Погрузитесь в богатое прошлое Египта! Вы посетите гигантский музей, раскрывающий важнейшие этапы развития страны: увидите древнеегипетские скульптуры, мумии и предметы быта. Кроме того, побываете на настоящем восточном базаре и оцените современную мечеть Эль-Мустафа.
Ближайшие даты:
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Описание
Исторический музей
В Шарм-эль-Шейхе находится один из лучших исторических музеев Египта. Его коллекция насчитывает более 5000 экспонатов и помогает раскрыть особенности местных ремёсел, медицины, религии, науки и семейного быта. Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны. Увидите голову «бородатой» царицы Хатшепсут, жившей тысячи лет назад. А также десятки мумий кошек — в Древнем Египте они считались священными животными. Старый город и мечеть Эль-Мустафа
Старый город — самый колоритный район Шарм-эль-Шейха. Вы погуляете по яркому восточному базару, где можно найти оригинальные сувениры и пряности на любой вкус. Научитесь торговаться как местные и понаблюдаете за аутентичной египетской жизнью. А также осмотрите снаружи современную мечеть Эль-Мустафа, возведённую из благородного серого мрамора.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты в Исторический музей не включены в стоимость:
- 200 фунтов взрослые
- 100 фунтов студенты
- Дети до 6 лет — бесплатно
- Место начала и завершения?
- Шлагбаум отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-египтолог.
- Билеты в Исторический музей не включены в стоимость: 200 фунтов взрослые, 100 фунтов студенты, дети до 6 лет бесплатно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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