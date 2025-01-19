2 часа
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Таллину: средневековье и современность
Откройте великолепие Таллина в компании профессионального гида. Исторические тайны и современные открытия ждут вас
Начало: 1 Raekoja plats 1, 10146 Tallinn
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€30 за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыцари, драконы и принцессы
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, где оживают легенды о рыцарях и драконах. Увлекательная прогулка для всей семьи по старинным улицам города
Начало: Ратушная площадь, Ратуша
Расписание: По договоренности, в любой день недели.
11 фев в 12:00
12 фев в 09:00
€60 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
от €65 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJelena19 января 2025Экскурсия у гида Константина была очень интересная и познавательная. Экскурсия была проведена для 3 человек. По нашему мнению дороговато.
- ООлеся30 декабря 2024Прекрасная экскурсия. Узнали много нового, хоть и были в Таллине не первый раз.
- ДДарья8 сентября 2024Экскурсия по Таллину с Дмитрием оказалась невероятно увлекательной и насыщенной интересными фактами и историями. Было видно, что Дмитрий искренне увлечён
- LLarisa7 августа 2024Я выражаю огромную благодарность Ирине и её подруге, тоже Ирине, за то, что они нашли время для того, чтобы скрасить
- ГГалина11 апреля 2024Это была действительно прогулка-сказка! Настолько Таллинн в своей истории многогранен и этот удивительный мир с большой любовью к городу преподнесла
- ddobausov16 сентября 2019Вечерняя романтическая экскурсия по ТаллиннуОчень интересная, увлекательная экскурсия. Рекомендую всем желающим познакомиться со старым городом. Татьяна, спасибо Вам большое!
- MMARK1 августа 2019Вечерняя романтическая экскурсия по ТаллиннуПолучили большое удовольствие от общения с экскурсоводом Татьяной. Вся информация приподнесена профессионально и интересно. Спасибо
- wwolfingw3 января 2019Вечерняя романтическая экскурсия по ТаллиннуЭкскурсия была замечательная и познавательная и, несмотря на экстремалтные погодные условия, всей нашей семье понравилось. Спасибо Татьяне!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Нижний город»
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