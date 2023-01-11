Мои заказы

Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа

Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Это вариант для тех, кто хочет совместить морскую прогулку с плаванием в маске среди разноцветных рыбок на коралловом рифе. Море у острова Тиран — идеальная локация для наблюдения за жизнью морских обитателей. Скоростной катер и услуги капитана — в вашем распоряжении.

Вы сами выбираете, куда отправиться, а опытный водитель подскажет, где лучше сделать остановки для снорклинга.
4.8
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚤 Индивидуальная поездка на скоростном катере
  • 🐠 Плавание с маской среди коралловых рифов
  • 🌊 Возможность увидеть дельфинов
  • 👨‍✈️ Услуги опытного капитана
  • 🏨 Удобный трансфер от отеля и обратно
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми от 3 лет
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа

Что можно увидеть

  • Остров Тиран
  • Коралловые рифы
  • Шарм-Эль-Шейх

Описание экскурсии

Путешествие к острову и снорклинг

🚤 Сначала вы определяете продолжительность вашей поездки — 1, 2 или 3 часа. После чего вас заберет трансфер и привезет на пристань. А вот и ваш персональный катер — все на борт!

🌊 Теперь ваша задача — наслаждаться видами берегов Шарм-эль-Шейха, морским ветерком, отсутствием людей вокруг и, если вдруг очень повезет, компанией любопытных дельфинов.

🐠 Ваше место назначения — коралловые рифы у острова Тиран. Вы сами решаете, где остановиться и поплавать, а капитан подскажет места, где лучше всего нырять с маской. Подводный мир здесь словно создан для снорклинга, он красочен и разнообразен.

🏨 Вдоволь накупавшись, вы вернетесь на пристань, а оттуда трансфер отвезет вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Катер вмещает максимум 7 человек
  • Длительность поездки 1, 2 или 3 часа на выбор. Стоимость указана за 1 час, каждый дополнительный час стоит 60$.
  • Можно с детьми от 3 лет
  • Высадка на острове Тиран не производится, так как это территория Саудовской Аравии

Как проходит поездка

  • Вас будет сопровождать только капитан
  • Вам выдадут маски с трубками и жилеты
  • Для часовой поездки оптимальное количество остановок — 2-3

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1498 туристов
Мы — команда профессиональных русскоязычных гидов. Если вам интересен Шарм-эль-Шейх, мы будем рады открыть этот город для вас! Подбираем подходящих именно вам гидов, ведь экскурсия может быть разной. Кому-то нужен гид, который не перегружает фактами, а кто-то любит глубоко погружаться в историю. Также организуем трансфер — от легковой машины до 50-местного автобуса.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
2
3
2
1
В
Отлично! Просто супер! Как хорошо что есть такие экскурсии, которые приносят кучу положительных эмоций за короткое время! Нам хотелось прокатится к коралам, по снорклить, но не хотелось 9 часов зависать
читать дальшеуменьшить

на яхте! Арендовали индивидуальную лодку всего на час… Отлично погоняли по волнам! С ветерком! Посмотрели на коралы у Тирана. Красота! Капитан посоветовал места! Компания только своих!
Спасибо организатору Аделю! Был всегда на связи, все рассказал, объяснил что взять с собой, что не надо! Так что без сюрпризов. Очень отзывчивый и внимательный человек! Сплошной позитив!

Отлично! Просто супер! Как хорошо что есть такие экскурсии, которые приносят кучу положительных эмоций за короткое
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Все прошло просто замечательно! Все ньюансы учли и решили проблему, которая внезапно возникла за свой счет. За это особый респект, все что обещали-все выполнили. Сам остров крутой, рифы и рыбы
читать дальшеуменьшить

произвели особое впечатление. Дети да и взрослые (нас было 10 человек) были в восторге, выдают маски. Так же понравились водители на катере, профессиональная езда и море впечатлений (катер ехал быстро). Я всем рекомендую эту экскурсию именно индивидуально и с этим гидом. Если что то пройдёт не так- будьте уверены, вашу проблему решат быстро и обязательно в вашу пользу!

Все прошло просто замечательно! Все ньюансы учли и решили проблему, которая внезапно возникла за свой счет.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Брали индивидуальную экскурсию на катере на 2 часа. Все остались довольны. Катер хороший, можно подключить свою музыку - прекрасная атмосфера. Сначала нас прокатили вдоль береговой линии, очень красивое море разных
читать дальшеуменьшить

оттенков. Далее останавливались в двух локациях для сноркелинга. Одна локация с большим количеством рыб с достаточной глубиной. Вторая локация - можно стоять, песчаное дно, великолепного цвета вода, рядом кораллы с рыбками. Маски выдают. Все великолепно организовано. Рекомендую)

Вам был полезен этот отзыв?
А
Брали индивидуальную экскурсию на о. Тиран, вдоль побережья ШШ и до лагуны (местные называют мальдивами), очень понравился формат, очень удобно, ни от кого не зависишь, хватило двух часов, правда маленько
читать дальшеуменьшить

задержались, минут на пятнадцать, - очень красиво на мальдивах было, но нам пошли на встречу и даже денег не взяли. Из недоработок - водитель немного опоздал, когда забирал из отеля, так что над этим вопросом можно поработать организаторам! А так, все прекрасно, спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
Станислав
Не поставили 3, так как поняли, что снорклинг не наша тема Минус от организации - довезли от отеля на такси отлично, проводили до причала нормально.
От причала показали путь к лодкам
читать дальшеуменьшить

и бросили Лодок было штук 5 Местные на лодках кинулись предлагать свои услуги Было не понятны, кто нас должен везти Пока вновь с берега не подошел один из местных, кто участвовал в организации поездки и указал, где наша лодка и кто капитан. В связи с чем была не приятный разговор с аксонами Капитан, как и все местные со своими особенностями Снорклинг не понравился Одна маска, которую выдали была грязная Лучше брать свои Получили плюс, после уговоров, поехать на дельфины - увидеть стаю дельфинов и поплавать с лодкой рядом с ними По началу капитан говорил - «они спят» и предлагал вернутся обратно По факту была 1 остановка, а не 2-3 как в афише

Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Капитан с юмором!
Все - по плану!
Для желающих искупаться - маски/трубки в наличии! Отличные впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

Похожие экскурсии на «Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа»

На катере к острову Тиран - из Шарм-эль-Шейха
На катере
1 час
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
На катере к острову Тиран - из Шарм-эль-Шейха
Снорклинг среди кораллов и отдых вдали от туристических групп
Начало: Ресепшен вашего отель
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от $100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
На катере
1 час
61 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
Отправиться к коралловым рифам острова Тиран и комфортно отдохнуть вдали от туристических групп
Начало: У шлагбаума вашего отеля
9 авг в 14:00
10 авг в 10:00
от $160 за всё до 5 чел.
Водная прогулка на катере и снорклинг с инструктором
На яхте
На катере
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Водная прогулка на катере и снорклинг с инструктором
Оценить великолепие морских пейзажей и понырять к рифам и рыбкам
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от $350 за всё до 5 чел.
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
На яхте
Круизы
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $1200 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе
от $200 за экскурсию