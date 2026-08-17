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Из Ниццы в Сен-Тропе - город звёзд (в мини-группе)

Пройти там, где гуляли Брижит Бардо, Ален Делон и Катрин Денёв и узнать секреты старого города
За нарядной набережной Сен-Тропе с яхтами и кафе скрывается старый провансальский город с узкими улочками, тихими площадями и своей историей. Мы погуляем по его красивым местам и поговорим о звёздном прошлом. Заглянем в соседний Порт-Гримо, который называют провансальской Венецией.
Из Ниццы в Сен-Тропе - город звёзд (в мини-группе)
Из Ниццы в Сен-Тропе - город звёзд (в мини-группе)
Из Ниццы в Сен-Тропе - город звёзд (в мини-группе)

Описание экскурсии

Цитадель Сен-Тропе

Вы посетите крепость 16 века и подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается панорамный вид на бухту Сен-Тропе.

Старый порт

Окажетесь в месте, куда причалила лодка с обезглавленным телом святого Тропезия Пизанского, в честь которого назвали город.

Музей Аннонсиады (Musée de l’Annonciade)

Увидите музей, где представлены работы Анри Матисса, Жоржа Брака, Поля Синьяка и других мастеров французского искусства.

Музей истории кино

Побываете у бывшего здания жандармерии. Здесь снимались те самые фильмы о жандарме из Сен-Тропе с Луи де Фюнесом.

Пляжи Сен-Тропе

Проедете вдоль побережья и увидите пляжи, прославившиеся благодаря сериалу «Под солнцем Сен-Тропе».

Переход через бухту

На кораблике пересечёте бухту Сен-Тропе и отправитесь в Порт-Гримо.

Порт-Гримо

Прогуляетесь по живописному городку, который часто называют провансальской Венецией, благодаря каналам, мостикам и уютным улочкам.

Приморский массив Эстерель (по желанию)
При желании маршрут можно дополнить поездкой по живописному горному массиву Эстерель со знаменитыми красными скалами.

На экскурсии вы узнаете:

  • как небольшой рыбацкий порт превратился в один из самых известных курортов Средиземноморья
  • почему Брижит Бардо навсегда изменила историю Сен-Тропе
  • какие фильмы снимались в городе и почему он стал любимой площадкой французского кинематографа
  • где и сегодня можно встретить знаменитостей и почувствовать атмосферу легендарного курорта

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из Ниццы
  • По желанию и за дополнительную плату — фотосъёмка на GoPro 11 по маршруту. В течение недели после экскурсии вы получите 20–40 фото. Материалы отправлю через облачное хранилище или другим удобным способом
  • Все музеи мы осматриваем снаружи

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€245
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У фонтана на площади Массена в Ницце
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 79 туристов
Вырос в Ницце и более десяти лет живу в Париже, где преподаю кинематограф в университете. Режиссёр фильмов, участник Каннского кинофестиваля. С радостью познакомлю с любимым городом и расскажу о французской культуре и творческой жизни.

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