На обзорной экскурсии 🧭 по Ницце вы услышите множество увлекательных историй, связанных с городом и его знаменитыми жителями.

Наша прогулка 👣 не будет перегружена сложными историческими фактами и датами. Вы узнаете историю 📖 города через призму увлекательных происшествий, случавшихся с его известными жителями.

Сначала мы познакомимся с площадью Массена и пикантными фактами, связанными с ней. Далее вы услышите трагическую историю здания оперы. После чего рыночная площадь покорит вас своими красками и разнообразием выбора. Также вы узнаете реальную историю легендарного грабителя Ниццы и многое другое.

Вас ожидают и другие достопримечательности: мы посетим Замковый холм Шато и водопады, насладимся захватывающими панорамными видами на старую Ниццу и порт, а также на великолепный Английский променад.

Увидим знаменитый дом Анри Матисса и заглянем в главный собор Ниццы. Посмотрим на фасады Дворца Ласкари и Дворца Правосудия.

Вдохновитесь этим прекрасным городом и влюбитесь ❤️ в него навсегда!