный мир.
Вы остановитесь у Белого острова, поплаваете среди рыб и кораллов, насладитесь купанием и солнечными видами, а на яхте вас ждут обед и прохладительные напитки.
Описание водной прогулки
Трансфер из отеля (около 8:00). Точное время сообщим после бронирования. Дорога до порта занимает от 15 до 40 минут в зависимости от расположения отеля.
Прибытие в порт. Здесь можно арендовать маски, ласты и спасательные жилеты за дополнительную плату.
Выход на яхте в море (около 10:00). Отправимся в сторону заповедника. Время зависит от разрешения полиции.
Снорклинг или дайвинг на рифе. Сделаем две остановки по ~1 часу каждая или одну продолжительную — 1,5–2 часа. Решение принимает гид на месте. Длительность погружения — до 15 минут (с учётом подготовки). Глубина — до 7 метров.
Остановка у Белого острова. Доберёмся до него вплавь — около 20 метров.
Обед на яхте. Шведский стол + безалкогольные напитки весь день: чай, кофе, газированные напитки.
Возвращение в порт (около 17:00). Завершим морскую часть программы.
Трансфер в отель (около 18:00). Время прибытия может отличаться в зависимости от местонахождения вашего отеля.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включено: трансфер, обед и напитки на яхте
Перед всеми активностями обязательно проводится инструктаж по технике безопасности
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
аренда масок, ласт и плавательных жилетов — $2–4 за одну вещь
дайвинг — $12 за одно погружение. Цена действует только при бронировании заранее, на месте цена выше
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$53
Дети до 11 лет
$43
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Провела экскурсии для 514 туристов
Здравствуйте! Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицензированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!