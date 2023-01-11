Это вариант для тех, кто хочет совместить морскую прогулку с плаванием в маске среди разноцветных рыбок на коралловом рифе. Море у острова Тиран — идеальная локация для наблюдения за жизнью морских обитателей. Скоростной катер и услуги капитана — в вашем распоряжении.
Вы сами выбираете, куда отправиться, а опытный водитель подскажет, где лучше сделать остановки для снорклинга.
Вы сами выбираете, куда отправиться, а опытный водитель подскажет, где лучше сделать остановки для снорклинга.
6 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Индивидуальная поездка на скоростном катере
- 🐠 Плавание с маской среди коралловых рифов
- 🌊 Возможность увидеть дельфинов
- 👨✈️ Услуги опытного капитана
- 🏨 Удобный трансфер от отеля и обратно
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми от 3 лет
Что можно увидеть
- Остров Тиран
- Коралловые рифы
- Шарм-Эль-Шейх
Описание экскурсии
Путешествие к острову и снорклинг
🚤 Сначала вы определяете продолжительность вашей поездки — 1, 2 или 3 часа. После чего вас заберет трансфер и привезет на пристань. А вот и ваш персональный катер — все на борт!
🌊 Теперь ваша задача — наслаждаться видами берегов Шарм-эль-Шейха, морским ветерком, отсутствием людей вокруг и, если вдруг очень повезет, компанией любопытных дельфинов.
🐠 Ваше место назначения — коралловые рифы у острова Тиран. Вы сами решаете, где остановиться и поплавать, а капитан подскажет места, где лучше всего нырять с маской. Подводный мир здесь словно создан для снорклинга, он красочен и разнообразен.
🏨 Вдоволь накупавшись, вы вернетесь на пристань, а оттуда трансфер отвезет вас обратно в отель.
Организационные детали
- Катер вмещает максимум 7 человек
- Длительность поездки 1, 2 или 3 часа на выбор. Стоимость указана за 1 час, каждый дополнительный час стоит 60$.
- Можно с детьми от 3 лет
- Высадка на острове Тиран не производится, так как это территория Саудовской Аравии
Как проходит поездка
- Вас будет сопровождать только капитан
- Вам выдадут маски с трубками и жилеты
- Для часовой поездки оптимальное количество остановок — 2-3
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1498 туристов
Мы — команда профессиональных русскоязычных гидов. Если вам интересен Шарм-эль-Шейх, мы будем рады открыть этот город для вас! Подбираем подходящих именно вам гидов, ведь экскурсия может быть разной. Кому-то нужен гид, который не перегружает фактами, а кто-то любит глубоко погружаться в историю. Также организуем трансфер — от легковой машины до 50-местного автобуса.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Отлично! Просто супер! Как хорошо что есть такие экскурсии, которые приносят кучу положительных эмоций за короткое время! Нам хотелось прокатится к коралам, по снорклить, но не хотелось 9 часов зависать
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Г
Все прошло просто замечательно! Все ньюансы учли и решили проблему, которая внезапно возникла за свой счет. За это особый респект, все что обещали-все выполнили. Сам остров крутой, рифы и рыбы
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В
Брали индивидуальную экскурсию на катере на 2 часа. Все остались довольны. Катер хороший, можно подключить свою музыку - прекрасная атмосфера. Сначала нас прокатили вдоль береговой линии, очень красивое море разных
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А
Брали индивидуальную экскурсию на о. Тиран, вдоль побережья ШШ и до лагуны (местные называют мальдивами), очень понравился формат, очень удобно, ни от кого не зависишь, хватило двух часов, правда маленько
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Не поставили 3, так как поняли, что снорклинг не наша тема Минус от организации - довезли от отеля на такси отлично, проводили до причала нормально.
От причала показали путь к лодкам
От причала показали путь к лодкам
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Капитан с юмором!
Все - по плану!
Для желающих искупаться - маски/трубки в наличии! Отличные впечатления!
Все - по плану!
Для желающих искупаться - маски/трубки в наличии! Отличные впечатления!
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