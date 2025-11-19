читать дальше

и осталась в полном восторге!

Нашим гидом была Жанна - настоящий профессионал своего дела. Поездка проходила на комфортном автомобиле и заняла целый день, который пролетел незаметно благодаря Жанне.

Нас впечатлила чудесная природа региона, особенно дюна Пила, которую нужно увидеть каждому.

Очень понравился милый городок Аркашон, мы с удовольствием побродили по его живописным улицам.

Особенно запомнилось посещение устричной фермы, где мы услышали интересный рассказ о жизни и нелегкой работе людей, которые ежедневно трудятся, чтобы вырастить эти деликатесы. А после мы сами отведали свежайшие устрицы с отличным вином - это было очень вкусно!

Жанна создала прекрасную, дружелюбную атмосферу, была очень внимательна к нам и сделала наш день максимально комфортным.

Искренне рекомендуем эту экскурсию и, конечно же, экскурсовода Жанну!