Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет

Поделиться на команды, решить задания и открыть доступ к сундучку с призами
Вызвать интерес к городским деталям у детей через игру — вот для чего я разработала этот квест.

Решая задания, ребята узнают много любопытных фактов об окружающей их архитектуре и из истории Таллина. Цель квеста — разгадать секретный код, который откроет сундучок с призами. Отправляемся исследовать город!
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Цель игры — отгадать секретный код, который поможет открыть волшебный сундучок с призами. Код состоит из трёх цифр. Каждая команда, найдя ответ на последний вопрос своего задания, приносит в общую копилку одну цифру. Сундучок откроется, когда все команды справятся со своими заданиями. Победителями будут все участники игры. Помощь друга никто не отменял;)

Во время квеста нам встретятся:

  • Ратуша — центральная достопримечательность Старого Таллина
  • Аптека на Ратушной площади — одна из старейших аптек Европы. Когда она открылась и чем примечательна?
  • Церковь Святого Духа — часы на этой церкви до сих пор ходят!
  • Дом с мешком — чем интересно это здание и что в мешке?
  • Флюгер на ратуше — что такое флюгеры и чем знаменит главный в Таллине?
  • Анкеры — они украшают многие дома Старого города. Что это? И для чего они там?

Организационные детали

  • Перед игрой советую повторить римские цифры — они вам пригодятся
  • Участники получат карты и задания
  • Рекомендуемый возраст — 6–10 лет

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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