4 отзыва оставили туристы

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Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну

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4 отзыва
Татьяна Ш.
Татьяна Ш. – Гид из Таллина
Вечерняя прогулка 👣 по Таллину – возможность окунуться в средневековую романтику.

В столице Эстонии сохранилось большое количество старых сооружений, которые создают неповторимую атмосферу.

Вместе мы пройдем по Старому городу, месту, откуда начиналась история 📖 Таллина.

Вы увидите замок 🏰, старинную аптеку и здание ратуши.

Вы сможете осмотреть панорамы города и сфотографировать их на память.

После нашей экскурсии 🧭 у вас останется много ярких впечатлений.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €53 за экскурсию

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Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
Узкие улочки, средневековые дома, рождественский рынок — Таллинн напоминает сюжет рождественской открытки. Я приглашаю Вас пройтись по этим улочкам и окунуться в атмосферу Средневекового города с его удивительными историями и легендами. И начнём мы экскурсию ⛳ с Нижнего города, города купцов и ремесленников.
Представьте себе: чуть свет - на улицах, ведущих к Ратушной площади и на самой площади скрип колёс, ржание лошадей, мычание коров, крики возниц. Это крестьяне из близлежащих хуторов и деревень везут продавать на рынок овощи и фрукты 🍉, молоко и масло, сыры и мясо. Важные купцы раскладывают товар, а ремесленники тут же изготавливают свой товар. Недаром, от Ратушной площади отходят улицы с такими интересными названиями: Башмачная, Золотых дел мастеров, проход Булочников, Аптечная. А в Ратуше заседало правительство Нижнего города, которое издавало законы, проверяло их исполнение и судило людей. На шпиле Ратуши – флюгер – Старый Томас, с которым связана очень интересная легенда про смелого и меткого мальчика по имени Томас.
До сих пор открыты двери Средневековой аптеки и в ней продаются не только современные лекарства, но и старинные. Взять хотя бы марципан. В аннотации к этому лекарству написано: “Сглаживает любовные переживания и подпитывает мозги”. Правда, Вам уже никто не предложит “Сироп из женских волос” или “Порошок из табакерки Чёртовой бабушки”, но можно купить вино 🍷, приготовленное по рецепту 15 века, которое называется “Кларет”. Пройдём по Булочному проходу и окажемся на улице Длинной, главной улице Нижнего города, начиная с 14 века, ведь она соединяла главные Большие морские ворота с Верхним городом. На ней сохранились дома купцов и ремесленников и здания Гильдий, старинные церкви. Не удивляйтесь, если мимо Вас пройдёт доминиканский монах – как и 800 лет назад они служат Богу у нас в городе. Наш город 🏙️ богат на интересные и загадочные события. Вы узнаете, чем угощали в Ратуше Петра I и магистра Брюгеннея, какие традиции были у братьев Черноголовых, почему молодых не женатых купцов называли черноголовыми, а на приёме, устроенного в честь Петра I одному из них пришлось съесть дохлую мышь. А уж, в каком старом городе не водились черти, а в колодцах не жили водяные? И наш город не обошли эти странные создания.
Жил в нашем городе и монах-францисканец, который влюбился ❤️ в юную Маргариту, правда, эта история 📖 закончилась печально. А вот Пётр I заснул на свадьбе на коленях у невесты в доме одного богатого купца, который пригласил его на свадьбу своей дочери, и за это она получила от него богатый подарок. Но пора двигаться уже в Верхний город и он тоже происходило много интересного, и пойдём мы по Длинной ноге, а можно и по Короткой, не удивляйтесь, это названия наших улиц, которые ведут в Верхний город. А какой старинный город без замка? Только не наш и Вы его тоже увидите. И стена 14 века сохранилась, а на ней башни - Монашеская, Банная, Золотая нога, Девичья, Конюшенная или “Загляни в кухню” всего аж 26 и у каждой своя загадочная история. У нас жил и свой Дон Жуан, который похоронен в Домском соборе. Так что рассказать и показать есть что и, конечно, нужно обязательно полюбоваться великолепным видом Нижнего города, который открывается со смотровых площадок, куда я Вас и приглашаю.
А на “десерт” можно зайти на горку Поцелуев и … понять, что значит “до поцелуя”, а что “после”, во всяком случае, наш скульптор Тауно Кангро запечатлел это в двух скульптурах, хотя…это, наверно, вы и сами знаете.
Начало и место завершения
🚩 Около Ратуши на Ратушной площади
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну

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Татьяна Ш.
Татьяна Ш.
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