Diaa M. проводит ещё 5 экскурсий

Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха

Экскурсия ⛳ Каир на автобусе 🚌 из Шарм-эль-Шейха позволит увидеть собственными глазами основу древней цивилизации и её особенности, позволит увидеть самые древние и самые крупные на свете исторические памятники — Пирамиды, которые возносятся к небу между серебристо-жёлтой пустыней и оливково-коричневой величественной рекой, позволит посетить главное хранилище всех древностей этой страны — Египетский национальный музей 🖼, посвященный истории 📖 Египта, в котором любой путешественник и любознательный турист откроет для себя очень много нового!