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Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка

Ирина
Ирина – Гид из Таллина
Вас ждет экскурсия ⛳, которая идеально подойдет не только для детей, но и для взрослых.

Мы начнем нашу прогулку 👣 на Ратушной площади и пройдем путь до красивейших смотровых площадок Вышгорода.

Во время прогулки я буду рассказывать вам древние легенды и предания Таллина и показывать его главные достопримечательности 🏛️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €48 за экскурсию

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Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка

Что вы увидите

  • Ратушная площадь
  • Ратуша
  • Ратушная аптека
  • Церковь Св. Духа
  • Большая Гильдия
  • Братство Черноголовых
  • Церковь Олевисте
  • Колесный колодец
  • Улица Короткая Нога
  • Улица Длинная Нога
  • Домский Собор
  • Смотровые площадки Вышгорода
  • Собор А. Невского
  • Сад датского короля
  • Крепостная стена и башни
Рыцарская эпоха, продолжавшаяся без малого 800 лет, породила множество легенд и преданий. Рыцари были смелыми и справедливыми. Отрицательные герои были коварны и жестоки. Но, в конце концов, побеждали доброта и человеколюбие. Дети узнают о многих названиях и законах Реваля, хитроумных торговцах, набожных горожанах, волшебном лекарстве и благородных рыцарях.
Начнем сказку у Ратуши, пройдем Нижний город 🏙️, считая по пути драконов. Поднимемся на Вышгород, посмотрим на город сверху и завершим сказку!
Что входит
  • Услуги гида
  • Сладкий сюрприз детям
Начало
🚩 Ратушная площадь, Ратуша
Место завершения
🏁 Сад Датского короля
Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина
Ирина
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Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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