Прогулка по центру Таллина - это возможность увидеть, как прошлое переплетается с настоящим.
За два часа экскурсии вы посетите Ратушную площадь, заглянете в старейшую аптеку Европы и подниметесь на Вышгород. Здесь,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная архитектура
- 🏰 Средневековые крепости
- 📸 Живописные виды
- 🕰 Исторические легенды
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🚶♂️ Полностью пешеходная
Что можно увидеть
- Ратушная площадь
- Ратушная аптека
- Вышгород
- Замок Тоомпеа
- Собор Александра Невского
- Домский собор
- Церковь Святого Духа
- Переулок Катарины
Описание экскурсии
Начнём прогулку с Ратушной площади — сердца Старого города. Здесь на протяжении веков кипела жизнь: собирались горожане, шумели ярмарки, провозглашались указы.
Рассмотрим легендарную ратушную аптеку 15 века — старейшую в Европе.
Затем отправимся в Вышгород — средневековую крепость на холме. Вас ждёт сад датского короля и его древняя легенда.
Поднимемся к замку Тоомпеа, побываем в соборе Александра Невского и Домском соборе, где звучит органная музыка и покоятся рыцари под мраморными плитами.
Со смотровых площадок Вышгорода полюбуемся видами на черепичные крыши Старого города и Балтийского моря.
В финале спустимся к церкви Святого Духа с её сказочными часами и заглянем в уютный переулок Катарины, где работают мастера по стеклу, коже и керамике.
Организационные детали
- Гуляем по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки для отдыха и фотографирования достопримечательностей
- Дети до 8 лет участвуют бесплатно
- Экскурсия проводится без наушников
- В конце маршрута вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Таллине и обменяться впечатлениями!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Таллине
Провели экскурсии для 88050 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
