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Обзорная экскурсия по Ницце с увлекательными историями

Полина
Полина – Гид из Ниццы
Ницца откроется вам с необычной стороны! Я расскажу вам о ее истории 📖, не перегружая свой рассказ утомительными фактами и датами.

Вы узнаете о множестве интересных событий, произошедших здесь, и увидите Ниццу через призму увлекательных случаев из жизни известных горожан.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €70 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Ницце с увлекательными историями
Обзорная экскурсия по Ницце с увлекательными историями

Что вы увидите

  • Старый город
  • Замковый холм
  • Площадь Массена
  • Площадь Гарибальди
  • Дворец Ласкари и Правосудия
  • Рыночная площадь
  • Английская набережная
На обзорной экскурсии 🧭 по Ницце вы услышите множество увлекательных историй, связанных с городом и его знаменитыми жителями.
Наша прогулка 👣 не будет перегружена сложными историческими фактами и датами. Вы узнаете историю 📖 города через призму увлекательных происшествий, случавшихся с его известными жителями.
Сначала мы познакомимся с площадью Массена и пикантными фактами, связанными с ней. Далее вы услышите трагическую историю здания оперы. После чего рыночная площадь покорит вас своими красками и разнообразием выбора. Также вы узнаете реальную историю легендарного грабителя Ниццы и многое другое.
Вас ожидают и другие достопримечательности: мы посетим Замковый холм Шато и водопады, насладимся захватывающими панорамными видами на старую Ниццу и порт, а также на великолепный Английский променад.
Увидим знаменитый дом Анри Матисса и заглянем в главный собор Ниццы. Посмотрим на фасады Дворца Ласкари и Дворца Правосудия.
Вдохновитесь этим прекрасным городом и влюбитесь ❤️ в него навсегда!
Что входит
  • Экскурсия
  • Консультация гида
  • Рекомендации по дальнейшему отдыху
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
Начало
🚩 Площадь Массена, около фонтана Солнца
Место завершения
🏁 Площадь Гарибальди
Обзорная экскурсия по Ницце с увлекательными историями
Обзорная экскурсия по Ницце с увлекательными историями
Обзорная экскурсия по Ницце с увлекательными историями

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Полина
Полина
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