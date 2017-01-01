4 отзыва оставили туристы

Узкие улочки, средневековые дома, рождественский рынок — Таллинн напоминает сюжет рождественской открытки. Я приглашаю Вас пройтись по этим улочкам и окунуться в атмосферу Средневекового города с его удивительными историями и легендами. И начнём мы экскурсию ⛳ с Нижнего города, города купцов и ремесленников.

Представьте себе: чуть свет - на улицах, ведущих к Ратушной площади и на самой площади скрип колёс, ржание лошадей, мычание коров, крики возниц. Это крестьяне из близлежащих хуторов и деревень везут продавать на рынок овощи и фрукты 🍉, молоко и масло, сыры и мясо. Важные купцы раскладывают товар, а ремесленники тут же изготавливают свой товар. Недаром, от Ратушной площади отходят улицы с такими интересными названиями: Башмачная, Золотых дел мастеров, проход Булочников, Аптечная. А в Ратуше заседало правительство Нижнего города, которое издавало законы, проверяло их исполнение и судило людей. На шпиле Ратуши – флюгер – Старый Томас, с которым связана очень интересная легенда про смелого и меткого мальчика по имени Томас.

До сих пор открыты двери Средневековой аптеки и в ней продаются не только современные лекарства, но и старинные. Взять хотя бы марципан. В аннотации к этому лекарству написано: “Сглаживает любовные переживания и подпитывает мозги”. Правда, Вам уже никто не предложит “Сироп из женских волос” или “Порошок из табакерки Чёртовой бабушки”, но можно купить вино 🍷, приготовленное по рецепту 15 века, которое называется “Кларет”. Пройдём по Булочному проходу и окажемся на улице Длинной, главной улице Нижнего города, начиная с 14 века, ведь она соединяла главные Большие морские ворота с Верхним городом. На ней сохранились дома купцов и ремесленников и здания Гильдий, старинные церкви. Не удивляйтесь, если мимо Вас пройдёт доминиканский монах – как и 800 лет назад они служат Богу у нас в городе. Наш город 🏙️ богат на интересные и загадочные события. Вы узнаете, чем угощали в Ратуше Петра I и магистра Брюгеннея, какие традиции были у братьев Черноголовых, почему молодых не женатых купцов называли черноголовыми, а на приёме, устроенного в честь Петра I одному из них пришлось съесть дохлую мышь. А уж, в каком старом городе не водились черти, а в колодцах не жили водяные? И наш город не обошли эти странные создания.

Жил в нашем городе и монах-францисканец, который влюбился ❤️ в юную Маргариту, правда, эта история 📖 закончилась печально. А вот Пётр I заснул на свадьбе на коленях у невесты в доме одного богатого купца, который пригласил его на свадьбу своей дочери, и за это она получила от него богатый подарок. Но пора двигаться уже в Верхний город и он тоже происходило много интересного, и пойдём мы по Длинной ноге, а можно и по Короткой, не удивляйтесь, это названия наших улиц, которые ведут в Верхний город. А какой старинный город без замка? Только не наш и Вы его тоже увидите. И стена 14 века сохранилась, а на ней башни - Монашеская, Банная, Золотая нога, Девичья, Конюшенная или “Загляни в кухню” всего аж 26 и у каждой своя загадочная история. У нас жил и свой Дон Жуан, который похоронен в Домском соборе. Так что рассказать и показать есть что и, конечно, нужно обязательно полюбоваться великолепным видом Нижнего города, который открывается со смотровых площадок, куда я Вас и приглашаю.

А на “десерт” можно зайти на горку Поцелуев и … понять, что значит “до поцелуя”, а что “после”, во всяком случае, наш скульптор Тауно Кангро запечатлел это в двух скульптурах, хотя…это, наверно, вы и сами знаете.