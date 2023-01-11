Из Шарм-эль-Шейха к острову Тиран на скоростном катере

Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа

Это вариант для тех, кто хочет совместить морскую прогулку с плаванием в маске среди разноцветных рыбок на коралловом рифе. Море у острова Тиран — идеальная локация для наблюдения за жизнью морских обитателей. Скоростной катер и услуги капитана — в вашем распоряжении.

Вы сами выбираете, куда отправиться, а опытный водитель подскажет, где лучше сделать остановки для снорклинга.
Из Шарм-эль-Шейха к острову Тиран на скоростном катере
Из Шарм-эль-Шейха к острову Тиран на скоростном катере
Из Шарм-эль-Шейха к острову Тиран на скоростном катере
Из Шарм-эль-Шейха к острову Тиран на скоростном катере
Из Шарм-эль-Шейха к острову Тиран на скоростном катере
Ближайшие даты:
6
янв
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янв
8
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9
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10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие к острову и снорклинг

🚤 Сначала вы определяете продолжительность вашей поездки — 1, 2 или 3 часа. После чего вас заберет трансфер и привезет на пристань. А вот и ваш персональный катер — все на борт!

🌊 Теперь ваша задача — наслаждаться видами берегов Шарм-эль-Шейха, морским ветерком, отсутствием людей вокруг и, если вдруг очень повезет, компанией любопытных дельфинов.

🐠 Ваше место назначения — коралловые рифы у острова Тиран. Вы сами решаете, где остановиться и поплавать, а капитан подскажет места, где лучше всего нырять с маской. Подводный мир здесь словно создан для снорклинга, он красочен и разнообразен.

🏨 Вдоволь накупавшись, вы вернетесь на пристань, а оттуда трансфер отвезет вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Катер вмещает максимум 7 человек
  • Длительность поездки 1, 2 или 3 часа на выбор. Стоимость указана за 1 час, каждый дополнительный час стоит 60$.
  • Можно с детьми от 3 лет

Как проходит поездка

  • Вас будет сопровождать только капитан
  • Вам выдадут маски с трубками и жилеты
  • Для часовой поездки оптимальное количество остановок — 2-3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎ИндивидуальныеВодные развлечения🤿Подводное плавание🐼Животные🧒Можно с детьми🌃Ночные☀️Летние🏆Активный отдых🏡ВыездныеСноркелингОстров Тиран🗽Популярные местаНа острова🚤На катере

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