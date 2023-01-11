Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путешествие к острову и снорклинг
🚤 Сначала вы определяете продолжительность вашей поездки — 1, 2 или 3 часа. После чего вас заберет трансфер и привезет на пристань. А вот и ваш персональный катер — все на борт!
🌊 Теперь ваша задача — наслаждаться видами берегов Шарм-эль-Шейха, морским ветерком, отсутствием людей вокруг и, если вдруг очень повезет, компанией любопытных дельфинов.
🐠 Ваше место назначения — коралловые рифы у острова Тиран. Вы сами решаете, где остановиться и поплавать, а капитан подскажет места, где лучше всего нырять с маской. Подводный мир здесь словно создан для снорклинга, он красочен и разнообразен.
🏨 Вдоволь накупавшись, вы вернетесь на пристань, а оттуда трансфер отвезет вас обратно в отель.
Организационные детали
Катер вмещает максимум 7 человек
Длительность поездки 1, 2 или 3 часа на выбор. Стоимость указана за 1 час, каждый дополнительный час стоит 60$.
Можно с детьми от 3 лет
Как проходит поездка
Вас будет сопровождать только капитан
Вам выдадут маски с трубками и жилеты
Для часовой поездки оптимальное количество остановок — 2-3
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Нас зовут Ирина и Адель, мы вместе работаем с командой профессиональных русскоязычных гидов. Также организуем транспорт — от легковой машины до 50-местного автобуса. По запросу подбираем подходящих экскурсоводов, ведь и простая обзорная по городу может быть разной. Кому-то нужен позитивный гид, не перегружающий фактами, а кто-то любит историю. Если вам интересен Шарм-эль-Шейх, мы будем рады открыть этот город для вас!