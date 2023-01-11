Это вариант для тех, кто хочет совместить морскую прогулку с плаванием в маске среди разноцветных рыбок на коралловом рифе. Море у острова Тиран — идеальная локация для наблюдения за жизнью морских обитателей. Скоростной катер и услуги капитана — в вашем распоряжении. Вы сами выбираете, куда отправиться, а опытный водитель подскажет, где лучше сделать остановки для снорклинга.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие к острову и снорклинг

🚤 Сначала вы определяете продолжительность вашей поездки — 1, 2 или 3 часа. После чего вас заберет трансфер и привезет на пристань. А вот и ваш персональный катер — все на борт!

🌊 Теперь ваша задача — наслаждаться видами берегов Шарм-эль-Шейха, морским ветерком, отсутствием людей вокруг и, если вдруг очень повезет, компанией любопытных дельфинов.

🐠 Ваше место назначения — коралловые рифы у острова Тиран. Вы сами решаете, где остановиться и поплавать, а капитан подскажет места, где лучше всего нырять с маской. Подводный мир здесь словно создан для снорклинга, он красочен и разнообразен.

🏨 Вдоволь накупавшись, вы вернетесь на пристань, а оттуда трансфер отвезет вас обратно в отель.

Организационные детали

Катер вмещает максимум 7 человек

Длительность поездки 1, 2 или 3 часа на выбор. Стоимость указана за 1 час, каждый дополнительный час стоит 60$.

Можно с детьми от 3 лет

Высадка на острове Тиран не производится, так как это территория Саудовской Аравии

Как проходит поездка