  1. Экскурсии

Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по Таллину

5
4 отзыва
Ульяна В.
Ульяна В. – Гид из Таллина
Всего за 1, 5 часа мы объедем вокруг Старого города Таллина на автобусе 🚌.

Вы увидите старинные и современные постройки, великолепный парк 🌳 и дворец Кадриорг, живописную набережную и другие интересные места.

Узнаете городские легенды.

Во время второй части экскурсии 🧭 — пешеходной — мы познакомимся с Нижним и Верхним городом и окунёмся в историю 📖 Средневековья.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €28 за человека

    Заказать экскурсию
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по Таллину
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по Таллину

Что вы увидите

  • Парк Кадриорг
  • Певческое поле
  • Олимпийская деревня и район Пирита
  • Монастырь Святой Бригитты
  • Район Сити
  • Собор Александра Невского (вход бесплатный)
  • Собор Девы Марии «Домский собор» (вход свободный)
  • Смотровые площадки
  • Улицы Короткая и Длинная нога
  • Средневековая городская стена
  • Государственный Парламент
  • Церковь Святого Олафа
  • Церковь Святого духа и Святого Николая (с улицы)
  • Городская Ратуша и ратушная площадь
  • Ратушная аптека
  • Большая торговая гильдия
  • Доминиканский монастырь и улица Катерины
  • Сад датского короля
Замечательный способ узнать город 🏙️ – обзорная экскурсия ⛳ по Таллину. Во время автобусной экскурсии 🧭, которая продолжается 1, 5 часа, мы объедем вокруг Старого Города, увидим башни крепостной стены, имена двух из них – Толстая Маргарита и Длинный Герман, могучую стену замка Тоомпеа, проедем через район высотных зданий – таллинский Сити, мы окажемся в одном из районов города, застроенном знаменитыми таллиннскими деревянными домами.
Увидим и узнаем историю 📖 парка и дворца Кадриорг, подаренного Петром Первым своей жене Екатерине, и продолжим наш путь на таллинское певческое поле, где раз в пять лет проходят красочные фестивали народной песни и танца. Традиция певческих праздников уникальна и внесена в список всемирного культурного наследия. С набережной, по которой проедет автобус, нам откроется прекрасный вид на Финский залив и порт. Мы остановимся у руин монастыря Святой Биргитты и у памятника броненосцу Русалка.
Автобусная экскурсия закончится в центре города. Мы продолжим знакомство с Таллином пешком.
Старый город Таллина состоит из двух частей – Верхний город и Нижний город.
Во время полуторачасовой пешеходной экскурсии, сначала мы увидим верхний город – Вышгород. Верхний город был оплотом рыцарства. Многие известные дворянские фамилии связаны с нашим городом, Крузенштерн и Беллинсгаузен, Бенкендорф, Врангель и многие другие. Мы увидим два величественных собора, православный – Александра Невского и лютеранский – Домский Собор. Полюбуемся знаменитой панорамой Таллина со смотровых площадок. Увидим средневековый замок 🏰, в котором сейчас заседает эстонский Парламент, башни крепостной стены – Девичью и Кик-ин-де-кёк, услышим множество занимательных и познавательных историй.
Осмотрев рыцарский Верхний город, мы пересекаем границу и переходим в Нижний город – город купеческий. Мы ознакомимся со средневековой архитектурой Таллина. Узнаем, почему город был основан именно на этом месте, как он жил и развивался, почему в Таллине так много церквей и какие необычные истории они пронесли сквозь столетия. Узнаем много интересного об истории средневекового, купеческого Таллина, города входившего в средневековое торговое объединение – Ганзейский союз, о жизни горожан, законах средневековья и укладе жизни.
Спускаясь в Нижний город, по улице Короткая нога, мы пройдём по той части старого города, где люди сталкиваются с необъяснимыми явлениями и, конечно же, нас будут ждать новые открытия. Мы узнаем, где в Таллине обитают привидения, где спускался с небес флаг и кто живёт в старом колодце. Экскурсия закончится на Ратушной площади.
Что входит
  • Услуги гида 3 часа
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 Ратушная площадь
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по Таллину
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по Таллину
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по Таллину
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по Таллину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ульяна В.
Ульяна В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

4 отзыва оставили туристы

Ульяна В. проводит ещё 3 экскурсии

Пешеходная экскурсия по Старому городу
15
2 часа
Пешеходная экскурсия по Старому городу
14 отзывов
Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)
15
1 час
Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)
4 отзыва
Дегустация ликеров
28
1.5 часа
Дегустация ликеров

Еще несколько необычных экскурсий в Таллине

С улыбкой по Старому Таллину!
52
2 часа
С улыбкой по Старому Таллину!
264 отзыва
Погрузиться в атмосферу очаровательного города, его историю и особенности современной жизни Эстонии
Ежедневная прогулка по Таллину
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Таллину
222 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Жизнь средневекового Таллина
52
2 часа
Жизнь средневекового Таллина
133 отзыва
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Весь Таллин за один день
90
4 часа
Весь Таллин за один день
75 отзывов
Самое интересное в старой и новой частях столицы на автомобильно-пешеходной обзорной экскурсии
Легенды Таллина при свете фонаря
50
2 часа
Легенды Таллина при свете фонаря
57 отзывов
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
История Старого Таллина за два часа
52
2 часа
История Старого Таллина за два часа
54 отзыва
О городском укладе, быте и законах горожан в непростую эпоху средних веков