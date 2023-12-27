Исторический музей

В Шарм-эль-Шейхе находится один из лучших исторических музеев Египта. Его коллекция насчитывает более 5000 экспонатов и помогает раскрыть особенности местных ремёсел, медицины, религии, науки и семейного быта. Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны. Увидите голову «бородатой» царицы Хатшепсут, жившей тысячи лет назад. А также десятки мумий кошек — в Древнем Египте они считались священными животными. Старый город и мечеть Эль-Мустафа

Старый город — самый колоритный район Шарм-эль-Шейха. Вы погуляете по яркому восточному базару, где можно найти оригинальные сувениры и пряности на любой вкус. Научитесь торговаться как местные и понаблюдаете за аутентичной египетской жизнью. А также осмотрите снаружи современную мечеть Эль-Мустафа, возведённую из благородного серого мрамора.