Найдено 8 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Бордо на русском языке, цены от €163. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Винная поездка в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винная поездка в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Открыть секреты вин, которыми восхищается весь мир, и разобраться в их тонкостях
Сегодня в 11:00
11 дек в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
Столица великих марочных вин
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Столица великих марочных вин: индивидуальная экскурсия по Бордо
Прогулка по Бордо с посещением винных погребов, исторических мест и архитектурных шедевров. Узнайте тайны виноделия и истории города
Сегодня в 11:00
11 дек в 10:00
€220 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Бордо
Пешая
2 часа
11 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Бордо
Прогуляйтесь по историческому центру Бордо, посидите в кафе с чашечкой кофе или бокалом вина, и получите атмосферные снимки
Начало: На площади Place de la Bourse
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€163 за всё до 5 чел.
Винное приключение в Медок
На машине
8 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное приключение в Медок
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
Сегодня в 11:00
11 дек в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
На машине
7.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винодельни Сент-Эмильона с виноделом
Погрузитесь в мир виноделия с профессионалом, посетите старинные шато, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией лучших вин
11 дек в 09:30
15 дек в 09:00
€650 за всё до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
На машине
7.5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
11 дек в 10:30
15 дек в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
Тайны и винные традиции Сент-Эмильона (из Бордо)
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Тайны и винные традиции Сент-Эмильона (из Бордо)
Понять, как вино и легенды переплелись в истории одного городка
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
от €380 за человека
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Путешествие из Бордо в Аркашон подарит вам незабываемые впечатления: дюны, музей устриц и дегустация деликатесов. Удобный трансфер из отеля и обратно
Сегодня в 11:00
11 дек в 10:00
€650 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    19 ноября 2025
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Наша группа из четырех человек в конце сентября посетила экскурсию "Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму"
    читать дальше

    и осталась в полном восторге!
    Нашим гидом была Жанна - настоящий профессионал своего дела. Поездка проходила на комфортном автомобиле и заняла целый день, который пролетел незаметно благодаря Жанне.
    Нас впечатлила чудесная природа региона, особенно дюна Пила, которую нужно увидеть каждому.
    Очень понравился милый городок Аркашон, мы с удовольствием побродили по его живописным улицам.
    Особенно запомнилось посещение устричной фермы, где мы услышали интересный рассказ о жизни и нелегкой работе людей, которые ежедневно трудятся, чтобы вырастить эти деликатесы. А после мы сами отведали свежайшие устрицы с отличным вином - это было очень вкусно!
    Жанна создала прекрасную, дружелюбную атмосферу, была очень внимательна к нам и сделала наш день максимально комфортным.
    Искренне рекомендуем эту экскурсию и, конечно же, экскурсовода Жанну!

  • L
    Larisa
    16 октября 2025
    Тайны и винные традиции Сент-Эмильона (из Бордо)
    Прекрасная экскурсия, все было отлично: коммуникация с гидом, маршрут, подача материала. Дегустация, прогулка по городу, шикарный обед - все выше
    читать дальше

    всяких похвал. Ну а про сам город Сент-Эмильон столько уже сказано и написано, что нет смысла повторяться. Очень красиво, очень вкусно, очень интересно! Очень рекомендуем 👍👍👍

  • E
    Ekaterina
    17 сентября 2025
    Тайны и винные традиции Сент-Эмильона (из Бордо)
    Экскурсия очень понравилась. Анна отлично все организовала, красивое шато, интересно было прогуляться по городку Сент-Эмильон, также Анна забронировала нам прекрасный ресторан на обед. Если будете в Бордо, однозначно рекомендую взять экскурсию на шато с Анной.
    Экскурсия очень понравилась. Анна отлично все организовала, красивое шато, интересно было прогуляться по городку Сент-Эмильон, также Анна забронировала нам прекрасный ресторан на обед. Если будете в Бордо, однозначно рекомендую взять экскурсию на шато с Анной.
  • В
    Василий
    3 августа 2025
    Тайны и винные традиции Сент-Эмильона (из Бордо)
    Супер экскурсия, очень классный городок, очень хороший гид, много информации, все на позитиве
    Супер экскурсия, очень классный городок, очень хороший гид, много информации, все на позитиве
  • Ю
    Юлия
    1 августа 2025
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Великолепная экскурсия!!!
    Жанна очень внимательный, доброжелательный и
    искренний человек.
    Благодаря ей экскурсия получилась теплой, лёгкой и запоминающейся! Видно, что она любит своё дело и делает это от всего сердца.
    Нам всем очень понравилось!
    Спасибо за прекрасное время и удивительную атмосферу!
    
  • В
    Виктория
    23 сентября 2024
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Спасибо большое за экскурсию, все понравилось маршрут прекрасный, места великолепные!!! Все чётко, вовремя и интересно!!!
  • А
    Альбина
    27 августа 2024
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Отлично провели время с семьей. В шоке от красоты этих мест. Спасибо большое Жанне за этот день!
  • А
    Александр
    3 марта 2023
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Всем рекомендую! Интересные места, красивые пейзажи, ну и устрицы конечно!!! Жанна очень приятный в общении и позитивный человек, а также грамотный гид!
  • e
    eduards
    14 сентября 2019
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Прекрасный и очень отзывчивый человек,еще до поездки Жанна очень много помогла нам по всем вопросам,от рекомендаций мест посещения до брони ресторанов. Великолепно организовала весь день,как мы и хотели. Спасибо огромное!!!
  • k
    kirill
    14 сентября 2019
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Обязательная экскурсия для всех приезжающих в Аркашон любителей устриц!
    Просто невозможно не узнать и не познакомиться со всем циклом производства этого
    читать дальше

    замечательного продукта и увидеть этих людей, настоящих фермеров, которые проводят целый год по пояс в воде. Они искренне любят своё дело!

  • М
    Марс
    14 сентября 2019
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Нам поездка очень понравилась:
    - комфортная, просторная, чистая машина
    - очень интересные рассказы гида, сразу установилась дружеская атмосфера с симпатичным человеком
    - Аркашон рекомендуем посетить обязательно всем
  • J
    Jevgenijs
    14 сентября 2019
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Было весело, интересно и мы получили отличное впечатление.
  • И
    Игорь
    10 ноября 2018
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Нам всё очень понравилось. Жанна-приятный человек и хороший рассказчик. Плюс к этому потрясающие красоты атлантического побережья Франции и свежайшие устрицы. Мы ещё долго будем вспоминать этот день и обязательно вернёмся.

