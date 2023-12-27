Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Погрузитесь в богатое прошлое Египта! Вы посетите гигантский музей, раскрывающий важнейшие этапы развития страны: увидите древнеегипетские скульптуры, мумии и предметы быта. Кроме того, побываете на настоящем восточном базаре и оцените современную мечеть Эль-Мустафа.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Ближайшие даты:
27
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Описание

Исторический музей

В Шарм-эль-Шейхе находится один из лучших исторических музеев Египта. Его коллекция насчитывает более 5000 экспонатов и помогает раскрыть особенности местных ремёсел, медицины, религии, науки и семейного быта. Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны. Увидите голову «бородатой» царицы Хатшепсут, жившей тысячи лет назад. А также десятки мумий кошек — в Древнем Египте они считались священными животными. Старый город и мечеть Эль-Мустафа
Старый город — самый колоритный район Шарм-эль-Шейха. Вы погуляете по яркому восточному базару, где можно найти оригинальные сувениры и пряности на любой вкус. Научитесь торговаться как местные и понаблюдаете за аутентичной египетской жизнью. А также осмотрите снаружи современную мечеть Эль-Мустафа, возведённую из благородного серого мрамора.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в Исторический музей не включены в стоимость:
  • 200 фунтов взрослые
  • 100 фунтов студенты
  • Дети до 6 лет — бесплатно
Место начала и завершения?
Шлагбаум отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-египтолог.
  • Билеты в Исторический музей не включены в стоимость: 200 фунтов взрослые, 100 фунтов студенты, дети до 6 лет бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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