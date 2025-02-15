На этой индивидуальной экскурсии вы увидите Ниццу во всей её красе: от знаменитой Английской набережной до лабиринтов Старого города. Путешествие начнется с площади Массена и продолжится по оживленной улице Рю

дё Франс. Величественные дворцы-отели, такие как Негреско, и средневековые дома ждут вас. Погрузитесь в атмосферу прошлого, узнайте о русской истории города и насладитесь лучшим мороженым. Это уникальная возможность понять Ниццу изнутри и получить полезные советы от местного гида

за 1–5 человек или €35 за человека, если вас больше

от €175 за 1–5 человек или €35 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Английская набережная и «Золотой квадрат» — под солнцем Ниццы

Прогулка начнется на красивейшей площади Массена, у фонтана «Солнце», где горожане традиционно назначают свидания. Мы увидим Авеню Жан Медсан, где расположены универмаги, в том числе «Галерея Лафайет» и покажем, где начинается пешеходная улица Рю де Франс с её кафе и сувенирными магазинами. Кстати, вы обязательно услышите об особенностях средиземноморской кухни региона и жизни в этом престижном районе.

Проходя под пальмами Английской набережной, с одной стороны вы будете видеть пляжи, а с другой — величественные дворцы-отели: в том числе Негреско, где останавливались Коко Шанель и Пабло Пикассо. Отдельно поговорим о русской истории Ниццы. Конечно, вы узнаете о названии любимого всеми Променада и встретите его символ. По пути посмотрим на пляжи и на «замковую гору», место рождения Ниццы.

Лабиринты Старого города

Вторая часть экскурсии более расслабленная — будут частые остановки и возможность купить самое вкусное в Ницце мороженое) На извилистых улочках Старой Ниццы вы перенесетесь в Средневековье, увидите дома 17 и даже 16 вв. Маршрут охватит Оперу, Дворец правосудия, церковь Благовещения, барочный дворец Ласкари и Кафедральный собор. Вы раскроете секрет названия Дома Адама и Евы и заглянете на цветочный рынок, а закончим мы на площади Гарибальди, самого знаменитого героя Ниццы.

Ницца: инструкция по применению

За 2 часа вы не только проследите путь Ниццы и услышите о ее архитектуре, но прочувствуете пульс средиземноморского города. Как отличить настоящих нисуазцев от туристов? Какие традиции есть у местных жителей? Чем уникален микроклимат Ниццы? Гид расскажет о городе изнутри, о французских зарплатах, востребованных профессиях, пенсии и образовании. Посоветует, что привезти домой из солнечного города и куда заглянуть на обед или на кофе.

Организационные детали