Diaa M. проводит ещё 5 экскурсий

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В Каир на автобусе из Шарм-эль-Шейха

Diaa M.
Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Экскурсия ⛳ Каир на автобусе 🚌 из Шарм-эль-Шейха позволит увидеть собственными глазами основу древней цивилизации и её особенности, позволит увидеть самые древние и самые крупные на свете исторические памятники — Пирамиды, которые возносятся к небу между серебристо-жёлтой пустыней и оливково-коричневой величественной рекой, позволит посетить главное хранилище всех древностей этой страны — Египетский национальный музей 🖼, посвященный истории 📖 Египта, в котором любой путешественник и любознательный турист откроет для себя очень много нового!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $50 за человека

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В Каир на автобусе из Шарм-эль-Шейха
В Каир на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Ключевые моменты экскурсии:• Познакомьтесь в Каире с настоящим образом жизни Египтян;
  • Посмотрите на один из самых больших густонаселенных городов Африки;
  • Побывайте в Египетском музее, где собрана самая большая коллекция экспонатов древностей в мире;
  • Проплывите по Нилу на теплоходе и увидите Каир совсем другим;
  • Пообедайте в хорошем ресторане;
  • Осмотрите самые крупные на свете исторические памятники — Пирамиды Гизы;
  • Собственными глазами посмотрите на легендарного Сфинкса. Что вас ожидает:Экскурсия начнётся после полночи (в зависимости от расположения вашего отеля). Дорога в одну сторону займет около 6–7 часов от первого блокпоста (в 30 км от Шарм-эль-Шейха). После проезда блокпоста, автобус будет ехать ещё около трёх часов, с остановкой для отдыха, где можно позавтракать и сходить в туалет.
  • Приезжаем в Каир и осмотрим один из самых больших густонаселенных городов Африки. Далее oтправляемся в Египетский музей 🖼, где собрано огромное количество египетских артефактов. В музее, состоящем более чем из ста залов, находятся уникальные экспонаты, возраст которых около пяти тысяч лет. Там находятся уникальные свитки, манускрипты и бытовые предметы. Вы увидите статуи самых известных фараонов, таких как Хеопс, Хефрен, Микерин, Хатшепсут, Эхнатон и других. Полюбуетесь на золотые саркофаги, статуи и сокровища из гробницы самого Тутанхамона. В Египетском музее куда не посмотришь — увидишь что-то интересное.
  • После этого, для желающих прогулка 👣 по реке Нил (за доп. плату). А после вкусный обед (шведский стол) в ресторане.
  • После обеда вы oтправитесь в точку на карте мира, где замирает время, и увидите символ Египта — Пирамиды. В Египте насчитывается более 100 пирамид, но самые знаменитые — пирамиды Гизы, одно из чудес света. Гиза — пригород Каира, который пользуется мировой славой. Именно здесь расположена еще одна главная достопримечательность 🏛️ Египта — легендарный Большой Сфинкс, который притягивал и притягивает мысли и взоры миллионов людей с разных континентов планеты. Загадочные пирамиды, до сих пор остаются нераскрытой тайной. Далее вы посетите Музей папируса, где вам расскажут и покажут, как изготавливали папирус в древности или Фабрику ароматов и масел. Важная информация• Возьмите с собой: головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле), удобную обувь, тёплая одежда зимой.
  • Для завтрака, пожалуйста, предварительно в отеле закажите сухой паёк и заберите его с собой на экскурсию/ для посещения туалета нужны мелкие деньги.
Что входит
  • Трансфер в современном автобусе с кондиционером и с туалетом
  • Русско-говорящий гид экскурсовод-египтолог в Каире
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
  • Посещение Египетского музея с Русско-говорящим Гидом — египтологом
  • Посещение пирамид в Гизе с Русско-говорящим Гидом — египтологом
  • Посещение легендарного Сфинкса с Русско-говорящим Гидом — египтологом
  • Обед в ресторане в Каире.
Что не входит
  • Напитки в ресторане
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Прогулка по реке Нил
  • Билет на фотоаппарат в Египетском музее
  • Билет на видеокамеру в Египетском музее
  • Осмотр внутренних помещений Пирамиды.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
В Каир на автобусе из Шарм-эль-Шейха
В Каир на автобусе из Шарм-эль-Шейха
В Каир на автобусе из Шарм-эль-Шейха
В Каир на автобусе из Шарм-эль-Шейха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
Diaa M.
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