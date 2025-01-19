Нижний город – экскурсии в Таллине

Найдено 3 экскурсии в категории «Нижний город» в Таллине на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
Пешая
22 отзыва
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Таллину: средневековье и современность
Откройте великолепие Таллина в компании профессионального гида. Исторические тайны и современные открытия ждут вас
Начало: 1 Raekoja plats 1, 10146 Tallinn
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
30 за человека
Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыцари, драконы и принцессы
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, где оживают легенды о рыцарях и драконах. Увлекательная прогулка для всей семьи по старинным улицам города
Начало: Ратушная площадь, Ратуша
Расписание: По договоренности, в любой день недели.
11 фев в 12:00
12 фев в 09:00
60 за всё до 10 чел.
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
от 65 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Jelena
    19 января 2025
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Экскурсия у гида Константина была очень интересная и познавательная. Экскурсия была проведена для 3 человек. По нашему мнению дороговато.
  • О
    Олеся
    30 декабря 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Прекрасная экскурсия. Узнали много нового, хоть и были в Таллине не первый раз.
  • Д
    Дарья
    8 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Экскурсия по Таллину с Дмитрием оказалась невероятно увлекательной и насыщенной интересными фактами и историями. Было видно, что Дмитрий искренне увлечён
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    своим делом и с огромным энтузиазмом делится своими знаниями. До сих пор нахожусь под впечатлением от того, как мастерски он показал нам великолепие Таллина, его архитектуру и исторические уголки. Стиль проведения экскурсии был по-настоящему захватывающим, и благодаря Дмитрию этот день останется в памяти надолго. Очень рекомендую! Daria

  • L
    Larisa
    7 августа 2024
    Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
    Я выражаю огромную благодарность Ирине и её подруге, тоже Ирине, за то, что они нашли время для того, чтобы скрасить
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    для меня время ожидания самолета по пути домой и показать такой уютный и милый Таллинн! Я находилась в Таллине проездом, и Ирина организовала для меня обзорную экскурсию по городу, которая оказалась чудесной, несмотря на небольшой дождь. Ирина показала мне прекрасные виды эстонской столицы. Благодаря ей я сейчас показываю моим коллегам -датчанам место, где датский флаг свалился им на голову!:-) У нас получилась душевная прогулка, я приятно провела время и познакомилась с новым городом! Спасибо!

  • Г
    Галина
    11 апреля 2024
    Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
    Это была действительно прогулка-сказка! Настолько Таллинн в своей истории многогранен и этот удивительный мир с большой любовью к городу преподнесла
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    мне экскурсовод Ирина. Так много интересного я узнала: от истории города до рельефных изображений на домах. Легенды и сказки украшали рассказ. Обязательно ещё раз приеду в Таллинн. Очень рекомендую эту экускурсию не только детям, но и взрослым.

  • d
    dobausov
    16 сентября 2019
    Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
    Очень интересная, увлекательная экскурсия. Рекомендую всем желающим познакомиться со старым городом. Татьяна, спасибо Вам большое!
  • M
    MARK
    1 августа 2019
    Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
    Получили большое удовольствие от общения с экскурсоводом Татьяной. Вся информация приподнесена профессионально и интересно. Спасибо
  • w
    wolfingw
    3 января 2019
    Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
    Экскурсия была замечательная и познавательная и, несмотря на экстремалтные погодные условия, всей нашей семье понравилось. Спасибо Татьяне!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Нижний город»

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  3. Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Ратуша
  5. Вируские ворота
  6. Ратушная аптека
  7. Ратушная площадь
  8. Здание Большой гильдии
  9. Нижний город
  10. Собор Александра Невского
Сколько стоит экскурсия по Таллину в феврале 2025
Сейчас в Таллине в категории "Нижний город" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 65. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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