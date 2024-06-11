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города стало любимой работой. У меня высшее экономическое образование (Тартуский Университет), прикладное спортивное образование (много лет я проработала фитнес тренером). Теперь все мое время занимает работа экскурсовода. И так же, как по легенде, что Таллин никогда не будет достроен — его никогда до конца не изучить. Но я знаю о Таллине много и с удовольствием расскажу вам его истории.