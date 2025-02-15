Личное свидание с Ниццой

Погрузитесь в атмосферу Ниццы: от Английской набережной до средневековых улочек Старого города. Узнайте секреты и истории этого уникального места
На этой индивидуальной экскурсии вы увидите Ниццу во всей её красе: от знаменитой Английской набережной до лабиринтов Старого города. Путешествие начнется с площади Массена и продолжится по оживленной улице Рю
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дё Франс. Величественные дворцы-отели, такие как Негреско, и средневековые дома ждут вас. Погрузитесь в атмосферу прошлого, узнайте о русской истории города и насладитесь лучшим мороженым. Это уникальная возможность понять Ниццу изнутри и получить полезные советы от местного гида

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Прогулка по Английской набережной
  • 🏛️ Исторические улочки Старого города
  • 🍦 Лучшее мороженое в Ницце
  • 🏨 Знаменитые дворцы-отели
  • 📜 Интересные факты о русской Ницце
  • 🗺️ Полезные советы от местного гида
Личное свидание с Ниццой
Личное свидание с Ниццой
Личное свидание с Ниццой
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Английская набережная
  • Площадь Массена
  • Улица Рю дё Франс
  • Отель Негреско
  • Опера
  • Дворец правосудия
  • Церковь Благовещения
  • Дворец Ласкари
  • Кафедральный собор
  • Дом Адама и Евы
  • Площадь Гарибальди

Описание экскурсии

Английская набережная и «Золотой квадрат» — под солнцем Ниццы

Прогулка начнется на красивейшей площади Массена, у фонтана «Солнце», где горожане традиционно назначают свидания. Мы увидим Авеню Жан Медсан, где расположены универмаги, в том числе «Галерея Лафайет» и покажем, где начинается пешеходная улица Рю де Франс с её кафе и сувенирными магазинами. Кстати, вы обязательно услышите об особенностях средиземноморской кухни региона и жизни в этом престижном районе.

Проходя под пальмами Английской набережной, с одной стороны вы будете видеть пляжи, а с другой — величественные дворцы-отели: в том числе Негреско, где останавливались Коко Шанель и Пабло Пикассо. Отдельно поговорим о русской истории Ниццы. Конечно, вы узнаете о названии любимого всеми Променада и встретите его символ. По пути посмотрим на пляжи и на «замковую гору», место рождения Ниццы.

Лабиринты Старого города

Вторая часть экскурсии более расслабленная — будут частые остановки и возможность купить самое вкусное в Ницце мороженое) На извилистых улочках Старой Ниццы вы перенесетесь в Средневековье, увидите дома 17 и даже 16 вв. Маршрут охватит Оперу, Дворец правосудия, церковь Благовещения, барочный дворец Ласкари и Кафедральный собор. Вы раскроете секрет названия Дома Адама и Евы и заглянете на цветочный рынок, а закончим мы на площади Гарибальди, самого знаменитого героя Ниццы.

Ницца: инструкция по применению

За 2 часа вы не только проследите путь Ниццы и услышите о ее архитектуре, но прочувствуете пульс средиземноморского города. Как отличить настоящих нисуазцев от туристов? Какие традиции есть у местных жителей? Чем уникален микроклимат Ниццы? Гид расскажет о городе изнутри, о французских зарплатах, востребованных профессиях, пенсии и образовании. Посоветует, что привезти домой из солнечного города и куда заглянуть на обед или на кофе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€35
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У фонтана «Солнце» со скульптурой Аполлона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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