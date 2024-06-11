Вызвать интерес к городским деталям у детей через игру — вот для чего я разработала этот квест.
Решая задания, ребята узнают много любопытных фактов об окружающей их архитектуре и из истории Таллина. Цель квеста — разгадать секретный код, который откроет сундучок с призами. Отправляемся исследовать город!
Решая задания, ребята узнают много любопытных фактов об окружающей их архитектуре и из истории Таллина. Цель квеста — разгадать секретный код, который откроет сундучок с призами. Отправляемся исследовать город!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Цель игры — отгадать секретный код, который поможет открыть волшебный сундучок с призами. Код состоит из трёх цифр. Каждая команда, найдя ответ на последний вопрос своего задания, приносит в общую копилку одну цифру. Сундучок откроется, когда все команды справятся со своими заданиями. Победителями будут все участники игры. Помощь друга никто не отменял;)
Во время квеста нам встретятся:
- Ратуша — центральная достопримечательность Старого Таллина
- Аптека на Ратушной площади — одна из старейших аптек Европы. Когда она открылась и чем примечательна?
- Церковь Святого Духа — часы на этой церкви до сих пор ходят!
- Дом с мешком — чем интересно это здание и что в мешке?
- Флюгер на ратуше — что такое флюгеры и чем знаменит главный в Таллине?
- Анкеры — они украшают многие дома Старого города. Что это? И для чего они там?
Организационные детали
- Перед игрой советую повторить римские цифры — они вам пригодятся
- Участники получат карты и задания
- Рекомендуемый возраст — 6–10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Таллине
Провела экскурсии для 202 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Разрешите представиться: меня зовут Милая Лена — Милена, как называют меня друзья и коллеги. Вот уже более 10 лет как мое еще школьное увлечение историей родногоЗадать вопрос
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