Рыцарская эпоха, продолжавшаяся без малого 800 лет, породила множество легенд и преданий. Рыцари были смелыми и справедливыми. Отрицательные герои были коварны и жестоки. Но, в конце концов, побеждали доброта и человеколюбие. Дети узнают о многих названиях и законах Реваля, хитроумных торговцах, набожных горожанах, волшебном лекарстве и благородных рыцарях.

Начнем сказку у Ратуши, пройдем Нижний город 🏙️, считая по пути драконов. Поднимемся на Вышгород, посмотрим на город сверху и завершим сказку!