Замечательный способ узнать город 🏙️ – обзорная экскурсия ⛳ по Таллину. Во время автобусной экскурсии 🧭, которая продолжается 1, 5 часа, мы объедем вокруг Старого Города, увидим башни крепостной стены, имена двух из них – Толстая Маргарита и Длинный Герман, могучую стену замка Тоомпеа, проедем через район высотных зданий – таллинский Сити, мы окажемся в одном из районов города, застроенном знаменитыми таллиннскими деревянными домами.

Увидим и узнаем историю 📖 парка и дворца Кадриорг, подаренного Петром Первым своей жене Екатерине, и продолжим наш путь на таллинское певческое поле, где раз в пять лет проходят красочные фестивали народной песни и танца. Традиция певческих праздников уникальна и внесена в список всемирного культурного наследия. С набережной, по которой проедет автобус, нам откроется прекрасный вид на Финский залив и порт. Мы остановимся у руин монастыря Святой Биргитты и у памятника броненосцу Русалка.

Автобусная экскурсия закончится в центре города. Мы продолжим знакомство с Таллином пешком.

Старый город Таллина состоит из двух частей – Верхний город и Нижний город.

Во время полуторачасовой пешеходной экскурсии, сначала мы увидим верхний город – Вышгород. Верхний город был оплотом рыцарства. Многие известные дворянские фамилии связаны с нашим городом, Крузенштерн и Беллинсгаузен, Бенкендорф, Врангель и многие другие. Мы увидим два величественных собора, православный – Александра Невского и лютеранский – Домский Собор. Полюбуемся знаменитой панорамой Таллина со смотровых площадок. Увидим средневековый замок 🏰, в котором сейчас заседает эстонский Парламент, башни крепостной стены – Девичью и Кик-ин-де-кёк, услышим множество занимательных и познавательных историй.

Осмотрев рыцарский Верхний город, мы пересекаем границу и переходим в Нижний город – город купеческий. Мы ознакомимся со средневековой архитектурой Таллина. Узнаем, почему город был основан именно на этом месте, как он жил и развивался, почему в Таллине так много церквей и какие необычные истории они пронесли сквозь столетия. Узнаем много интересного об истории средневекового, купеческого Таллина, города входившего в средневековое торговое объединение – Ганзейский союз, о жизни горожан, законах средневековья и укладе жизни.

Спускаясь в Нижний город, по улице Короткая нога, мы пройдём по той части старого города, где люди сталкиваются с необъяснимыми явлениями и, конечно же, нас будут ждать новые открытия. Мы узнаем, где в Таллине обитают привидения, где спускался с небес флаг и кто живёт в старом колодце. Экскурсия закончится на Ратушной площади.