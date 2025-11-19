Индивидуальная
до 4 чел.
Винная поездка в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Открыть секреты вин, которыми восхищается весь мир, и разобраться в их тонкостях
Сегодня в 11:00
11 дек в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Столица великих марочных вин: индивидуальная экскурсия по Бордо
Прогулка по Бордо с посещением винных погребов, исторических мест и архитектурных шедевров. Узнайте тайны виноделия и истории города
Сегодня в 11:00
11 дек в 10:00
€220 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Бордо
Прогуляйтесь по историческому центру Бордо, посидите в кафе с чашечкой кофе или бокалом вина, и получите атмосферные снимки
Начало: На площади Place de la Bourse
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€163 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное приключение в Медок
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
Сегодня в 11:00
11 дек в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винодельни Сент-Эмильона с виноделом
Погрузитесь в мир виноделия с профессионалом, посетите старинные шато, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией лучших вин
11 дек в 09:30
15 дек в 09:00
€650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
11 дек в 10:30
15 дек в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Тайны и винные традиции Сент-Эмильона (из Бордо)
Понять, как вино и легенды переплелись в истории одного городка
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
от €380 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Путешествие из Бордо в Аркашон подарит вам незабываемые впечатления: дюны, музей устриц и дегустация деликатесов. Удобный трансфер из отеля и обратно
Сегодня в 11:00
11 дек в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван19 ноября 2025Наша группа из четырех человек в конце сентября посетила экскурсию "Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму"
- LLarisa16 октября 2025Прекрасная экскурсия, все было отлично: коммуникация с гидом, маршрут, подача материала. Дегустация, прогулка по городу, шикарный обед - все выше
- EEkaterina17 сентября 2025Экскурсия очень понравилась. Анна отлично все организовала, красивое шато, интересно было прогуляться по городку Сент-Эмильон, также Анна забронировала нам прекрасный ресторан на обед. Если будете в Бордо, однозначно рекомендую взять экскурсию на шато с Анной.
- ВВасилий3 августа 2025Супер экскурсия, очень классный городок, очень хороший гид, много информации, все на позитиве
- ЮЮлия1 августа 2025Великолепная экскурсия!!!
Жанна очень внимательный, доброжелательный и
искренний человек.
Благодаря ей экскурсия получилась теплой, лёгкой и запоминающейся! Видно, что она любит своё дело и делает это от всего сердца.
Нам всем очень понравилось!
Спасибо за прекрасное время и удивительную атмосферу!
- ВВиктория23 сентября 2024Спасибо большое за экскурсию, все понравилось маршрут прекрасный, места великолепные!!! Все чётко, вовремя и интересно!!!
- ААльбина27 августа 2024Отлично провели время с семьей. В шоке от красоты этих мест. Спасибо большое Жанне за этот день!
- ААлександр3 марта 2023Всем рекомендую! Интересные места, красивые пейзажи, ну и устрицы конечно!!! Жанна очень приятный в общении и позитивный человек, а также грамотный гид!
- eeduards14 сентября 2019Прекрасный и очень отзывчивый человек,еще до поездки Жанна очень много помогла нам по всем вопросам,от рекомендаций мест посещения до брони ресторанов. Великолепно организовала весь день,как мы и хотели. Спасибо огромное!!!
- kkirill14 сентября 2019Обязательная экскурсия для всех приезжающих в Аркашон любителей устриц!
Просто невозможно не узнать и не познакомиться со всем циклом производства этого
- ММарс14 сентября 2019Нам поездка очень понравилась:
- комфортная, просторная, чистая машина
- очень интересные рассказы гида, сразу установилась дружеская атмосфера с симпатичным человеком
- Аркашон рекомендуем посетить обязательно всем
- JJevgenijs14 сентября 2019Было весело, интересно и мы получили отличное впечатление.
- ИИгорь10 ноября 2018Нам всё очень понравилось. Жанна-приятный человек и хороший рассказчик. Плюс к этому потрясающие красоты атлантического побережья Франции и свежайшие устрицы. Мы ещё долго будем вспоминать этот день и обязательно вернёмся.
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бордо
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Бордо
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Бордо в декабре 2025
Сейчас в Бордо в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 163 до 650. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Бордо (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 88 ⭐ отзывов, цены от €163. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль